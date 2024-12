Ce laptop gaming HP avec Ryzen 5 + RTX 3050 devient moins cher qu’une PS5 Slim grâce à cette offre

C’est dans la gamme Victus de HP que l’on peut dénicher des PC portables taillés pour le gaming, et bien puissants, affichés à des prix plutôt accessibles. C’est justement le cas du HP Victus 15-fb0202nf, que l’on trouve en ce moment à 539,99 euros au lieu de 799,99 euros chez Cdiscount.

Dans le catalogue de HP, on trouve, outre des PC portables dédiés à la bureautique et le travail, des machines appartenant à la gamme Victus : il s’agit de laptops taillés pour le gaming s’adressant en grande partie aux joueurs qui ont un budget serré. Le HP Victus 15-fb0202nf, qui embarque une RTX 3050 et un Ryzen 5 série 5000, fait d’ailleurs partie de cette famille et est actuellement affiché à moins de 540 euros.

Ce qu’il faut savoir sur ce HP Victus 15-fb0202nf

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen 5 + RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant affiché à 799,99 euros, puis réduit à 599,99 euros, le PC portable gamer HP Victus 15-fb0202nf peut aujourd’hui vous revenir à 539,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo NOEL10PC. Notez toutefois que ce PC portable est vendu sans Windows.

Un design sobre et une dalle bien réactive

Les PC portables de la gamme Victus de HP se différencient généralement par leur design plutôt sobre et élégant qui tranche assez avec celui des laptops gamer plus futuristes. Le modèle HP Victus 15-fb0202nf ici présent bénéficie justement d’un châssis noir très minimaliste susceptible de plaire au plus grand nombre. Il a tout de même un point commun physique avec les autres machines dédiées au jeu : son poids assez conséquent, ici de 2,29 kg. On pourra tout de même le transporter sans difficulté, heureusement. Côté connectique, on peut compter sur un port USB-C (DisplayPort 1.4), deux ports USB-A, un port HDMI 2.1, une prise combo casque/micro et un port RJ-45.

Côté écran, on a droit à une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale bien confortable pour capter tous les détails d’une partie. Cet écran profite en plus d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fonctionnalité qui offre une fluidité exemplaire et surtout primordiale lors des combos nerveux : les retards et flous de mouvement ne seront plus qu’un mauvais souvenir, ce qui devrait rassurer les amateurs de FPS. Et parce que HP a bien compris qu’une session de jeu est toujours plus agréable et immersive avec un bon système audio, celui de son Victus 15-fb0202nf est signé Bang&Olufsen, une marque de confiance dans le domaine.

Des performances suffisamment solides

Le HP Victus 15-fb0202nf est par ailleurs équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H, doté de 6 cœurs, cadencé à 3,3 GHz et pouvant atteindre 4,2 Ghz en mode Boost. Une puce aussi utile en gaming que pour la création de contenus ou du montage vidéo. Elle est ici épaulée par une mémoire vive de 16 Go DDR4, pratique pour gérer le multitâche. La partie graphique est quant à elle assurée par un GPU RTX 3050 ; ce n’est certes pas la dernière carte graphique en date de Nvidia, la RTX 3050 ayant récemment été remplacée par la 4050, cet ancien GPU est toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD. Les fonctionnalités de Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS sont en plus de la partie. Cependant, les titres récents pourraient ne pas tourner idéalement avec les graphismes au maximum.

Le laptop renferme également un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 512 Go, qui promet des temps de chargement réduits et des lancements plus rapides, y compris ceux des logiciels vraiment lourds, ce qui permet à la machine de gagner en réactivité. Concernant son autonomie, la marque assure que son PC portable peut tenir jusqu’à 10 heures et 15 minutes, mais avec une telle configuration gourmande en ressources, la batterie pourrait bien se vider beaucoup plus vite. La charge rapide est heureusement de la partie et permet de gagner environ 50 % de batterie en 30 minutes.

