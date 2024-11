Porsche améliore sa berline électrique avec ces deux nouvelles versions

La Porsche Taycan est l’une des meilleures voitures électriques. Après sa grande évolution au début de cette année, Porsche complète la gamme Taycan avec une version GTS puissante et une version Taycan à grande autonomie.

Porsche Taycan 4 Turismo et Porsche Taycan GTS. Crédit Porsche

Après avoir fortement fait évoluer la Porsche Taycan, aussi bien en style, en autonomie qu’en puissance, le constructeur de Zuffenhausen ajoute deux nouvelles versions à sa routière électrique. Avec les Taycan 4 et Taycan GTS, jamais la gamme n’avait été aussi complète.

Taycan 4 : la meilleure autonomie pour une version quatre roues motrices

Commençons, si vous le voulez bien, par la moins sulfureuse de ces deux nouveautés. Cette Taycan 4 utilise deux moteurs pour une puissance cumulée de 408 chevaux, allant jusqu’à 435 chevaux avec le mode Boost. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,6 secondes, ce qui est mieux que la Taycan propulsion malgré un poids supplémentaire de 80 kg.

Le client a le choix entre la batterie Performance, d’une capacité brute de 79,2 kWh, offrant une autonomie de 559 km selon la norme WLTP. Pour plus de confort, la batterie Performance Plus est proposée, avec une capacité brute de 105 kWh permettant une autonomie WLTP de 643 km. La recharge atteint une puissance de 320 kW grâce à l’utilisation d’une plateforme 800 volts.

Porsche Taycan 4. Crédit Porsche Porsche Taycan 4. Crédit Porsche Porsche Taycan 4. Crédit Porsche Porsche Taycan 4. Crédit Porsche

Cette version d’entrée de gamme dans l’univers de la transmission intégrale électrique chez Porsche est équipée de série de jantes Taycan Aero de 19 pouces, d’étriers de freins noirs, de projecteurs matriciels à LED, du système de transmission intégrale Porsche Traction Management (PTM) et de la suspension pneumatique adaptative avec gestion active (PASM).

À l’intérieur, les passagers sont accueillis dans des sièges Confort à l’avant, avec une sellerie en cuir partiel noir, le pack d’inserts Argent Foncé, et un volant sport multifonction en cuir. On remarque aussi des seuils de portes en aluminium brossé et le système audio Sound Plus.

Cette version est proposée à partir de 110 088 € (5 772 € supplémentaires pour la batterie Performance Plus). C’est plus cher qu’une Tesla Model S Plaid offrant 1 020 chevaux et une autonomie annoncée à 695 km.

Taycan GTS : pour des sensations au quotidien

La seconde nouveauté de la gamme Porsche Taycan est la version GTS. Désignant Gran Turismo Sport, cette version se veut être le chaînon manquant entre la Taycan 4S et la Turbo GT : plus puissante que la 4S, sans pour autant être aussi radicale que la Turbo GT.

Avec ses deux moteurs, elle offre une puissance totale de 700 chevaux, soit 102 chevaux de plus que la première version GTS de la Taycan. Mais si cela ne suffit pas, le pack Sport Chrono permet de bénéficier pendant 10 secondes de la fonction Push-to-Pass. Une simple pression sur un bouton au volant offre alors 96 chevaux supplémentaires, comme si 700 chevaux ne suffisaient pas pour distancer 99 % du parc automobile européen.

Résultat : le 0 à 100 km/h est expédié en 3,3 secondes (-0,4 seconde par rapport à la première version), et le 0 à 200 km/h en 10,4 secondes (-1,4 seconde). Lors de ces accélérations, le conducteur profite de la signature sonore spécifique à la version GTS.

Disponible uniquement avec la batterie Performance Plus de 105 kWh, l’autonomie est de 628 km en cycle WLTP. La recharge se fait également à 320 kW maximum grâce à une plateforme 800 V.

Porsche Taycan GTS. Crédit Porsche Porsche Taycan GTS. Crédit Porsche Porsche Taycan GTS. Crédit Porsche

Cette version s’équipe d’éléments issus de la version Turbo GT, avec des finitions en Race-Tex, des sièges Sport Plus adaptatifs de série, le volant Sport GT multifonctions chauffant, le pack Sport Chrono avec la fonctionnalité Push-to-Pass et le mode circuit

Pour offrir un comportement sportif à la GTS, Porsche inclut de série la suspension pneumatique adaptative avec système de suspension active PASM, associée au contrôle vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). En option, les clients peuvent opter pour le système de réglage actif du châssis Porsche Active Ride avec paramétrage GTS et roues arrière directrices.

Porsche Taycan GTS. Crédit Porsche Porsche Taycan GTS. Crédit Porsche Porsche Taycan GTS. Crédit Porsche

Il est aisé de reconnaître une Taycan GTS grâce aux nombreux détails Noir ou Gris Anthracite. La Taycan GTS bénéficie aussi de jupes avant et arrière Sport avec inserts Noir brillant. La teinte Noir brillant est également présente sur les rétroviseurs extérieurs. De série, elle est équipée de jantes Taycan Turbo S Aero Design de 20 pouces.

Porsche Taycan Turismo GTS. Crédit Porsche Porsche Taycan Turismo GTS. Crédit Porsche Porsche Taycan Turismo GTS. Crédit Porsche

Enfin, le prix de cette version débute à 152 530 euros pour la berline et 153 534 euros pour le break Turismo.

Les livraisons de ces deux nouveaux modèles sont attendues pour le début de l’année 2025.

La gamme complète Porsche Taycan

Modèle Taycan Taycan 4 Taycan 4S Taycan GTS Taycan Turbo Taycan Turbo S Taycan Turbo GT Puissance moteur électrique (kW) 300 300 400 515 650 700 750 Puissance maximale (ch) 408 408 544 700 884 952 1 034 Couple maximal (Nm) 345 357 640 650 850 1 050 1 340 Vitesse maximale (km/h) 230 230 250 250 260 260 290 | 305 (pack Weissach) 0-100 km/h (s) 4,8 4,6 3,7 3,3 2,7 2,4 2,3 | 2,2 (pack Weissach) Consommation WLTP (kWh/100 km) 16,7 – 19,7 17,6 – 20,7 17,7 – 20,7 18,1 – 20,7 18,0 – 20,5 17,9 – 20,5 20,7 – 21,6 Capacité brute de la batterie (kWh) 79,2 79,2 79,2 105 105 105 105 Autonomie WLTP (km) 503 – 590 478 – 559 474 – 557 552 – 628 558 – 630 557 – 630 528 – 554