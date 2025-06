Porsche améliore son meilleur moteur pour vélo électrique avec ces 2 nouveautés attractives

Une nouvelle mise à jour logicielle a été déployée par Fazua, motoriste dans le secteur du vélo électrique. La Firmware Bundle 12 apporte une fonction pertinente pour le VTT électrique et une meilleure gestion du couple.

Source : Fazua

Le motoriste allemand Fazua, propriété de Porsche depuis 2022, vient de publier une mise à jour logicielle intéressante pour son moteur Ride 60 à destination des vélos électriques, nous apprend Wattmoves.

KickOverrun, c’est quoi ?

Baptisé Firmware Bundle 12, ce nouveau logiciel promet de renforcer l’intuitivité et la réactivité du système. « Avec le Firmware Bundle 12, le système d’entraînement Ride 60 est encore plus réactif et naturel – c’est comme si le vélo pensait avec vous », affirme Pascal Ketterer, responsable du comportement électrique des moteurs chez Fazua.

Parmi les ajouts notables, la fonction KickOverrun, qui introduit un boost très situationnel : après une forte pression sur les pédales suivie d’un arrêt brutal, le moteur continue brièvement de propulser le vélo.

Source : Fazua

Le dispositif ajuste sa réponse en fonction de l’impulsion initiale. Selon Fazua, cela permet de mieux franchir des obstacles techniques, avec un gain de fluidité et de contrôle. Le système identifie aussi automatiquement les montées exigeantes avant d’activer cette fonctionnalité.

Une gestion du couple plus fine

Le Firmware Bundle 12 inclut également un nouvel étalonnage automatique du capteur de couple, censé offrir une assistance plus fine, ainsi qu’une amélioration de la fonction de démarrage et d’arrêt du moteur, pour une interaction plus sensible entre l’utilisateur et l’assistance électrique.

La mise à jour s’effectue via le logiciel Fazua Toolbox 2.24, disponible au téléchargement. Une fois installé, il suffit de connecter le vélo à un ordinateur via USB-C. Il est également possible de passer par un revendeur agréé pour faire installer la mise à jour.