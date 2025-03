Amazon rend plus intéressant ce puissant laptop avec écran OLED et Ryzen 5 après 150 € de remise

Le Lenovo Yoga 7 prĂ©sente de très bons arguments pour devenir votre laptop : avec une dalle Oled qualitative, un Ryzen 5 et un format 2-en-1, il a de quoi plaire. Aujourd’hui, il voit son prix passer de 899 euros Ă 749 euros grâce Ă cette offre Amazon.Â

Lenovo Yoga 7 2-en-1 14AHP9 // Source : Amazon

En choisissant un PC portable, il est important de miser une machine facilement transportable, mais aussi puissante et qui se recharge rapidement. Si ces critères sont indispensable pour vous, alors ce laptop de chez Lenovo devrait vous intéresser. Le modèle Yoga 7 (14AHP9) répond à tous ces critères grâce à sa fiche technique musclée et sa mobilité. Il est même à un prix plus attractif suite à 150 euros de réduction.

Les avantages du Lenovo Yoga 7 (14AHP9)

Un format 2-en-1 pour l’utiliser comme une tablette

Un Ă©cran Oled de 14 pouces et la puce AMD Ryzen 5 8640HS

Compatible avec la charge rapide

Au départ à 899,99 euros, le PC portable Lenovo Yoga 7 (14AHP9) est maintenant proposé à 749,99 euros sur Amazon.

Un laptop polyvalent avec un bel Ă©cran

Le Lenovo Yoga 7 (14AHP9) possède un design élégant, en aluminium et profite d’un format ultra compact, grâce à son poids de seulement 1,49 kg et ses 15 mm d’épaisseur. Il plaît pour son écran Oled de 14 pouces avec une définition de 1 920 x 1 200 pixels qui fait profiter des noirs profonds et des contrastes infinis.

Ce n’est pas son seul atout, il est aussi très polyvalent grâce Ă son format 2-en-1. Il peut ĂŞtre Ă la en mode PC ou bien en mode tablette grâce Ă sa charnière pivotante Ă 360 degrĂ©s. Avec ce modèle, vous pourrez profiter de la rĂ©activitĂ© de l’écran tactile afin d’interagir facilement sans avoir Ă associer un stylet.Â

Des performances assurée par une puce AMD

La partie performances n’a pas été non plus été négligé sur ce Lenovo. Il est aussi bien à l’aise pour le travail que pour le divertissement. Sous le capot, on a une puce AMD Ryzen 5 8640HS épaulée par 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il est capable d’encaisser sans broncher toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez, mais ne pourra pas combler les gamers exigeants.

Ajoutons Ă cela un SSD de 512 Go qui rĂ©duit les temps de chargement et accĂ©lère les lancements de votre machine. Pour rester productif, la marque intègre une batterie de 73 Wh qui devrait permettre Ă la machine de tenir une journĂ©e. Et si vous ĂŞtes en rade de batterie, n’ayez crainte, le laptop Yoga 7 est compatible avec la charge rapide : il est possible de rĂ©cupĂ©rer deux heures d’autonomie avec seulement 15 minutes de recharge.

Enfin, malgré sa finesse, il met à disposition une bonne connectique, à savoir : deux ports USB-C 3.1, un port USB-A, une entrée HDMI, un lecteur de carte microSD et une prise audio 3,5mm.

