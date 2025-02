Xiaomi SU7 // Source : Auto Home

Xiaomi est aujourd’hui une marque connue pour ses téléphones portables dont l’histoire commença à l’été 2011 avec le lancement du Xiaomi Mi-1. Mais il eu été difficile d’imaginer que 13 ans plus tard, la SU7, la premiere voiture de Xiaomi, aurait pu se hisser au palmarès 2024 des meilleures ventes de véhicules électriques en Chine avec 135 000 exemplaires vendus. À titre de comparaison, il s’est vendu 31 445 Megane E-Tech en Europe en 2024. Rassuré par cet engouement, Xiaomi lance La SU7 Ultra, la variante ultra performante « Hypercar » du premier modèle.

Si nous vous avions présenté le prototype à l’été 2024, les voitures de démonstration SU7 Ultra sont arrivées début février dans les 112 magasins Xiaomi EV répartis dans 42 villes Chinoises. Nous avons essayé de comprendre l’engouement sur ce véhicule, ainsi que ses avantages et inconvénients.

Xiaomi SU7 Ultra, centre commercial Upper Hills de Shenzhen le 9 février 2025 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Présentation et origine de la SU7 Ultra

La SU7 Ultra mesure 5,115 mm de long, 1,970 mm de large et 1,465 mm de haut, avec un empattement de 3,000 mm, selon son dossier d’immatriculation. Ces dimensions sont légèrement supérieures à celles de la berline SU7, qui mesure 4,997 mm, 1,963 mm et 1,445 mm en longueur, largeur et hauteur. L’empattement reste le même. La principale différence technique est que la SU7 Ultra est propulsée par trois moteurs électriques d’une puissance maximale de 288 kW, 425 kW et 425 kW respectivement.

Xiaomi Auto avait officiellement déclaré que le SU7 – standard – était conçu pour des trajets réguliers sur des routes urbaines, et non pour des virées sur circuit. Cela avait d’ailleurs conduit Daniel à parcourir 17,000km pour venir se promener sur les Champs-Elysées a l’eté 2024 !

Cette communication a certainement été mise en place pour adresser les vidéos ayant apparu sur les réseaux sociaux en 2024 relatant des accidents sur circuits, notamment celui où les freins de la SU7 ont brûlé sur la piste, entraînant une collision. Et cela avait certainement déplu à Xiaomi et fut certainement à l’origine de ce projet SU7 Ultra. En tout cas nous l’interprétons ainsi.

La solution ? La Xiaomi SU7 Ultra est équipée des plus grands disques de frein en carbone-céramique jamais utilisés sur une voiture de série, avec des étriers Akebono (fabricant Japonais) à 6 pistons à l’avant et à 4 pistons à l’arrière. D’après les spécifications partagées par Xiaomi, ces freins en carbone-céramique peuvent supporter une température maximale de plus de 1 300 degrés Celsius. Cela nous parait réaliste puisque les températures maximales que peuvent encaisser des freins carbone-céramiques sont de l’ordre de 2 000 degrés Celsius.

Jusqu’à 230€ offerts + 3 mois gratuits Une carte pour ceux qui en veulent plus : plafonds de paiements et de retraits élargis, paiements à l’étranger sans frais, assurances et assistance voyage… La carte BforZEN est gratuite pendant 3 mois

Un autre atout de la Xiaomi SU7 Ultra pour le circuit est l’ajout d’un énorme aileron arrière qui augmente la force d’appui de la voiture à 285 kg.

Aileron arrière en carbone de la SU7 Ultra // Source : Nicolas Declunder pour Frandroïd

Nous remarquerons d’ailleurs que cet élément en carbone fait partie d’une myriade d’éléments en carbone que les équipes Xiaomi ont décidé d’utiliser sur cette version : toit, aileron arrière, insert bas de portes, console centrale avant, dossiers des sièges avants, console centrale, inserts portes arrières… Même le logo Mi sur le capot avant a le droit à sa transformation carbone !

Et pourtant malgré ces pièces en carbone (dont la suppression du toit panoramique en verre) et le passage sur des jantes forgées en 21 pouces, la SU7 Ultra affiche un poids à vide de 2 360 kg, un excès de 155 kg par rapport à la SU7 AWD qui est certainement à mettre à la charge des dimensions en légère hausse et du troisième moteur.

Performances maximales

La SU7 Ultra est donc équipée de trois moteurs électriques d’une puissance maximale combinée de 1 138 kW (1 526 ch) et d’un couple maximal de 1 770 Nm. Si nous avions annoncé les spécifications techniques de la SU7 Ultra en juillet 2024, elles sont maintenant validées et inscrites sur une plaque sous le capot avant sur chaque véhicule.

Un rappel des performances de votre bolide est inscrite au coffre avant // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Son temps d’accélération annoncé de 0 à 100 km/h est de 1,98 seconde, et le 0 à 300 km/h prendrait un peu plus de 15 secondes… Soit 10 secondes de moins que la Porsche 911 Turbo S 992.2. Inutile de préciser qu’il nous faudra certainement une minerve sous notre casque pour tenir notre tête droite lors de la vérification de ces chiffres sur circuit.

Des performances impressionnantes… sur le papier // Source : Xiaomi

Le 10 février 2024, la Xiaomi SU7 Ultra a réalisé un temps de 1:26,741 secondes sur le circuit de Chengdu Tianfu en Chine, ce qui en fait la voiture de série à quatre portes la plus rapide sur la piste. Le véhicule utilisé pour le tour record était équipé d’une prise d’air prototype sur le capot avant, qui pourrait être proposée en option. // Source : Gasgoo

Autres caractéristiques techniques

Bien que la SU7 Ultra soit compatible circuit, l’utilisation principale restera certainement la route et on retrouve donc les mêmes composants et le système Xiaomi Pilot qui permettent la conduite autonome niveau L2++ sur la SU7: un LiDAR, 3 radars à ondes millimétriques, 11 caméras et 12 capteurs.

Un équipement suffisant pour la prévention des collisions avant / arrière / latérales, le centrage de la voie, l’assistance au changement de voie, alerte de sortie de voie, freinage d’urgence avec surveillance des piétons et des cyclistes, assistance en feux de route, alerte d’angle mort, etc.

Le système d’infodivertissement de la voiture fonctionne sous HyperOS de Xiaomi et est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 8295. C’est le même système que sur la version civilisée de la voiture.

Le LiDAR unique est positionné au centre du toit sur la face avant de la SU7 Ultra

La Xiaomi SU7 Ultra adopte une batterie ternaire NMC de 93,7 kWh fabriquée par CATL avec un système de charge en courant continu de 5,2C. En théorie, cela permettra une charge de 10 à 80 % en 11 minutes. Dans les conditions CLTC, l’autonomie de la Xiaomi SU7 Ultra est de 630 kilomètres selon le cycle chinois CLTC ou environ 550 kilomètres en cycle WLTP..

Nous apprécions le bouton d’ouverture/fermeture automatique du coffre avant situé sur le coté de la camera au dessus de la roue avant coté conducteur // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Disponibilités et prix

Comme indiqué, la Xiaomi SU7 Ultra est une variante haute performance de la Xiaomi SU7 classique. Les préventes ont commencé le 29 octobre 2024 au prix de 108,000 EUR (814,900 yuans) et malgré ce prix élevé, le constructeur a reçu 3 680 commandes qui nécessitent quand même une caution de 1 300 euros. Les premières livraisons sont prévues pour mars 2025. À noter également que l’objectif de vente de Xiaomi pour le SU7 Ultra en 2025 est de 10 000 unités.

Notre avis

La SU7 Ultra est la voiture « prête à rouler sur circuit » que de nombreux utilisateurs Xiaomi attendaient. Son lancement va certainement permettre à Xiaomi de satisfaire sa fanbase en Chine qui était dans le doute face à certaines utilisations de sa berline SU7. De par l’utilisation à profusion de pièces en carbone, de freins de compétition et d’un aileron démesuré, nous sommes clairement face à un véhicule qui aura des choses à prouver sur circuit. En témoigne aussi l’affichage « mode circuit » intégré à l’infodivertissement.

Si la prestation visuelle est plutôt réussie, la SU7 Ultra ne sera pas pour ceux qui veulent rester discret, et encore moins avec cette livrée jaune exclusive au nouveau modèle.

Si vous êtes sceptiques sur les performances annoncées, attendez quelques semaines que Xiaomi et les utilisateurs emmènent tester et valider les performances sur circuits. En conclusion pour nous, dans un marché automobile tres compétitif, nous ne sommes pas persuadés que l’amélioration en performances justifie la multiplication par 3 entre la version SU7 de base et la Ultra. En tout cas cela ne le justifiera pas pour la majorité des utilisateurs, et tant mieux, cela évitera les bouchons sur les circuits !