Le laptop poids plume LG Gram 14, avec Intel Core Ultra 5, est à -47 % pendant les ventes flash d’Amazon

Le LG Gram 14 est un ultraportable particulièrement lĂ©ger et fin, que l’on peut donc transporter très facilement. La bonne nouvelle, c’est qu’Ă l’occasion des ventes flash de printemps d’Amazon, la plateforme l’affiche Ă 799,99 euros au lieu de 1 499,99 euros.

Si les laptops LG Gram sont taillĂ©s pour les travailleurs nomades en quĂŞte d’une machine pratique Ă emporter partout, c’est bel et bien en raison de leur lĂ©gèretĂ©. Par exemple, le modèle LG Gram 14 ne pèse que 1,12 kg ; un poids très contenu qui ne l’empĂŞche d’ailleurs pas de proposer une configuration plutĂ´t pointue. En pleines ventes flash de printemps d’Amazon, vous trouverez cette rĂ©fĂ©rence Ă -47 %.

Les points forts du LG Gram 14

Un ultraportable très léger

Une dalle IPS Full HD+ de 14 pouces

Un combo Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + SSD de 1 To

Auparavant affiché à 1 499,99 euros, le LG Gram 14 est désormais proposé à 799,99 euros sur Amazon.

Le laptop qui se fait oublier dans le sac

-250 € sur les PC portables Snapdragon X DĂ©couvrez les PC les plus rapides et optimisĂ©s pour l’IA. Les adhĂ©rents Fnac+ peuvent bĂ©nĂ©ficier de jusqu’Ă 250 euros de remise.

Sans surprise, le LG Gram 14 marque tout d’abord des points grâce Ă la lĂ©gèretĂ© de son châssis. Avec seulement 1,12 kg sur la balance, il pourra accompagner sans souci les travailleurs nomades, pour qui il est prĂ©fĂ©rable de possĂ©der une machine peu encombrante. Cet ultrabook, qui n’a pas volĂ© son appellation, est aussi particulièrement fin, puisque son Ă©paisseur ne dĂ©passe pas 15,4 mm. Mais si vous pensiez que ce design tout en finesse l’empĂŞchait d’ĂŞtre vraiment rĂ©sistant, dĂ©trompez-vous : il a Ă©tĂ© soumis Ă des tests rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment Ă des normes militaires rigoureuses.

CĂ´tĂ© Ă©cran, on a ici droit Ă une dalle IPS de 14 pouces, affichant une dĂ©finition Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels). Autant dire qu’ici, les images sont bien dĂ©taillĂ©es et nettes, et les angles de vision bien ouverts ; pratique quand on travaille Ă deux devant un Ă©cran. Cette dalle couvre en plus 99 % du spectre DCI-P3, ce qui veut dire que la palette de couleurs affichĂ©es est très Ă©tendue. Ajoutons Ă cela un format 16:10, qui permet de profiter d’une large surface de travail, et un taux de rafraĂ®chissement tout Ă fait correct de 60 Hz.

Un Intel Core Ultra 5 pour booster le tout

Ă€ l’intĂ©rieur de la bĂŞte, se niche un processeur Intel Core Ultra 5 125H (boost jusqu’à 4,5 GHz) Ă 14 cĹ“urs ; une puce qui va donc permettre au laptop d’exĂ©cuter un très grand nombre de tâches simultanĂ©ment. Ce Core Ultra 5 est par ailleurs Ă©paulĂ© par 16 Go de RAM LPDDR5X, pratique pour gĂ©rer efficacement le multitâche. Le tout est complĂ©tĂ© par un SSD NVMe de 1 To, qui met Ă disposition une Ă©norme capacitĂ© de stockage, et promet des temps de chargement rĂ©duits ainsi que des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliquĂ©s.

Les travailleurs qui ont besoin de multiplier les plateformes pourront Ă©galement utiliser le service Gram Link, qui permet de connecter facilement jusqu’à 10 appareils en mĂŞme temps, qu’ils soient sous iOS ou Android. LG a aussi misĂ© sur l’IA pour le tri automatisĂ© des photos enregistrĂ©es sur l’ultraportable. CĂ´tĂ© autonomie, l’ultrabook embarque une batterie de 72 Wh, qui devrait permettre de travailler toute une journĂ©e loin d’une prise. Enfin, concernant sa connectique, le LG Gram 14 est muni d’un port HDMI, de deux ports USB-C, de deux ports USB 3.2 et d’un port audio.

Ă€ lire aussi :

Les ultrabooks incontournables en 2025 : guide des meilleurs PC ultraportables

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.