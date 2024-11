Idéal pour la bureautique, ce laptop HP sous Ryzen 5 est un super deal de la Black Friday Week

Celles et ceux qui ont un budget restreint, mais qui souhaitent tout de mĂŞme s’offrir un PC portable efficace pour des tâches quotidiennes, pourront se tourner vers le HP 15s-eq2002sf. Un laptop tout en simplicitĂ© qu’Amazon affiche, pendant la Black Friday Week, Ă 379 euros au lieu de 699 euros.

Inutile de dĂ©penser une trop grosse somme quand on cherche un ordinateur portable simple et efficace pour des tâches de bureautique et de la navigation web principalement. Le HP 15s-eq2002sf n’est certes pas le mieux Ă©quipĂ© du marchĂ©, mais sa configuration est tout Ă fait suffisante pour une utilisation quotidienne. Surtout, il a l’avantage d’ĂŞtre assez peu cher pendant cette Black Friday Week : Amazon le propose en effet Ă moins de 400 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le HP 15s-eq2002sf

Une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces

Un combo Ryzen 5 5500U + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Avec Windows 11

Auparavant proposĂ© Ă 699 euros, le PC portable HP 15s-eq2002sf est aujourd’hui affichĂ© Ă 379 euros sur Amazon.

Un grand Ă©cran confortable

Le HP 15s-eq2002sf est tout d’abord un PC portable plutĂ´t lĂ©ger (1,7 kg), que l’on peut donc transporter partout sans problème. Un très bon point pour les Ă©tudiants et les travailleurs nomades qui doivent souvent se dĂ©placer. Au niveau de son design, ce laptop est très classique (voire trop ?), avec son châssis argentĂ© sans fioritures et passe-partout. On y trouve d’ailleurs une connectique plutĂ´t fournie, avec un port USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI et une prise combo casque/micro.

CĂ´tĂ© Ă©cran, le HP 15s-eq2002sf embarque une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces, soit une grande diagonale pour travailler confortablement ; on peut notamment y afficher plusieurs onglets sans que le tout ne soit complètement illisible. On profite en plus d’angles de vision bien ouverts, ce qui est bien plus pratique si deux personnes doivent regarder l’Ă©cran, par exemple.

Une configuration suffisante

Ce laptop renferme par ailleurs un processeur Ryzen 5 5500U Ă six cĹ“urs cadencĂ© Ă 2,1 GHz (boost jusqu’à 4 GHz) et Ă©paulĂ© par 8 Go de RAM. Une configuration plus que correcte pour enchaĂ®ner des tâches peu gourmandes comme du traitement de texte et de la navigation web sans ralentissement. La mĂ©moire vive n’est toutefois pas très gĂ©nĂ©reuse ; pour le multitâche, ce n’est pas idĂ©al. CĂ´tĂ© stockage, on a droit Ă un SSD de 512 Go, qui ajoute une bonne dose de rĂ©activitĂ© Ă l’ensemble et offre des lancements rapides de la machine et des temps de chargement rĂ©duits.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le HP 15s-eq2002sf peut en thĂ©orie tenir 5 heures avant de devoir passer par la case recharge. On prĂ©fĂ©rera donc garder le chargeur près de soi, au cas oĂą. Ce dernier permet d’ailleurs, selon la marque, de gagner 50 % de batterie en 45 minutes.

Ă€ lire aussi :

Les meilleurs ordinateurs portables pas chers : notre sélection à moins de 500 euros

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui prĂ©cède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.