Léger et parfait pour la bureautique, ce laptop Lenovo sous Ryzen coûte moins de 360 €

Si vous cherchez un PC portable léger, fin, suffisamment performant pour enchaîner des tâches simples, et avant tout pas trop cher, alors le Lenovo IdeaPad Slim 3 devrait vous convenir. Chez Cdiscount, il est actuellement vendu à 359,99 euros au lieu de 429,99 euros.

Les IdeaPad Slim de Lenovo sont des PC portables particulièrement légers et fins qui peuvent tout à fait accompagner les travailleurs nomades ou les étudiants au quotidien. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, qui embarque une puce Ryzen 3, fait partie des modèles les plus intéressants du moment, non seulement grâce à sa configuration simple et efficace, mais aussi et surtout grâce à son prix actuel, qui ne dépasse pas les 360 euros.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 en quelques mots

Un laptop de 1,62 kg

Une grande dalle Full HD de 15,6 pouces

Un combo Ryzen 3 + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement affichĂ© Ă 429,99 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 359,99 euros chez Cdiscount.

Un laptop léger, mais avec un grand écran tout de même

Son nom ne laisse aucune place au doute : oui, le Lenovo IdeaPad Slim 3 est mince, et très lĂ©ger. Avec 1,62 kg sur la balance et son Ă©paisseur de 17,9 mm seulement, ce laptop tout fin est particulièrement pratique Ă transporter, ce qui en fait un modèle idĂ©al pour les travailleurs nomades et les Ă©tudiants. Mais sa finesse ne l’empĂŞche pas d’embarquer une connectique plutĂ´t fournie, avec deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 1.4, un port jack 3,5 mm et un lecteur de carte SD.

Et malgrĂ© son poids contenu, le Lenovo IdeaPad Slim 3 intègre une grande dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour travailler efficacement ou mĂŞme regarder quelques Ă©pisodes de sĂ©rie durant les temps de pause. Et grâce aux bordures assez fines qui entourent cet Ă©cran, le rapport screen-to-body s’Ă©tablit Ă 88 % : la surface d’affichage est donc considĂ©rable.

Taillé pour la bureautique

Le Lenovo IdeaPad Slim 3 renferme par ailleurs un processeur Ryzen 3 7320U, cadencé jusqu’à 4,10 GHz en mode Turbo Boost et épaulé par 8 Go de RAM. Si cette configuration assez légère empêche le laptop de faire tourner des logiciels très complexes de façon fluide ou de briller dans le multitâche, elle reste tout à fait convenable pour des tâches simples de bureautique, de la navigation web ou du visionnage de vidéos.

Le tout est tout de mĂŞme complĂ©tĂ© par un SSD de 512 Go, qui met Ă disposition un important espace de stockage, tout en permettant de rĂ©duire les temps de chargement et d’accĂ©lĂ©rer les lancements de la machine et de ses logiciels. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 bĂ©nĂ©ficie mĂŞme d’une intelligence artificielle, baptisĂ©e Lenovo AI Engine, qui permet d’amĂ©liorer l’autonomie de la batterie ainsi que les capacitĂ©s de refroidissement du PC portable ; pratique pour que ce dernier fonctionne de façon plus fluide. Enfin, cĂ´tĂ© endurance, l’IdeaPad Slim 3 offre, selon la marque, 10h d’autonomie. Et grâce Ă la charge rapide, 15 mn de charge suffisent pour gagner 2h d’autonomie.

