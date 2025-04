La fonctionnalité controversée Recall de Windows 11 arrive, pour de vrai cette fois

Après de multiples reports et controverses, l’outil de Microsoft qui observe tout ce que vous faites sur votre PC commence à être déployé sur Windows 11.

Annoncé en grandes pompes par Microsoft, Recall, la fonctionnalité qui promet de ne perdre aucunes informations grâce à un système d’enregistrement d’écran propulsé par Copilot, s’est très vite confrontée aux interrogations et à la réticence des utilisateurs concernant l’usage qui pourrait être fait de leurs données personnelles. Une réticence, telle, qui a conduit Microsoft à reporter à de multiples reprises son produit.

Des leçons semblent avoir été tirées puisqu’on apprend aujourd’hui via The Verge que Microsoft va déployer Recall auprès d’un petit nombre d’utilisateurs.

Un déploiement progressif

Des serveurs européens, une offre valable à vie Découvrez les offres de pCloud : 2, 5 ou 10 To de stockage, situés dans des serveurs européen et sans abonnement, pour 5 personnes. Le gestionnaire de mots de passe est offert !

C’est dans un billet de blog que Microsoft annonce la sortie d’un nouveau build pour Windows 11 contenant un aperçu de Recall. Cette version du build, nommé Windows 11 Build 26100. 3902 ( KB5055627) sortie le 10 avril est dans un premier temps à destination des Windows Insiders.

Une fois qu’ils auront consenti à l’enregistrement d’instantanés de leurs écrans, ces utilisateurs pourront utiliser Recall pour retrouver diverses informations vues sur leurs PC à partir de la description de leur contenu. Testé par The Verge en novembre dernier, ces derniers ont qualifié Recall de « sensationnel, intelligent et convaincant ».

Pour aller plus loin

Vous voulez tester Recall, la fonctionnalité controversée de Windows 11 ? Voici comment faire

Pourtant, d’autres tests indiquaient en décembre que l’outil avait tendance à se montrer encore trop curieux et ne parvenait pas à détecter correctement l’échange d’informations confidentielles, enregistrant alors des numéros de carte bleue. Ne reste plus qu’à voir si dans ce nouvel aperçu, Microsoft a bel et bien corrigé les failles de Recall.

Si son usage est pour le moment réservé aux Windows Insider, on peut penser que Microsoft se tient prêt à un déploiement plus large en cas de retours positifs.