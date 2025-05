Microsoft veut vous convaincre de passer à Windows 11 avec son nouvel outil de protection anti-virus

Le service Smart App Control de Windows 11 vise à combler les lacunes des anti-virus classiques, en plus d’être plus léger pour votre système. Mais il n’est pas destiné à tout le monde.

Source : Microsoft

À l’approche de la fin du support de Windows 10 en octobre prochain, Microsoft continue sa campagne de promotion pour Windows 11. La firme met désormais en avant une fonctionnalité unique de son système, le contrôle de l’application intelligente (Smart App Control), qui agit comme une couche de sécurité supplémentaire à son antivirus Windows Defender.

Dans un article sur son blog, Microsoft rappelle les avantages du Smart App Control au sein de Windows 11, notamment par rapport aux approches des antivirus traditionnels.

Une approche différente de la protection anti-virus

Comme le rappelle le média Tom’s Hardware, Microsoft a introduit le Contrôle de l’application intelligente au sein de Windows 11 22H2 en 2022. Il s’agit essentiellement d’une fonctionnalité qui protège les utilisateurs des applications et services potentiellement dangereux sur leur système.

Source : Microsoft

À la différence d’un logiciel antivirus, la fonctionnalité Smart App Control utilise une approche proactive, visant à bloquer les applications malveillantes avant qu’elle puisse faire le moindre dommage. Les autres outils de protection anti-virus, à l’inverse, utilisent une approche réactive, qui détectent les menaces au dernier moment avant de mettre les fichiers ou programmes concernés sous quarantaine.

Pour Microsoft, l’approche de Smart App Control a plusieurs avantages. Elle permet notamment la détection des menaces inconnues par les bases de données de Microsoft sur le cloud, malgré leur mise à jour régulière.

Mais de sérieuses limitations

De plus, l’outil est bien plus léger sur le système, car il ne scanne pas constamment vos applications et fichiers en cours d’utilisation. Mais selon Microsoft, il ne s’agit pas d’un remplaçant pour votre antivirus, mais bien d’un complément à Windows Defender.

De plus, la fonctionnalité a ses limites, en ça qu’il n’est pas possible de désigner une application comme sans danger si elle a été détectée comme malicieuse. Pour l’utiliser, il faut obligatoirement avoir installé Windows 11 de zéro, et non depuis une mise à jour de Windows 10.

Il est aussi possible que vous n’ayez tout simplement pas la possibilité de l’activer, car Windows 11 pourra juger votre machine comme incompatible. Elle est surtout destinée aux utilisateurs moins érudits, et sera automatiquement désactivée pour sur les machines des développeurs ou utilisateurs en entreprise par exemple.