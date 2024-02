Voici la nouvelle voiture électrique de Porsche : l’autonomie d’une Tesla, avec une recharge plus rapide

Plus de quatre ans après son lancement, la première voiture électrique de Porscha, le Taycan, passe enfin par la case restylage. Au programme, une autonomie en forte hausse mais pas seulement, afin de rivaliser avec la Tesla Model S Plaid, entre autres.

Comme tous les autres constructeurs présents en Europe, Porsche va devoir encore accélérer son électrification afin de satisfaire les exigences de Bruxelles. Et ce alors que la firme est opposée à l’interdiction de la voiture thermique et croit dur comme fer au carburant de synthèse.

Un important restylage

Cependant, la firme basée à Stuttgart commercialise déjà un modèle électrique, la Taycan, et va aller encore plus loin au cours des prochaines années. Elle vient de lever le voile sur son nouveau Macan, qui fait désormais totalement l’impasse sur le thermique. Mais ce n’est pas tout, car Porsche vient d’officialiser le restylage de sa berline électrique. Cette dernière avait été lancée en 2019, et a rapidement été concurrencée par la Tesla Model S Plaid et ses 1 020 chevaux.

Dans un communiqué, la marque allemande montre les premières images de cette nouvelle version, qui profite d’un style légèrement retravaillé. Les prises d’air ne sont désormais plus accolées aux optiques et le bouclier a été redessiné. À l’arrière, le nom de Porsche peut désormais être éclairé en rouge en option, mais le reste évolue en réalité assez peu. De profil, on note l’arrivée de nouveaux bas de caisse, tandis que les dimensions restent strictement inchangées, avec une longueur affichée à 4,96 mètres.

Les trois silhouettes sont reconduites, à savoir la berline, la version Cross Turismo et la Sport Turismo. À bord, les évolutions sont également très discrètes, puisque la présentation ne change quasiment pas d’un iota. Cependant, le constructeur annonce une interface retravaillée pour l’écran central, le combiné numérique ainsi que le moniteur dédié au passager. Par ailleurs, la berline électrique, qui rivalise également avec la BYD Seal et la Xiaomi SU7 enrichit sa dotation technologique de série.

Dommage, Android Automotive ne semble pas de la partie, contrairement à la Porsche Macan tout juste dévoilée. Cela aurait permis de corriger l’un des principaux défaut du Taycan, à savoir son système d’infotainment qui n’est pas vraiment à la page face à Tesla.

La voiture restylée inclut désormais l’aide au stationnement, la caméra de recul, le chargeur pour smartphone à induction ainsi que les sièges avant chauffants de sériée. Les versions dotées du pack optionnel Sport Chrono se dotent maintenant d’un bouton « push-to-pass », qui permet de débloquer un surplus de puissance (jusqu’à 70 kW / 95 ch) pendant une dizaine de secondes. Pour mémoire, la voiture proposait jusqu’à présent simplement un Overboost qui ne fonctionnait qu’en départ arrêté.

Une charge encore plus rapide

En réalité, le restylage opéré sur la Porsche Taycan se concentre plutôt sur sa motorisation. Si l’intégralité de la fiche technique n’est pas encore connue, le constructeur indique que la version d’entrée de gamme gagne 82 chevaux pour atteindre les 408 chevaux en continu. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en 0,6 seconde de moins, soit 4,8 secondes au total. De son côté, la Turbo S coiffant la gamme gagne 150 chevaux et grimpe à 870 chevaux. Mieux encore, elle atteint les 952 chevaux avec l’Overboost.

De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, contre 2,1 pour la Tesla Model S Plaid. Mais ce n’est pas tout, car la Porsche Taycan restylée fait également évoluer ses batteries en leur offrant une capacité en hausse. L’accumulateur Performance Plus passe d’une capacité brute de 93 à 105 kWh (98,6 kWh net), ce qui a évidemment un impact sur l’autonomie. Celle-ci augmente jusqu’à 35 % selon les versions, allant jusqu’à 687 kilomètres selon le cycle mixte WLTP. Et cela également grâce aux nouvelles jantes aérodynamiques. La version de base intègre désormais une batterie d’une capacité brute de 89 kWh, contre 79 kWh auparavant.

À titre de comparaison, une Tesla Model S annonce jusqu’à 723 km d’autonomie en version Grande Autonomie, et jusqu’à 695 km sur la version Plaid de 1 020 ch. Avec, dans les deux cas, une batterie d’une capacité de 100 kWh.

Une pompe à chaleur de nouvelle génération fait également son arrivée, de quoi rassurer les potentiels acheteurs qui veulent avoir une grande autonomie. L’architecture 800 volts est conservée, tandis que la puissance de charge passe désormais de 270 à 320 kW. Cependant, cette valeur ne peut être atteinte que pendant cinq minutes, en raison de la température élevée.

Seulement 18 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 % malgré la batterie plus grande. Il fallait compter auparavant 22,5 minutes pour passer de 5 à 80 %. De son côté, une Tesla réclame environ 25 minutes pour passer de 10 à 80 %.

À noter que la suspension pneumatique adaptative est désormais livrée de série, de même que la direction à assistance progressive et le sélecteur de modes de conduite sur le volant. La nouvelle Porsche Taycan est déjà disponible à la commande, à partir de 105 011 euros en France. Pour mémoire, l’actuelle génération démarre à partir de 96 080 euros.