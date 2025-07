Pour oublier votre vieux PC, voici un laptop OLED 14″ avec un Core Ultra 5, un poids plume et un prix en baisse de 20 %

L’Asus Vivbook S14 présenté ici est un modèle particulièrement orienté productivité et IA, que vous retrouvez sur Boulanger à 799,99 euros au lieu de 999,99 euros.

Crédit photo : OtaXou

Ce PC portable Asus Vivobook S14 reprend la base du modèle testé sur Frandroid mais modifie légèrement sa fiche technique pour un prix plus abordable, surtout qu’il est en promo avec 200 euros de réduction sur Boulanger. Mais il reste très performant et est même certifié Copilot+ pour utiliser des fonctions liées à l’intelligence artificielle pour vous aider à booster votre productivité.

Les points forts de l’Asus Vivobook S14

Son écran OLED Full HD de 14 pouces

L’autonomie XL qui frôle les 20 h

La connectique est généreuse

Le prix de référence de l’Asus Vivobook S14 est normalement de 999,99 euros, mais avec la promotion spéciale de Boulanger, vous le retrouvez à 799,99 euros.

Asus a fait un laptop fin, léger et premium

Avec l’Asus Vivbook S14, vous avez un ordinateur aux dimensions qui font rêver : il fait 310,5 x 221,9 x 13,9/15,9 mm pour seulement 1,3 kg. Il fait même 1,05 kg si vous la lui enlevez. Autant dire qu’il est taillé pour être transporté et être utilisé comme outil de travail et de divertissement en mode nomade. D’autres éléments vont en ce sens, notamment sa batterie avec une autonomie annoncée par le constructeur d’un jour et 3 h.

Dans le test de notre version, qui était légèrement plus puissante, et donc plus chère, elle était plus proche des 20 h. Ce qui reste quand même dans le haut du panier pour un laptop de ce genre. Vous pouvez glisser quelques accessoires dans votre sac puisqu’il est doté de deux ports USB 3.2 Gen2, deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.1 et un lecteur de carte microSD. Pas mal pour un format si réduit.

Un écran OLED qui régale les yeux

Cet écran a un atout de taille dans son escarcelle : son écran. Il s’agit d’une dalle OLED Full HD de 14 pouces avec un rapport 16/10ᵉ et compatible HDR True Black 600 avec une couverture colorimétrique de 100 % de l’espace DCI-P3. Les professionnels de l’image vont trouver là un allié de taille, même si la taille réduite peut être insuffisante pour des travaux de précision. Mais c’est un vrai plaisir à l’utiliser, d’autant que vous pouvez être épaulé par l’IA grâce à sa certification Copilot+.

Pour ça, il faut une puissance qui tienne la route et sa fiche technique est là pour en témoigner. Vous avez un processeur Intel Core Ultra 5 226V avec 8 cœurs, cadencé de base à 2.1 GHz qui peut être boosté à 5.4 GHz. Avec, il y a 16 Go de RAM LPDDR5x soudés, ce qui empêche de faire évoluer la configuration. Et le SSD M.2 de 512 Go contient une version préinstallée de Windows 11. En plus, vous bénéficiez du WiFi 7 et du Bluetooth 5.4 pour une fiabilité infaillible.

Si vous voulez quelques infos complémentaires, vous pouvez lire le test de notre version de l’Asus Vivobook S14 qui est légèrement différente, notamment avec le processeur Intel Core Ultra 7. Mais sinon, la base est la même.

Frandroid met à votre disposition son guide des meilleurs laptops et vous propose des modèles passés entre nos mains avec test à l’appui.