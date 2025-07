Ce laptop Asus à l’autonomie record, noté 9/10 par nos soins, est soldé à un super prix

Envie d’un PC portable ultraléger assez puissant ? Le Zenbook A14 d’Asus équipé d’une puce Snapdragon X devrait vous plaire. Il devient encore plus intéressant lors des soldes en passant de 999 euros à 899 euros.

L’Asus Zenbook A14 (UX3407) a été testé par nos soins, et avec un 9/10 comme note finale, on peut dire que c’est un PC portable que l’on recommande chaudement. Certes, il n’est pas sans défaut, mais c’est un choix judicieux pour qui souhaite une machine incroyablement légère et solide, qui ne chauffe jamais ni ne fait de bruit, confortable à l’usage au quotidien et facile à transporter, le tout sans manquer d’autonomie. Grâce aux soldes, son prix s’allège de 100 euros et devient plus intéressant.

Ce qu’on apprécie de l’Asus Zenbook A14

Il est facile à transporter avec moins d’1 kg sur la balance

Son excellente dalle OLED et sa puce Snapdragon X

Son autonomie record

Avec un prix barré à 999,99 euros, l’Asus Zenbook A14 (UX3407) s’affiche en promotion à 899,99 euros sur le site Darty.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant l'Asus Zenbook A14 (UX3407).

Un ultrabook qui fera le bonheur des utilisateurs nomades

L’Asus Zenbook A14 (UX3407) est un laptop séduisant autant qu’il apparaît solide, mais qui se veut surtout ultraléger. Avec 980 g sur la balance, 1,59 cm d’épaisseur et son format 14 pouces très contenu, il est très pratique à transporter en déplacement et se glisse sans souci dans un sac. Malgré sa finesse, on peut tout même compter sur deux ports USB-C 4.0 Gen 3, un port HDMI 2.1, un port USB A 3.2 Gen 2 et un port combo jack.

Une fois allumée, on découvre un écran OLED de 14 pouces de diagonale avec une définition de 1 920 × 1 200 pixels. Contrastes infinis, couleurs parfaitement calibrées, c’est un plaisir pour les yeux. En revanche, on regrette que l’écran soit limité à un taux de rafraîchissement à 60 Hz, quand d’autres concurrents ont bien adopté les 120 Hz.

Une machine silencieuse et endurante

Sous le capot, le Zenbook A14 peut compter sur un processeur Qualcomm Snapdragon X (X126100). Dans l’ensemble, le laptop est à l’aise pour de la bureautique et la consommation multimédia. Les 32 Go de RAM permet une exécution fluide des tâches lourdes, et de faire tourner sans ralentissement vos applications. Une configuration musclée donc, qui s’accompagne d’un SSD de 1 To, apportant une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système et d’un espace de stockage confortable pour sauvegarder vos fichiers.

L’autonomie n’a pas été délaissée par le constructeur. Le PC portable d’Asus intègre une batterie de 70 Wh plutôt impressionnante en considérant le poids et la taille du produit. La marque promet 32 heures en vidéo pour 20 heures d’usage bureautique. De notre côté, après avoir lancé une heure de vidéo YouTube, l’autonomie est restée à 100 %. Enfin, il se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W fourni qui permet de récupérer plus rapidement des pourcentages.

Pour obtenir plus de détails, vous pouvez vous diriger vers notre test de l’Asus Zenbook A14 (UX3407).

