Porsche déclare sa flamme aux vélos électriques

Le constructeur Porsche détient désormais à 100 % de la start-up Fazua, spécialisée dans la fabrication de moteurs et batteries pour vélos électriques. Preuve que l’entreprise allemande a des ambitions certaines sur ce marché.

Que Porsche s’intéresse de très près au secteur du vélo électrique, ce n’est clairement pas un secret. La firme d’outre-Rhin a d’ores et déjà placé ses pions au travers de deux VAE inspirés de la Taycan présentés en mars 2021, et commercialisés à des prix astronomiques à l’époque – entre 8000 et 10 000 dollars.

Quelques mois plus tard, le constructeur automobile passait la seconde et annonçait la création d’une marque entièrement dédiée aux cycles branchés connectés : Cyklær, imaginée aux côtés de Storck (fabricant de vélos), Greyp… et Fazua, qui produit des moteurs et batteries réputés pour leur légèreté — le Canyon Roadlite:ON a par exemple fait appel à Fazua.

Début 2022, l’entreprise acceptait de céder 20 % de ses parts à Porsche.

Fusion d’activités

Il n’aura fallu attendre que quelques mois supplémentaires pour voir Fazua passé sous le giron total de Porsche, qui annonce officiellement le rachat à 100 % de la jeune pousse allemande dans un communiqué de presse. Après 9 années d’indépendance, Fazua fait aujourd’hui partie intégrante d’un grand groupe.

Si le montant du rachat n’est pas connu, les ambitions découlant de cette acquisition sont claires. Porsche indique vouloir fusionner ses activités dédiées aux vélos électriques en créant deux joint-ventures avec la société néerlandaise Ponooc Investment BV, avec qui une coopération stratégique avait déjà été évoquée au début de l’année.

Des VAE haut de gamme à venir

La première joint-venture s’occupera de gérer le « développement, la production et la distribution d’une future génération de vélos électriques Porsche haut de gamme », apprend-on. La seconde « se concentrera sur les solutions technologiques du marché de la micromobilité, actuellement en pleine croissance ».

Son partenaire historique Rotwild, qui a fait des VTT électriques son fer de lance, n’est pas pour autant mis de côté. Porsche assure qu’il continuera de travailler avec à l’avenir. Ce rachat marque dans tous les cas un nouveau petit tournant dans l’histoire de Porsche et l’amour qu’il noue pour les vélos électriques.

