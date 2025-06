Pour éviter un nouvel incident mondial, Microsoft impose un changement majeur aux antivirus

Microsoft revoit son système d’accès au noyau de Windows pour les professionnels de la cybersécurité. Une mesure préventive pour éviter de nouvelles pannes mondiales.

Microsoft prend les devants pour ne pas revivre un nouveau CrowdStrike. Cet incident survenu il y a à peine un an avait provoqué une panne mondiale touchant près de 8,5 millions de machines sous Windows. En cause ? Une mise à jour défectueuse de CrowdStrike, entreprise en cybersécurité, qui touchait au cœur même de Windows. Pour éviter un nouvel incident du type, Microsoft vient de dévoiler une version préliminaire de son nouveau protocole de collaboration en matière de sécurité.

Pour aller plus loin

Crowdstrike : comment une mise à jour a provoqué l’une des plus grosses pannes informatiques de l’histoire

Un noyau préservé

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

Pour développer des solutions de sécurité performantes, Microsoft n’hésitait pas à donner aux entreprises un accès privilégié au cœur de Windows. Une confiance mise à mal depuis l’incident CrowdStrike, qui a démontré qu’une toute petite erreur à ce niveau peut avoir des conséquences économiques mondiales.

Dans une interview accordée à The Verge, David Weston, vice-président de la sécurité des entreprises et des systèmes d’exploitation chez Microsoft, confie que ce sont désormais des ingénieurs Windows qui prendront le soin de travailler sur des modifications de sécurité impliquant le noyau du système d’exploitation. Les applications d’antivirus n’y auront plus accès.

Un travail collaboratif

Pour autant, Windows ne semble pas tenir rigueur à CrowdStrike. La firme a choisi de l’impliquer aux côtés d’autres professionnels de la cybersécurité comme Bitdefender pour élaborer son nouveau protocole de sécurité. « Nous ne sommes pas là pour leur dire comment l’API doit fonctionner, nous sommes là pour les écouter et leur assurer sécurité et fiabilité », précise Weston. Une méthode de travail conjointe permettant à Microsoft de rester au plus proche des attentes de ces professionnels.

Pour le moment disponible dans une préversion privée, le nouveau protocole de Microsoft comporte encore des pilotes noyaux. Une phase de transition devant permettre de récupérer les différents retours avant d’aller vers une migration plus profonde et plus sécurisée.