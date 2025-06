Avec moins de 100 €, vous pouvez avoir un tas de choses, mais un laptop sous Chrome OS, c’est plutôt rare !

En combinant une promotion de 50 % et une offre de remboursement de 50 euros, le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 passe Ă seulement 99,99 euros au lieu de 299,99 euros. Eh oui, c’est assez fou de se dire qu’on peut avoir un laptop Ă ce prix !

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un Chromebook bien utile au quotidien. Ce n’est pas un foudre de guerre qui va rĂ©volutionner votre façon de travailler, mais il compense par une polyvalence plaisante, un Ă©cran de taille qui rend son utilisation agrĂ©able et une sĂ©curitĂ© liĂ©e Ă l’Ă©cosystème Google. Surtout, ce qui le rend attrayant en ce moment, ce sont les rĂ©ductions cumulĂ©es qui s’Ă©lèvent Ă 200 euros et qui permettent de le commander en ce moment Ă moins de 100 euros.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 3

L’Ă©cran Full HD de 14 pouces est agrĂ©able

Le constructeur annonce une autonomie de 13h30

Un poids plume de 1,3 kg, facile Ă transporter

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 coĂ»te normalement 299,99 euros. En ce moment, sur Cdiscount, il est affichĂ© Ă 149,99 euros. Une fois commandĂ© et reçu, vous pouvez prĂ©tendre Ă une offre de remboursement de 50 euros disponible jusqu’au 22 juin. Ce qui vous fait le Chromebook Ă 99,99 euros.

Un Chromebook sans prétention qui tient ses promesses

Si vous vous demandez si le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 est pour vous, il faut vous poser la question de ce que vous souhaitez en faire. Car pour ĂŞtre honnĂŞte, cet ordinateur portable n’est pas cher pour une raison : ce n’est pas une flèche. Mais pour de la prise de note au quotidien, si vous ĂŞtes Ă©tudiant, pour aller sur Internet ou regarder une vidĂ©o en streaming, il fait parfaitement l’affaire.

DĂ©jĂ , c’est un Chromebook : les logiciels Windows ne fonctionnent pas sur lui. Il faut passer par le Play Store de Google de la machine pour trouver vos apps, ou des Ă©quivalents. L’avantage, c’est qu’elles ne prennent pas de place, ce qui justifie son espace de stockage de 64 Go. Avec 4 Go de RAM, ne vous attendez pas Ă faire tourner des apps trop gourmandes, vous ĂŞtes prĂ©venu, c’est une petite machine d’appoint.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est Ă emmener partout

L’un des avantages de ce PC portable c’est qu’il est facilement transportable. Avec ses dimensions de 325,9 x 221,8 x 18,6 mm pour 1,3 kg, il ne prend pas de place dans un sac et se sent Ă peine. Son Ă©cran Full HD de 14 pouces propose une bonne expĂ©rience visuelle, mĂŞme si la luminositĂ© limitĂ©e Ă 250 cd/m² ne le rend pas très pratique pour une utilisation en extĂ©rieur.

Il fonctionne avec un processeur MediaTek Kompanio 520 cadencĂ© Ă 2.00 GHz, avec une puce ARM Mali G52 MC2 intĂ©grĂ©e, 64 Go de mĂ©moire eMMC et 4 Go de RAM LPDDR4X 3733 MHz. Une configuration minimale qui corrobore les faits Ă©noncĂ©s plus hauts : c’est un PC pour un usage lĂ©ger au quotidien. Il n’est pas très Ă©nergivore, ce qui justifie son autonomie annoncĂ©e de plus de 13 h.

Si vous cherchez un Chromebook un peu plus musclĂ© que ce modèle, vous pouvez vous servir dans notre guide d’achat dĂ©diĂ© Ă ces PC portables bien particuliers.

