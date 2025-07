Ce PC est un clone du Mac Mini, mais deux fois moins cher

La marque Beelink annonce son EQR7, un mini PC à petit prix avec un processeur AMD. Il reprend la taille du Mac Mini M4 d’Apple.

Le Mac mini d’Apple est une machine incroyable. Pour moins de 700 euros, la marque à la pomme propose un PC de bureau miniature aux performances impressionnantes et un OS complet et prêt à l’action.

Côté PC, on retrouve une myriade de minimachines depuis plusieurs années grâce aux solutions basse consommation d’AMD ou Intel. Ils sont tous basés sur les mêmes technologies, mais une marque s’est imposée comme l’une des références du secteur : Beelink.

La marque annonce justement une nouvelle référence dans son large catalogue avec un prix particulièrement accessible : 1999 yuans, soit 240 euros HT environ.

Un mini PC avec AMD Ryzen, Wi-Fi Et Bluetooth

Le Beelink EQR7 est construit autour de la plateforme AMD Ryzen 7 7735U. Il s’agit d’un processeur de 2023, basé sur l’architecture Zen3+ et gravé en 6 nm, mais qui peut encore montrer ses muscles avec ses 8 cœurs à 4,7 GHz en Turbo.

Il est associé à une puce graphique AMD Radeon 680M qui sera surtout là pour offrir une accélération graphique dans les applications, un décodage vidéo performant et faire tourner quelques jeux très légers.

Côté mémoire, on a le droit à 24 Go de LPDDR5 et deux emplacements de stockages SSD NVMe.

Une carte réseau Intel AX200 Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 permet d’augmenter la connectivité de la machine, et en faire la candidate idéale pour un petit serveur maison.

La connectique filaire est également intéressante : un port USB-C 10 Gbit/s et un USB-A 3.0 10 Gbit/s en façade avec un port jack 3,5 mm.

À l’arrière, deux ports USB-A 3.0 10 Gb/s, un USB-A 2.0 480 Mb/s, deux ports LAN RJ45 à 1 Gb/s et deux ports HDMI.

Lancement bientôt sur Amazon ?

Les machines Beelink sont légion sur Amazon et font régulièrement l’objet de promotions. Pour le moment, la référence EQR7 n’apparait pas dans le catalogue de la marque sur Amazon France.

Nous avions pu tester une autre machine de la marque en 2024, qui nous avait plutôt convaincu.