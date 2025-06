Baisse imminente des prix Samsung et Xiaomi : voici comment en profiter sur AliExpress

L’été approche, c’est le dernier vrai bon moment pour réaliser des achats utiles avant de partir en vacances. Pour l’occasion, AliExpress organise une baisse de prix généralisée sur son site.

Source : AliExpress

La période des promotions estivales n’a pas encore officiellement commencé qu’AliExpress baisse déjà le prix de presque tous les produits affichés sur son site. La raison ? Le lancement des « Promo d’été » qui s’étaleront du 16 au 25 juin et qui permettent de cumuler des codes promo et des réductions immédiates.

Si la baisse des prix ne sera entamée que dans les prochains jours, AliExpress vous permet déjà de connaître les promotions qui seront pratiquées. En voici quelques exemples, mais attention, les stocks seront limités :

Codes promo : jusqu’à 60 euros de remise

La mécanique la plus importante pour profiter de prix réduit sur AliExpress est d’appliquer les bons codes promo. Puisqu’ils ne sont pas cumulables, vous devez toujours utiliser celui qui applique la remise la plus favorable sur votre panier. Dans certains cas, il est même plus intéressant de commander un petit produit supplémentaire pour atteindre un code promo plus élevé.

Voici la liste des codes promo qui seront valables du 16 au 25 juin sur une sélection d’articles :

2 € de remise dès 15 € d’achat : SSFR02

4 € de remise dès 29 € d’achat : SSFR04

10 € de remise dès 69 € d’achat : SSFR10

20 € de remise dès 139 € d’achat : SSFR20

40 € de remise dès 279 € d’achat : SSFR40

50 € de remise dès 349 € d’achat : SSFR50

60 € de remise dès 439 € d’achat : SSFR60

Promo d’été AliExpress : anticipez pour moins payer

Si les promotions ne débutent que le 16 juin, AliExpress vous permet déjà d’ajouter les produits qui seront en promotion à votre panier. Vous n’aurez alors plus qu’à vous connecter au début des « Promo d’été », ajouter le code promo et passer commande.

Cette manipulation vous garantit ainsi d’obtenir le produit et d’éviter les ruptures de stocks. Certaines promotions sont si agressives que les produits concernés sont épuisés en quelques minutes seulement.

Ajouter un article au panier ne vous engage à rien // Source : AliExpress

Par ailleurs, si vous souhaitez profiter de remises supplémentaires, AliExpress vous conseille de passer commande depuis son application mobile. De cette façon, vous pouvez accéder à des codes promos exclusifs en secouant votre smartphone (vous avez bien lu), et automatiquement participer au tirage au sort d’un grand jeu concours. Les heureux gagnants pourront acheter (entre autres) la Nintendo Switch 2 ou la DJI Osmo Pocket 3 à 0,01 euro seulement.

Quelles sont les meilleures offres des « Promo d’été » AliExpress ?

Tous les univers de produits sont concernés par les « Promo d’été » AliExpress, que vous pouvez retrouver sur la page dédiée à cette opération.

Côté tech, de nombreux univers de produits sont représentés : smartphone, tablette, aspiration et lavage des sols, téléviseur, trottinette électrique ou encore mini PC.

Le Samsung Galaxy A56 5G

Parmi toutes les offres disponibles, en voici 5 parmi les plus intéressantes qui concernent des produits populaires à des prix rarement vus :