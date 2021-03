Porsche présente des vélos électriques inspirés de la Taycan

La firme du groupe Volkswagen a présenté ses deux nouveaux vélos électriques dont le design est inspiré de la Porsche Taycan.

Pour rappel, la Taycan est le premier coupé électrique de Porsche. L’entreprise qui appartient au groupe Volkswagen a présenté le Taycan Cross Turismo cette semaine, mais ce n’était pas leur seul annonce. Ils ont également officialisé deux vélos électriques conçus pour la ville ainsi que la randonnée.

Un vélo pour la ville, un autre pour l’aventure

Il s’agit des Porsche eBike Sport et Porsche eBike Cross. Ces vélos sont inspirés du design Taycan et utilisent un cadre en fibre de carbone à suspension intégrale. De plus, ils disposent d’un moteur électrique à transmission moyenne, le Shimano EP8, qui fournit 85 Nm de couple. Les deux atteignent une vitesse de pointe de 25 km/h sous assistance.

Porsche eBike Sport

Le Porsche eBike Sport est plutôt destiné à la ville. Il est conçu pour rouler en douceur dans les rues grâce à une transmission Shimano avec changement de vitesse électronique. Cette transmission est combinée avec les freins à disque hydrauliques Magura MT.

Comme vous pouvez le voir, les leviers de frein sont parfaitement intégrés au guidon et aucun câble n’est visible. L’amortisseur arrière, fourni par Fox, semble intégré dans la partie supérieure du cadre.

Porsche eBike Cross

Comme son nom l’indique, la Porsche eBike Cross a été conçu pour l’aventure et la randonnée. Il dispose d’un système de changement de vitesse mécanique Shimano XT 12, de freins Magura MT et d’une tige de selle télescopique Crankbrothers qui permet un réglage en hauteur grâce à son système hydraulique.

Ces nouveaux vélos Porsche seront disponibles chez les concessionnaires Porsche aux États-Unis à la fin du printemps, nous n’avons pas encore de détails concernant le marché européens. Ils seront proposés en trois tailles de cadre, le Porsche eBike Sport sera au prix de 10 700 dollars (environ 8 863 euros HT), tandis que le Porsche eBike Cross sera vendu à 8549 dollars (environ 7 080 euros HT).