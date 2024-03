La Porsche la plus puissante de tous les temps est une voiture électrique encore plus performante que la Tesla Model S Plaid

Porsche vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique : le Taycan Turbo GT. Il s'agit de la voiture la plus puissante de Porsche, qui se permet de faire encore mieux que la Tesla Model S Plaid. Mais pour deux fois plus cher !

On l’attendait depuis de nombreux mois. On avait pu l’apercevoir sur certains circuits, pour battre des records de vitesses et de performances. Voici la nouvelle voiture électrique de Porsche : le Taycan Turbo GT, avec plus de 1 100 ch de puissance et un couple de 1 340 Nm. De quoi faire mieux que la Tesla Model S Plaid et ses 1 020 ch ? Tout dépend dans quel domaine… mais surtout, il s’agit de la voiture de production la plus puissante de Porsche, thermique ou électrique.

Deux version… très puissantes

Le Porsche Taycan Turbo GT reprend la base du modèle nouvellement restylé. Il sera disponible en deux versions différentes comme on peut le lire dans le communiqué de presse : classique (déjà très puissante), ou dotée du package Weissach. De quoi augmenter les performances, avec une réduction du poids assez drastique… puisque la banquette arrière disparaît avec ce package. De quoi faire passer la voiture d’une 4 places à une 2 places. Ce qui permet de gagner 75 kg par rapport au Porsche Taycan Turbo S.

Avec ce package, les performances sont en effet époustouflantes : le 0 à 100 km/h est expédié en 2,2 secondes (2,3 secondes sans le package) avec une vitesse maximale de 305 km/h (390 km/h sans le package). Les deux versions annoncent une puissance de 815 kW (1 108 ch) au total, notamment grâce à un boost de puissance supplémentaire de 120 kW (163 ch) pendant 10 secondes.

Précisons que le package Weissach intègre également un aileron aérodynamique en carbone, permettant d’améliorer la tenue de route de la voiture.

Deux records chipés à Tesla

Tout cet excès de puissance permet de battre deux records : celui de la voiture électrique de série la plus rapide sur le circuit Weathertech Raceway Laguna Seca, en 1:27:87 minutes. À titre de comparaison la Tesla Model S Plaid a réalisé un temps de 1:28.20 minutes avec le package Unplugged Performance.

Sur le circuit du Nurburgring, la nouvelle Porsche a réalisé un temps de 7:07.55 minutes. Encore une fois, un record, puisque la Tesla Model S Plaid a réalisé le tour en 7:25:231 minutes. Avec, pourtant, une vitesse de pointe plus élevée, annoncée à 322 km/h. Et c’est également 26 secondes plus rapide que le Porsche Taycan Turbo S Sport.

On voit là que la puissance ne fait pas tout, et que la Porsche se permet de passer devant la Tesla grâce à de nombreuses améliorations, pour être plus rapide dans les virages. Le freinage est également au rendez-vous puisque les disques de frein dont en céramique renforcés en fibres de carbone.

Autonomie et recharge rapide

Attention toutefois à l’autonomie qui fond forcément un peu avec toute cette puissance, puisque le constructeur annonce 555 km sur le cycle mixte WLTP. À comparer avec l’autonomie de 634 km pour le Porsche Taycan Turbo S et 680 km pour le Porsche Taycan le moins puissant. Dans tous les cas, la recharge sera rapide, grâce à l’architecture 800 volts, permettant de passer de 10 à 80 % en seulement 18 minutes.

La consommation WLTP (prenant en compte les pertes liées à la recharge) est comprise entre 20,6 et 21,3 kWh / 100 km avec le package Weissach, et entre 20,7 et 21,7 kWh / 100 km en version classique.

Prix et disponibilité

Le Porsche Taycan Turbo GT sera livré avec un équipement assez riche, mais pas toutes options. Comme d’habitude, chez le constructeur de Stuttgart, il faut passer par les options payantes pour avoir le « vrai » prix de la voiture. Quoi qu’il en soit, Porsche annonce un tarif de 240 000 euros TTC en Allemagne et à partir de 249 188 euros en France.

En face, la Tesla Model S Plaid s’échange à partir de 109 990 euros, avec des performances en retrait, mais une autonomie supérieure et 5 vraies places. Mais ce n’est pas une Porsche.