Ce Chromebook Asus boosté par un AMD Ryzen 5 est en solde sur Amazon

Si vous cherchez un bon petit PC portable, rapide, fiable et puissant, chez Amazon, il y a ce Chromebook Asus Plus CM3401 qui est soldé à 499 euros au lieu de 599,99 euros.

L’avantage des Chromebook, par rapport à un PC portable sous Windows ou même iOS, c’est qu’il est très rapide. ChromeOS est un système d’exploitation dérivé de celui des smartphones et des tablettes qui propose une expérience utilisateur similaire, avec une interface de PC. Vous retrouvez donc le Play Store avec des apps à télécharger, comme Word, Excel, Chrome, Outlook, etc. Tout ça prend moins de place et coûte moins cher, comme pendant ces Soldes d’hiver 2025 où vous le retrouvez à -17 %.

Les points forts de l’Asus Chromebook Plus CM3401

Pour un Chromebook, profiter d’un processeur AMD Ryzen 5, c’est une sacrée aubaine

L’écran WUXGA tactile de 14″ permet de l’utiliser en tablette

ChromeOS est un système d’exploitation fiable et rapide

L’Asus Chromebook Plus CM3401 est un PC portable qui coûte d’ordinaire 599,99 euros. Pendant les Soldes chez Amazon, vous pouvez le commander pour 499 euros.

Un PC portable qui fonctionne sous ChromeOS

Il faut bien savoir que l’Asus Chromebook Plus CM3401 dont il est question ici est un ordinateur portable qui ne fonctionne pas sous Windows. Il utilise ChromeOS, un système d’exploitation particulier qui ressemble à ce que propose une tablette tactile. D’ailleurs, le PC peut être utilisé comme une tablette, avec le clavier et l’écran qui basculent. L’écran est une dalle WUXGA de 14″, suffisante pour toutes les tâches de bureautique les plus classiques.

L’avantage de ChromeOS c’est que les apps utilisées sont peu ou prou les mêmes que sur une tablette. Donc, elles pèsent beaucoup moins lourd qu’un logiciel Windows. Donc le stockage sur SSD de 256 Go pourrait paraître peu, de base, mais si on le ramène à la taille des apps à télécharger, ça reste plus que correct. L’un des autres avantages d’un Chromebook, c’est qu’ils sont très sécurisés et s’exécutent rapidement, ce qui propose une navigation fluide.

Gemini est là pour vous aider

Avec tout ça, vous bénéficiez de 8 Go de RAM et la machine tourne avec un processeur digne de ce nom, un AMD Ryzen 5. Fait rare pour un Chromebook qui d’habitude utilise un processeur moins puissant. Ce qui signifie qu’ici, vous pouvez lancer des tâches un peu plus costaudes et les faire tourner sans problème. Vous pouvez y brancher de nombreux périphériques externes grâce à deux ports USB-C 3.2 Gen 2 réversibles, un port HDMI 2.1 compatible 4K et même un lecteur de carte microSD.

En plus, sur cette version, vous bénéficiez des bienfaits de l’AI de Google, Gemini. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, de vous aider dans vos tâches quotidiennes, vous aider à corriger ou rédiger un texte, retoucher des photos, etc. L’offre est valable pour les douze premiers mois, avec en plus 2 To d’espace de stockage.

Si vous cherchez un Chromebook et souhaitez comparer celui-ci avec d’autres modèles utilisant ChromeOS, vous pouvez voir ceux présentés dans notre guide d’achat.

