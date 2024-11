Ce laptop gaming avec une carte RTX et un processeur Ryzen 5 série 7000 devient moins cher qu’une PS5 Pro pour la Black Friday Week

Skillkorp est la marque de Boulanger, qui peut ainsi proposer des produits abordables, comme ce PC gaming P17R2050 avec l’aide d’Asus. Vous le retrouvez à 699 euros pour la Black Friday Week.

La Black Friday Week a commencé sur les chapeaux de roue chez Boulanger. L’enseigne marchande propose un PC portable de sa propre marque, développé avec l’aide de l’expert en gaming Asus, pour proposer une machine digne de ce nom. Cet ordinateur, c’est le Skillkorp P17R2050, une machine qui passe de 799 euros à 699 euros en cette faste période promotionnelle.

Les points forts du Skillkorp P17R2050

La présence de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050

Le processeur AMD Ryzen 5 7535HS, tout indiqué pour le gaming

La fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, un plaisir visuel

Alors qu’il est normalement vendu 799 euros, le Skillkorp P17R2050 est proposé à 699 euros pendant la Black Friday Week. Une bonne opportunité pour s’équiper d’un bon petit PC gamer.

Un PC pour tout faire, même (et surtout) jouer

L’Asus Skillkorp P17R2050 se distingue par sa polyvalence. Capable de gérer des sessions de gaming grâce à sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 2050 avec 4 Go de mémoire dédiée, il peut également s’adapter aux tâches bureautiques et multimédias sans problème. Bien que les jeux les plus gourmands puissent le pousser dans ses limites, il reste un bon choix pour des titres plus légers ou des jeux compétitifs. Cependant, son design gamer, avec notamment les touches ZQSD mises en valeur, pourrait ne pas plaire à tout le monde, surtout si vous l’utilisez dans un cadre professionnel.

En contrepartie de sa puissance, la machine sacrifie un peu sur la mobilité. Avec ses dimensions (399 x 269 x 23,3/24,8 mm) et son poids de 2,6 kg, le transport peut s’avérer moins pratique pour une utilisation nomade. Mais pour un usage principalement sédentaire, ce compromis reste acceptable, surtout au vu des performances offertes.

Un grand écran et des performances équilibrées

L’écran de 17,3″, soit 43,94 cm de diagonale, constitue l’un des principaux atouts de cet ordinateur portable. Idéal pour le multitâche, il permet d’afficher confortablement deux fenêtres côte à côte, un avantage pour la productivité. Les gamers apprécieront également la fluidité des animations avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, qui améliore la réactivité et le confort visuel.

Sous le capot, le processeur AMD Ryzen 5 7535HS s’associe à 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go. Ces caractéristiques garantissent de bonnes performances globales, bien qu’un doublement de la RAM et de l’espace de stockage aurait été appréciable pour les utilisateurs plus exigeants. Donc vous avez là un bon PC portable, essentiellement pour le gaming, même s’il ne faut pas être trop exigeant avec lui.

Si vous cherchez une machine plus (ou moins) puissantes, vous pouvez feuilleter les fiches techniques de plusieurs PC portables gaming dans notre guide d’achat dédié.

