On est montés à bord de la Stelato S9 : la voiture électrique de Huawei aux 800 km d’autonomie et deux fois moins cher qu’une Tesla Model S

On est montés à bord de la nouvelle voiture électrique de Huawei, la Stelato S9. Une grande berline très luxueuse, avec 800 km d’autonomie tout en coûtant 2 fois moins cher qu’une Tesla Model S.

Si nous vous avions déjà presenté la Stelatos S9, cette nouvelle berline de luxe née de la collaboration du Beijing Automotive Groupe (BAIC) et de la division Automobile de Huawei (HIMA), nous sommes maintenant montés à bord pour nous rendre compte de la prestation du véhicule.

Nous en sortons impressionnés par son confort, ses finitions et ses technologies embarquées. Cela sera-t-il suffisant pour défier les reines du luxe venues d’Allemagne ? Quelle sera la stratégie du consortium pour se lancer sur le marché Européen ? Premier contact avec cette limousine électrique qui veut bousculer l’ordre établi.

Une alliance sino-technologique prometteuse

Au premier regard, la Stelato S9 ne laisse personne indifférent. Cette berline électrique de 5,16 mètres, fruit de la collaboration entre BAIC et Huawei, s’impose comme une alternative sérieuse aux références allemandes. Et pour cause : cette limousine chinoise affiche des ambitions clairement assumées face aux Mercedes Classe S (ou EQS) et BMW Série 7 (ou i7).

Les phares avant en paillette rappelant ceux utilisés par HIMA sur les véhicules AITO tel que le M9. Et la première impression en ouvrant la porte conducteur confirme la montée en gamme dans la catégorie luxe pour cette berline segment E.

Beijing Automotive Group n’est pas un nouveau venu. Fondé en 1958, ce géant chinois s’est imposé comme le huitième constructeur automobile du pays en terme des ventes en 2024 avec 1,71 million de véhicules vendus. Avec plus de 65 ans d’expérience, BAIC maîtrise les codes de la construction automobile, notamment à travers ses collaborations historiques avec Mercedes-Benz et Hyundai. Sa filiale BAIC BluePark, fondée en 2009, spécialisée dans l’électrique, apporte toute l’expertise nécessaire à la fabrication de véhicules électriques premium.

HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) représente l’offensive de Huawei dans l’automobile. Cette alliance regroupe déjà les marques Aito, Luxeed, Stelato et Maextro, avec plus de 500 000 véhicules livrés en seulement 32 mois, majoritairement grâce au succès du Aito M9. L’approche de Huawei ? Transformer chaque voiture en un salon roulant grâce à son écosystème technologique intégré.

L’habitacle : quand le luxe rencontre la technologie

Il n’y a pas de doute, l’habitacle de la S9 révèle un savoir-faire impressionnant en matière de matériaux :

Cuir Nappa intégral : sur tous les sièges avec finitions premium

: sur tous les sièges avec finitions premium Bois naturel sélectionné : console centrale et panneaux de portes

: console centrale et panneaux de portes Alcantara : ciel de toit et éléments décoratifs

: ciel de toit et éléments décoratifs Finitions métalliques : aluminium brossé et inserts chromés

La qualité perçue rivalise clairement avec les standards allemands. Le cuir Nappa est d’une douceur remarquable, et l’assemblage semble irréprochable. L’assemblage des éléments est sans défaut, BAIC a clairement su s’inspirer de la finition de chez son partenaire Mercedes ici.

Face aux références allemandes : un défi de taille

Stelato S9 vs BMW Série 7 longue : Le duel des dimensions

Critères Stelato S9 BMW Série 7 longue Longueur 5 160 mm 5 391 mm Largeur 1 987 mm 1 950 mm Hauteur 1 486 mm 1 544 mm Empattement 3 050 mm 3 215 mm Prix ~50 000 € (en Chine) ~140 000 €

Mon impression : La Stelato S9 joue malin en proposant des dimensions légèrement plus compactes que la BMW mais en ne réduisant pas l’espace des places avants ou arrières. La S9 perdra peut-être le duel pour le volume du coffre, mais c’est quelque chose que je suis prêt à sacrifier pour le confort dans l’habitacle, qui est pour moi primordial sur une limousine.

Le défi Mercedes Maybach : luxe contre technologie

Face à la Mercedes Classe S Maybach (longueur : 5 469 mm, prix : environ 200 000 €), la Stelato S9 adopte une stratégie différente : plutôt que de rivaliser uniquement sur le luxe traditionnel, elle mise sur l’innovation technologique et un rapport qualité-prix très agressif.

Il faut cependant nuancer ces propos avec la qualité des matériaux utilisés par BAIC que l’on a une certaine difficulté à juger sur une voiture neuve. Un domaine sur lequel la gamme Maybach de Mercedes domine depuis des décennies.

Sièges « zéro gravité » : l’innovation au service du confort

Les sièges arrière zéro gravité constituent l’atout majeur de la S9 face aux Maybach et BMW Série 7 longue. Et l’assise détermine pour une grande partie le confort, notamment pour les sièges arrière, regardons y de plus près.

Fonctionnalités avancées :

Réglage électrique 12 directions

Massage intégré (multiple programmes)

(multiple programmes) Ventilation et chauffage

Inclinaison jusqu’à 42° (concurrent direct des sièges Maybach)

(concurrent direct des sièges Maybach) Repose-pieds intégré

Comparaison directe :

Mercedes Maybach : Sièges inclinables 37°, massage 10 programmes

: Sièges inclinables 37°, massage 10 programmes BMW Série 7 longue : Sièges Executive Lounge, inclinaison 40°

: Sièges Executive Lounge, inclinaison 40° Stelato S9 : Inclinaison 42°, massage personnalisable

Technologie de pointe : le cœur de la S9

Le moteur TZ210XYA03 : l’expertise Huawei en action

Le moteur électrique TZ210XYA03 développé par Huawei Digital Power Technology constitue le cœur technique de la S9. Cette motorisation synchrone à aimants permanents délivre 227 kW (308 ch) en version propulsion arrière. La version AWD ajoute un moteur avant YS210XYA03 de 158 kW, portant la puissance totale à 385 kW (523 ch).

Pourtant, si cette architecture bi-moteurs de Huawei pouvait impressionner au lancement de la S9 en 2024, il a eté dépassé par les derniers moteurs lancés par BYD et Xiaomi en début d’année 2025.

Nous attendons de voir comment Huawei va réagir et s’il decide de se lancer dans cette bataille technologique très féroce. Le fait que Huawei communique très peu sur sa gamme de moteurs et qu’ils ont déjà beaucoup d’autres secteurs à traiter me laisse penser qu’il pourrait prendre la décision de s’allier avec un autre constructeur pour leurs futurs moteurs.

Batterie CATL Qilin : la technologie CTP 3.0

La Stelato S9 embarque une batterie CATL de 100 kWh utilisant la technologie Qilin CTP 3.0. Cette chimie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) de troisième génération offre :

Densité énergétique : 255 Wh/kg

: 255 Wh/kg Efficacité volumétrique : 72%

: 72% Architecture 800V : recharge 200 km en 5 minutes

: recharge 200 km en 5 minutes Autonomie WLTP : jusqu’à 710 km

Si la batterie Qilin CTP 3.0 a deja fait ses preuves dans d’autres véhicules tels que la Xiaomi SU7 ou la Zeekr 001, je pense par contre que la batterie reste le point faible de la S9 comme elle est développée par une société tiers et non pas par BAIC ou Huawei qui se contentent de quelques améliorations sur un pack de batterie existant.

Cela pourrait être un point négatif dans un combat avec d’autres berlines luxe des groupes BYD ou BMW si ces derniers arrivent à développer leur packs de batteries. En tant que futur acheteur, c’est un point sur lequel je réfléchirai.

Système audio : Un cinéma sur roues

La Stelato S9 embarque le système Huawei Sound SUPERIOR, une installation audio de 25 haut-parleurs (configuration 23+2) qui transforme littéralement l’habitacle en salle de cinéma mobile.

L’innovation majeure ? La synchronisation parfaite entre le système audio et le projecteur rétractable 32 pouces. Imaginez regarder un film en qualité cinéma avec un son surround, directement depuis les sièges arrière de votre voiture ! Si cette intégration audio-vidéo dépasse ce que proposent Mercedes avec son Burmester ou BMW avec son Bowers & Wilkins, rien ne prouve qu’il puisse rivaliser avec ces systèmes pour l’écoute de la musique (audio pur). De nombreux tests seront à réaliser pour vérifier cela.

Technologies embarquées : l’écosystème HarmonyOS

Cockpit intelligent multi-écrans

La S9 embarque l’écosystème HarmonyOS 4.0 avec :

Écran central : 15,6 pouces 2.5K

: 15,6 pouces 2.5K Écran conducteur : 12,3 pouces configurables

: 12,3 pouces configurables Écrans arrière : 11,6 pouces pour chaque passager

: 11,6 pouces pour chaque passager Projecteur intégré : écran 32 pouces rétractable (innovation unique)

Mon impression : Le projecteur arrière constitue une véritable innovation pour son installation dans une berline. Oui, sauf que les designers ont oublié de mettre un support rigide à l’arrière de la toile donc dans notre essai avec la climatisation au max, le vent faisait trembler l’écran… Donc nous préférons certainement l’écran installé chez BMW sur la i7.

Vous remarquerez aussi le frigidaire disposez sous le projecteur dans la galerie ci-dessus. L’utilisation du système OS de Huawei sera limité pour nous en Europe, Huawei étant encore sous le coup de sanctions américaines. Stelato ne pourra certainement pas proposer Google Android Auto ou Apple CarPlay en dehors de Chine…

Système ADS 3.0 : la conduite autonome selon Huawei

La S9 inaugure le système ADS 3.0 de Huawei, incluant :

LiDAR haute résolution (optionnel)

(optionnel) 12 caméras ultra-haute définition

ultra-haute définition Radar millimétrique longue portée

longue portée Capteurs ultrasoniques 360°

Performances et autonomie : les chiffres qui comptent

Version Max RWD (propulsion)

Puissance : 227 kW (308 ch)

: 227 kW (308 ch) Couple : Non communiqué

: Non communiqué 0-100 km/h : ~6,5 secondes (estimation)

: ~6,5 secondes (estimation) Vitesse max : 200 km/h (bridée)

: 200 km/h (bridée) Autonomie CLTC : 816 km

Version Ultra AWD (intégrale)

Puissance : 385 kW (523 ch)

: 385 kW (523 ch) 0-100 km/h : 3,9 secondes

: 3,9 secondes Autonomie CLTC : 721 km

: 721 km Consommation : 18 kWh/100 km (CLTC)

Prix et positionnement : la révolution par les coûts

Tarification chinoise :

Version Max : 399 800 yuans (~49 000 €)

: 399 800 yuans (~49 000 €) Version Ultra : 449 800 yuans (~55 000 €)

Estimation européenne :

Si elle arrivait en Europe (ce qui n’est pas prévu), la S9 pourrait être positionnée autour de 75 000-90 000 € en prenant en compte les mises-à-jour pour homologation, taxes, frais de transport et distribution.

Verdict : une révolution manquée ?

Un début de commercialisation difficile en Chine

Si BAIC s’était fixé un objectif de ventes de 10 000 véhicules par mois, il s’est en fait écoulé moins de 1 500 sur les 8 premiers mois de vente avec une chute à 643 véhicules livrés en Janvier 2025. Cela s’explique peut-être par le manque de crédibilité de la marque Stelato sur le domaine des berlines de luxe. Les acheteurs de ces véhicules donnant plus d’importance à l’historique et le service des marques historiques, le produit ne fait pas tout…

N’ayant pas vu de concessionaires Stelato, je suppose que les ventes se fassent à travers les points de vente de BAIC et Huawei, respectivement destinés aux gammes de véhicules inférieurs et aux smartphones et télévisions.

Les perspectives de relance pour 2025

La Stelato S9 illustre parfaitement les défis du marché du luxe automobile Chinois et l’importance de la marque dans cet univers. Le lancement de la version EREV (hybride longue autonomie) en mars 2025 semble relancer l’intérêt avec plus de 2 000 livraisons de véhicules (toutes motorisations confondues) en mai 2025, soit le double du mois précédent.

Cette performance commerciale mitigée explique aussi pourquoi HIMA se concentre d’abord sur le marché domestique avant d’envisager l’export. Si Huawei trouve une solution logicielle adéquate pour l’export.

Mon impression finale

La Stelato S9 représente exactement ce que redoutent les constructeurs historiques : une limousine électrique technologiquement avancée, luxueusement équipée et vendue à un prix défiant toute concurrence. Ses sièges zéro gravité rivalisent avec ceux des Maybach, son système multimédia surpasse celui des BMW, et son autonomie dépasse celle des Mercedes EQS. Le tout pour un prix deux fois inférieur !

Le problème ? L’édification d’une marque de luxe s’inscrit dans la durée et nécessite le déploiement de stratégies commerciales et de communication spécifiquement adaptées à sa clientèle cible. Il faudra convertir les acheteurs un à un avec le service, la qualité du réseau de distribution et la fiabilité du véhicule sur le long terme. Si le véhicule me semble au niveau des berlines de luxe européennes, il est difficile de savoir si BAIC et Huawei continueront d’investir sur une vision à long terme en Chine, puis en Europe et dans le reste du monde.

Cela donnera du temps aux constructeurs historiques d’ajuster leurs offres et tarifications, ce qui bénéficiera aux futurs acheteurs. Nous en reparlerons dans quelques années.