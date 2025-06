Super prix des soldes pour ce laptop Acer de 14″ avec écran OLED, propulsé par IA

À la recherche d’un Ultrabook compact, intelligent, bien fini et qui ne coûte pas un bras ? Bingo. L’Acer Aspire 14 AI est boosté à l’Intel Core Ultra 5, embarque Copilot+, et profite déjà d’une belle promo pour les soldes d’été. Un 14 pouces OLED, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. Darty lance l’offensive pour les soldes, le laptop passe 799,99 euros à 699 euros.

L’arrivée des PC Copilot+ change la donne avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités IA embarquées, d’un OS qui anticipe les besoins, et d’une autonomie sérieusement revue à la hausse. Et Acer ne s’est pas contenté de coller une étiquette : le châssis est propre, l’écran OLED est sublime, et sous le capot, Intel Arc pousse même un peu en graphisme. Bref, un ultrabook réactif, endurant et futé, qui en fait plus. Les soldes d’été viennent seulement de commencer et Darty propose une belle ristourne de 100 euros pour ce PC portable dopée à l’IA.

Les points forts de l’Acer 14 AI A14-52M

Un Écran OLED WQXGA de 14 pouces

Un processeur Intel Core Ultra 5 avec l’IA Copilot + d’intégrée

Un combo 16 Go de RAM et SSD 512 Go

Au lieu de 799,99 euros, l’Acer 14 AI A14-52M est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Darty.

Puissance et mémoire, Copilot+ en embuscade

Ne pas se fier à son design discret. Derrière cette carapace sage, l’Acer Aspire 14 AI embarque un Intel Core Ultra 5 226V, un processeur de dernière génération capable de monter jusqu’à 4,5 GHz, soutenu par 8 cœurs bien alignés, et surtout un NPU dédié aux fonctions d’intelligence artificielle. Traduction concrète : tout ce que Microsoft a imaginé avec Copilot+ de la recherche contextuelle avec le controversé Recall, aux effets de caméra optimisés par Studio Effects.

Le tout est parfaitement secondé par 16 Go de RAM en DDR5, un standard haut de gamme qui permet de faire tourner plusieurs applications lourdes sans provoquer de sueurs froides. Navigateur, traitement photo, visioconférence et fond sonore en streaming, tout tient sans ralentir. Pour le stockage, on retrouve un SSD PCIe de 512 Go, rapide comme l’éclair au démarrage, fluide à l’ouverture, réactif à la sauvegarde.

Le clavier rétroéclairé en AZERTY est agréable sous les doigts, bien pensé pour les longues sessions. Le trackpad, large et précis, suit la cadence. L’ensemble pèse à peine 1,5 kg : compact, transportable, et assez léger pour accompagner des journées bien remplies, ou s’oublier dans un sac à dos.

Affichage, audio, connectique : pas de fausses notes

Acer aurait pu jouer petit bras sur l’écran. Ce n’est pas le cas. L’Aspire 14 AI est équipé d’un panneau OLED de 14 pouces, avec une résolution WQXGA (1920×1280) en format 16:10. Ce dernier détail change tout : plus de hauteur pour travailler confortablement, moins besoin de scroller, une meilleure gestion de l’espace. L’image est lumineuse, contrastée, avec une colorimétrie percutante. Non, l’écran n’est pas tactile, mais vu la qualité de la dalle, on ne lui en tiendra pas rigueur.

Côté audio, deux haut-parleurs intégrés livrent un son clair et bien équilibré. Suffisants pour une réunion Teams, une série en streaming, voire un peu de musique en fond. Rien d’époustouflant, mais rien de gênant non plus.

La connectique est un vrai point fort. Là où la concurrence coupe dans le gras, Acer fait le choix de la polyvalence avec 4 ports USB Type-C (ça laisse de la marge pour brancher tout ce petit monde), 1 port HDMI, pour connecter facilement un écran secondaire ou un vidéoprojecteur,Wi-Fi 6E pour des connexions rapides, Bluetooth 5.3 pour une compatibilité moderne.

Afin de comparer l’Acer Aspire 14 AI A14-52M avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables à moins de 1000 euros du moment.

