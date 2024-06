La voiture électrique de Xiaomi roule déjà en Europe avec cette version ultra-performante

La voiture électrique de Xiaomi, la SU7, vient d'être aperçue sur le fameux circuit allemand du Nürburgring. Il s'agit d'une version ultra-performante, qui pourrait bien tenter de voler la vedette aux Porsche Taycan électrique et Tesla Model S Plaid. De quoi laisser entrevoir une arrivée en Europe dans les prochains mois ?

La voiture électrique de Xiaomi est attendue de pied ferme en Europe. Pour le moment, la SU7 (c’est son nom) est uniquement commercialisée en Chine. Mais on sait déjà que son patron, Lei Jun, veut la vendre à terme dans le monde entier. En Europe, on avait pu l’apercevoir à Barcelone, lors du salon MWC en début d’année. Mais elle ne roulait pas.

Nos confrères du site anglais Carscoop ont réussi à dénicher des photos de la Xiaomi SU7 qui roule en Europe. Et pas n’importe où : sur le célèbre circuit du Nürburgring réputé pour son exigence, que ce soit pour les pilotes mais aussi les voitures. Et c’est justement sur ce circuit que Tesla et Porsche se tirent la bourre, à coups de records avec leurs voitures électriques les plus puissantes (Porsche Taycan et Tesla Model S).

Un aileron XXL et un moteur V8s

Comme on peut le voir sur les photos, la Xiaomi SU7 utilisée est lourdement camouflée. Mais on peut toutefois apercevoir un immense aileron fixe à l’arrière de la voiture. Comme sur la Porsche Taycan Turbo GT qui a repris le record à la Tesla Model S Plaid.

Cette Xiaomi SU7 n’est pas n’importe laquelle : il semble qu’on soit en présence d’un prototype la version ultra-performante, pas encore dévoilée, dotée du moteur Xiaomi V8s. Un autre prototype (numéroté #1 et non pas #2 comme celle-ci) avait fait le buzz en Chine il y a quelques semaines, en dépassant les 300 km/h sur circuit.

Xiaomi SU7 top speed over 300km/h #Xiaomi pic.twitter.com/mJoOgv4nlZ — Jason (@Jas0nYu) December 29, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Il faut dire que son moteur est capable de grimper à 27 200 tours par minute pour délivrer une puissance de 425 kW (578 ch) et un couple de 635 Nm aux roues. Il suffit d’en mettre deux (voire trois) pour dépasser allègrement les 1 000 ch, et venir titiller les Porsche et Tesla sur ce circuit allemand.

Bientôt en Europe ?

On peut alors se demander si Xiaomi prévoit de commercialiser sa voiture électrique dans les prochains mois en Europe, avec cette sortie sur le Nürburgring.

On pense qu’il est encore un peu tôt, et que la marque chinoise cherche tout simplement à faire parler d’elle en Europe, voire même à battre les records de ses plus grands concurrents. De quoi faire connaître la marque auprès des potentiels clients avant de débarquer officiellement dans les prochaines années.