Tout juste lancé et noté 8/10, le Nothing Phone (3) mixe design LED original, triple capteur photo et perd 100 € lors des soldes

Le tout nouveau Nothing Phone (3) disponible le 15 juillet 2025 bénéficie d’une offre de lancement avec 100 euros de réduction sur Amazon, ce qui le fait passer de 949 euros à 849 euros.

Le Nothing Phone (3) est la nouvelle itération de ce smartphone atypique qui a introduit le système Glyph, un système de bandes LED qui s’allument en fonction des notifications reçues. Sur ce modèle, le Glyph évolue et devient le Glyph Matrix, un mini écran avec 489 microLOEDs. Il fait aussi des progrès sur le module photo et l’écran AMOLED pour proposer une expérience haut de gamme, ce qui explique son prix de base de 949 euros. Pour fêter son lancement, Amazon propose une réduction de 100 euros jusqu’à fin juillet 2025, soit un peu plus loin que la fin des soldes.

Les points forts du Nothing Phone (3)

L’interface Glyph Matric est aussi originale que pratique

L’écran AMOLED LTPO 6,67 pouces 1,5K 120 Hz est fou

La qualité des photos

Le prix de lancement du Nothing Phone (3) est de 949 euros mais pendant quelques jours, jusqu’au 31 juillet, vous pouvez le commander pour 849 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nothing Phone (3). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design toujours aussi unique mais plus costaud

Avec le Phone (3), Nothing ne change pas tout, mais affine ce qui faisait déjà l’identité de la marque. On garde le dos transparent et les fameuses LEDs Glyph, mais cette fois avec une vraie utilité : minuteur visuel, retour d’appel, minuteur Uber, raccourcis d’applis, etc. L’ensemble reste original, sans tomber dans le gadget. Et surtout, la qualité de fabrication monte d’un cran : châssis plat en alu série 2, verre Gorilla Glass 7i et certification IP68. En main, ça fait tout de suite plus sérieux que les générations précédentes.

L’écran OLED de 6,7 pouces impressionne lui aussi. Définition de 2800 x 1260 pixels, rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité qui grimpe jusqu’à 4500 nits, de quoi rester lisible même en plein soleil. Rien à dire de ce côté-là, c’est du haut niveau. Et sous le capot, Nothing a opté pour le Snapdragon 8s Gen 3. Moins puissant que les puces Ultra du marché, mais largement suffisant pour un usage intensif ou du gaming. La chauffe reste maîtrisée, sauf en usage prolongé sur certains gros jeux un peu gourmands.

Une bonne autonomie, de belles photos et une surcouche maison

Avec sa batterie de 5150 mAh, le Phone (3) assure une autonomie confortable. Comptez facilement une journée et demie avec un usage mixte. La charge rapide 65 W est au rendez-vous, mais le bloc n’est pas fourni dans la boîte. La recharge sans fil 15 W reste appréciable, même si un peu lente. On reste dans le raisonnable.

Côté photo, on a un trio de capteurs 50 Mpx : grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif 3x. En journée, les clichés sont nets, bien équilibrés, et le zoom optique apporte un vrai plus. En basse lumière, c’est moins convaincant : le traitement manque parfois de constance. Le capteur selfie de 50 Mpx permet de filmer en 4K 60 fps, un bon point pour les créateurs.

Enfin, Nothing OS 3.5 vient peaufiner l’expérience : interface toujours minimaliste, nouvelles options pour les widgets, un bouton Essential Key personnalisable et un moteur de recherche maison plutôt efficace. Les animations sont fluides, le design soigné, et la promesse logicielle tient la route : cinq mises à jour Android majeures et sept ans de correctifs.

Le Nothing Phone (3) est passé en avant-première entre nos mains et vous pouvez d’ores et déjà en lire notre test complet juste ici.

Le Nothing Phone (3) aurait toute sa place dans notre guide des meilleurs smartphones du moment puisqu’il a eu la belle note de 8/10.

