Voici le moins cher des laptops gaming avec une carte graphique Nvidia RTX de la série 4000

Vous souhaitez investir dans un PC portable dédié pour le jeu, mais sans casser votre tirelire ? En ce moment, le Lenovo LOQ 15IAX9E avec RTX 4050 s’affiche à un prix plus doux : 699 euros contre 879 euros initialement.

Lenovo LOQ 15IAX9E // Source : site officiel

Les ordinateurs portables gaming intĂ©grant les rĂ©centes cartes graphiques RTX de la sĂ©rie 5000 ne sont pas encore très nombreux, et s’affichent Ă des prix mirobolants. Il reste intĂ©ressant de se diriger vers des laptop intĂ©grant des sĂ©ries 4000, comme ce Lenovo LOQ 15IAX9E avec une RTX 4050 coĂ»tant moins de 700 euros. Une bonne affaire pour cette machine capable de faire tourner les jeux gourmands dans de bonnes conditions sans se ruiner.

En quoi le Lenovo LOQ 15IAX9E est-il intéressant ?

Pour sa dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Pour sa RTX 4050

Pour son Intel i5-12450HX + 16 Go RAM + 512 Go SSD

Avec un prix conseillĂ© Ă 879,99 euros, le PC portable Lenovo LOQ 15IAX9E se trouve actuellement Ă moins 20 % sur Amazon et s’affiche dĂ©sormais Ă 699,99 euros.

Une bonne config pour jouer

Le Lenovo LOQ 15IAX9E affiche un rapport qualité-prix très correct. Il embarque une RTX 4050, le modèle d’entrée de gamme de la série 4000 des cartes graphiques Nvidia. Elle permet tout de même de lancer des jeux en moyenne en 1440p à 80 FPS.

Les performances de la RTX 4050 sont comparables Ă celles de la RTX 3060, bien que lĂ©gèrement infĂ©rieures, mais l’architecture Ada Lovelace lui permet d’être plus efficace en ray-tracing et plus Ă©conome en Ă©nergie. C’est assez pour lancer les derniers jeux en FHD, et au besoin, le DLSS 3 permet de booster considĂ©rablement les performances.

Mais ce n’est pas tout, l’Ă©cran est rafraĂ®chi Ă 144 Hz, un taux qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo. Adieu les saccades, les flous de mouvement et les effets de latence dans le jeu, donc, ce qui devrait satisfaire les amateurs de FPS et de jeux compĂ©titifs.

Une machine robuste, efficace pour les tâches du quotidien

Dans les entrailles, on retrouve un processeur Intel Core i5-12450HX avec 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous pourrez vous adonner vos activités sans trop de ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Pour la partie design, le modèle de Lenovo affiche un look robuste, qui donne un bon sentiment de soliditĂ© pour pouvoir l’emmener sans crainte. Cette machine est d’ailleurs facile Ă transporter puisqu’elle ne dĂ©passe pas les 2 kg, comme la plupart des machines de cette catĂ©gorie. Un bon point pour les joueurs nomades. CĂ´tĂ© connectique, on retrouve l’essentiel, Ă savoir : un port Ethernet, deux ports USB 3.0, une prise USB-C, un port HDMI 2.1 et une prise combo jack.

Enfin, niveau autonomie, la batterie de 57 Wh est capable de le faire tenir près de 7 heures en fonctionnement classique selon la marque, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming.

