Darty rend bien plus attractif le prix de ce puissant laptop Asus avec écran OLED pour Noël

L’Asus VivoBook Pro 15 Oled prouve qu’il n’est pas impossible de trouver des PC portables bien équipés sans à devoir dépenser plus de 1 000 euros. Il plaît pour sa fiche technique solide et son prix qui passe de 799 euros à 629 euros chez Darty.

Asus VivoBook Pro 15 Oled // Source : Darty

Vous recherchez un nouvel ordinateur portable avec un bon rapport qualité-prix ? Cet Asus VivoBook Pro 15 Oled devrait vous convenir. Il mise avant tout sur sa dalle Oled à 120 Hz en définition 2,8K, son processeur i5 de 13ᵉ génération, et surtout son chargeur rapide. Des éléments qui en font un bon allié au quotidien, d’autant plus qu’il coûte 170 euros de moins.

Pourquoi cet Asus VivoBook Pro 15 Oled est un bon laptop ?

Pour son écran Oled en définition 2,8 K à 120 Hz

Pour ses bonnes performances : i5-1340P, 16 Go de RAM et 512 Go SSD

Pour la compatibilité avec la charge rapide

Au lieu d’un prix barré de 799,99 euros, le PC portable Asus VivoBook Pro 15 Oled bénéficie aujourd’hui de 21 % de réduction sur le site Darty et s’affiche à présent à 629,99 euros.

Un laptop pratique à transporter, avec un sublime écran

Asus nous a habitués à des finitions soignées sur ses laptops, et le VivoBook Pro 15 Oled, n’échappe pas à la règle. Il affiche un design élégant et raffiné dans une couleur argentée. Ses dimensions sont plutôt compactes : avec sa diagonale de 15,6 pouces et 1,6 kg sur la balance, c’est un PC portable facile à emmener partout avec soi. Et pas d’inquiétude, sa connectique est plutôt complète avec un port USB-C, deux ports 3.2, un port HDMI, un port USB 2.0, et une prise jack combinée.

La véritable pièce maîtresse est sans conteste son écran OLED de 15,6 pouces, avec une définition 2,8 K, soit 2 880 x 1 620 pixels. Résultat, on a droit un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait — pour une qualité d’affichage aux petits oignons. La dalle profite même d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une navigation plus fluide et une meilleure gestion du multitâche.

Des performances solides

Sur la partie performance, il ne déçoit pas non plus. Il embarque un solide processeur de chez Intel : le i5-1340P accompagné de 16 Go de mémoire vive. Une configuration qui permet aussi bien de travailler, que de naviguer sur Internet sans ralentissement, faire de la retouche photo, même jouer à des jeux peu gourmands grâce à la présence d’un Intel Graphics.

Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système et des délais de chargement brefs. Enfin, pour rester productif, l’ultraportable peut compter sur une batterie de 50 Wh, mais aussi sur la charge rapide. D’après le constructeur, vous pouvez atteindre 60 % de la batterie en moins de 50 minutes.

