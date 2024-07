Xiaomi dévoile une voiture électrique plus performante que n’importe quelle Porsche et Tesla : voici la SU7 Ultra

Xiaomi frappe fort avec sa voiture électrique, la SU7. Le constructeur chinois vient de lever le voile sur une version très performant, la SU7 Ultra Prototype. Elle embarque le moteur ultra-puissant Xiaomi V8s avec plus de 1 500 ch au compteur. De quoi battre le record de performance de la voiture de série la plus puissante de l'histoire ? Possiblement.

Xiaomi avait déjà fait couler beaucoup d’encre à la sortie de sa voiture électrique, la SU7, en début d’année 2024. Le constructeur chinois enfonce le clou, et présente une nouvelle version. Pour le moment à l’état de prototype, il est clair qu’un modèle de série récupérant cette nouvelle base technique devrait bientôt voir le jour. Xiaomi prévoit cette version de série en 2025.

Au programme : le nouveau moteur Xiaomi V8s avec sa puissance phénoménale, mais aussi un kit carrosserie hors du commun en carbone. Pour rappel, ce moteur n’est pas inconnu, puisque Xiaomi l’avait déjà dévoilé et présenté il y a quelques mois. Les chiffres ont de quoi donner le tournis : 27 200 tours / minute, 578 chevaux et un couple maximal de 635 Nm.

1 548 ch et un 0 à 100 km/h qui décoiffe

Il suffit alors d’en mettre deux sur une voiture pour qu’elle développe plus de 1 000 chevaux. Ajoutez à cela un troisième moteur, le Xiaomi V6s (392 ch), et vous avez face à vous les 1 548 ch de la SU7 Ultra Prototype.

Les chiffres de performances sont tout simplement hallucinants : un 0 à 100 km/h réalisé en 1,97 secondes, le 0 à 200 km/h en 5,96 secondes, le 0 à 300 km/h en 15,07 secondes et une vitesse maximale supérieure à 350 km/h. Quant au freinage, le 100 à 0 km/h est réalisé en seulement 25 mètres.

Ne cherchez pas, aucune voiture (électrique ou non) grand public (qui excluent les hypercar) ne fait aussi bien que ça. C’est mieux que la nouvelle Porsche Taycan Turbo GT ou que la Tesla Model S Plaid. C’est plus puissant qu’une Bugatti Chiron et ses 15 00 ch. Mais moins que la nouvelle Bugatti Bolide et ses 1 825 ch ou que la Rimac Nevera électrique et ses 1 914 ch. Mais il s’agit ici d’hypercar à plusieurs millions d’euros.

Trop de carbone = trop cher ?

Mais attention, car Xiaomi précise bien qu’il s’agit d’un prototype. On le voit notamment avec son kit carrosserie 100 % en carbone, inspiré des voitures japonaise modifiées des années 2000. Le carbone permet de baisser le poids à seulement 1 900 kg. Mais Lei Jun, le patron de Xiaomi, précise que le prix serait trop cher en l’état. Il affirme que même lui ne pourrait pas se la payer, à cause du prix du carbone. La version de production devrait donc utiliser moins de carbone.

Il est clair que Xiaomi prépare une version Ultra un peu plus civilisée. Le constructeur prévoit en effet de commercialiser cette voiture en 2025. C’est sûrement la version aperçue sur le Nurburgring en Allemagne avec son aileron à la forme toutefois moins exceptionnelle que sur ce prototype.

Et justement, ce prototype devrait essayer de venir battre le record de voiture de série électrique (actuellement détenu par Porsche avec la Taycan Turbo GT, qui a légèrement surpassé la Tesla Model S Plaid). Ce qui en ferait la voiture grand public (électrique ou thermique) la plus performante au monde. Tout simplement.

La voiture commercialisée en 2025

En 2025, la version de série devrait, elle aussi, tenter de battre le record, cette fois-ci face aux voitures de série, et non pas aux prototypes qui ne sont produits qu’à un seul exemplaire et non commercialisés.

Du côté de la batterie, Xiaomi n’a pas encore annoncé l’autonomie de cette version. Mais l’accumulateur promet du lourd, avec une puissance maximale de décharge de 1 330 kW (1 808 ch) et toujours 800 kW (1 087 ch) lorsque la batterie est à 20 %. Rappelons que plus une batterie est vide, et moins elle peut fournir une puissance importante aux moteurs.

La recharge est impressionnante, avec un taux de charge maximal de 5,2 C. Soit 520 kW si jamais la voiture embarquait une batterie de 100 kWh. Mais on ne connait pas encore sa capacité. Le freinage régénératif est également très puissant, avec 0,6 G (400 kW de puissance). Avec les freins mécaniques, la force atteint même 2,36 G.

Il ne manque plus maintenant qu’à connaître le prix et la disponibilité de cette Xiaomi SU7 Ultra. Lei Jun promet un prix abordable pour une voiture de ce calibre. Rappelons que pour le moment, la Xiaomi SU7 est uniquement commercialisée en Chine. À un tarif inférieur à une Tesla Model 3 malgré une fiche technique plus intéressante.