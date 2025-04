Dell rend plus intéressant ce puissant laptop avec écran 2,2K et Ultra 7 après 280 € de remise

Si vous souhaitez changer d’ordinateur portable et investir dans une machine avec un bon rapport qualité-prix, nous avons la solution. Le Dell Inspiron 14 Plus doté d’un Core Ultra 7 passe de 949 euros à 671 euros.

Quand on souhaite renouveler son PC portable, il est important d’en choisir un qui soit facilement transportable, performant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail. Le Dell Inspiron 14 Plus est par exemple idéal pour ces usages, grâce à sa fiche technique pointue. Il n’est toutefois pas à la portée de toutes les bourses, mais grâce à cette réduction de 280 euros, il devient plus accessible.

Les atouts du Dell Inspiron 14 Plus

Une dalle IPS 2,2K de 14 pouces

Un combo Intel Core Ultra 7 155H + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

Une bonne autonomie

Au départ à 949 euros, le PC portable Dell Inspiron 14 Plus est aujourd’hui disponible en promotion à 671,19 euros sur le site de la marque.

Un écran vraiment confortable

Le Dell Inspiron 14 Plus est tout d’abord un PC portable plutôt léger avec son 1,6 kg. Cette machine devrait donc être facile à transporter, d’autant plus que son épaisseur ne dépasse pas les 18,99 mm : elle ne prendra alors pas trop de place dans un sac à dos, par exemple. Côté design, son châssis métallique est classique, sans fioritures, et donc susceptible de plaire au plus grand nombre.

Cet Inspiron 14 Plus marque encore plus de points avec sa dalle IPS 2,2K (2 240 x 1 400 pixels) de 14 pouces, soit une diagonale suffisamment confortable pour travailler. On peut en plus ici profiter de larges angles de vision. Et avec une telle définition, les couleurs affichées devraient être bien vives, et les images détaillées et nettes. Les créatifs devraient grandement apprécier.

Des performances assurées

Dans les entrailles de la bête, on trouve par ailleurs un processeur Intel Core Ultra 7 155H, dont la fréquence turbo maxi s’établit à 4,80 GHz, et qui est ici épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5, pratique pour gérer très efficacement le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes. N’oubliez pas non plus que grâce au processeur, l’IA est de la partie sur ce laptop. Un bon point pour la productivité. Le tout est également complété par un SSD NVMe de 512 gO, qui promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine et des applications. En bref, ce PC portable est tout à fait capable de faire tourner des tâches plutôt gourmandes en ressources.

Côté connectique, le Dell Inspiron 14 Plus met à disposition deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port Thunderbolt 4.0, un port HDMI 1.4, une prise jack et un lecteur de carte microSD. Et côté autonomie, la marque assure qu’il est capable de fonctionner durant 9h21 très exactement ; retenez tout de même que tout dépendra de la nature de vos usages.

