GoPro Hero 13 Black : voici comment obtenir la meilleure action cam du moment à prix dérisoire

Les soldes tirent à leur fin, mais AliExpress prolonge les festivités et affiche pendant quelques jours supplémentaires jusqu’à -60 % sur les produits tech les plus demandés du moment. Action cams, montres connectées ou encore tablettes, le choix et vaste et les prix mini.

En matière de produits tech, AliExpress s’impose comme l’une des plateformes les plus abordables du marché. Le site rassemble, en effet, d’excellentes références provenant des plus grandes marques comme GoPro, Samsung, ou encore Garmin, le tout à prix doux.

À l’approche de la Saint-Valentin et jusqu’au 7 février à 23 h 59, AliExpress affiche des prix encore plus compétitifs qu’à l’accoutumée et promet jusqu’à 60 % de remise sur une large sélection d’articles. Voici quelques pépites dénichées pour l’occasion :

GoPro Hero 13 Black : cette emblématique action cam tombe à prix mini pour quelques jours

Comment évoquer le marché des action cams sans mentionner GoPro et sa Hero 13 Black ? Dévoilé en septembre dernier, ce modèle offre de véritables évolutions par rapport à ses prédécesseurs : système de fixation magnétique ultra-pratique, autonomie décuplée et surtout une palette d’objectifs pour s’adapter au mieux aux besoins de chaque utilisateur.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La GoPro Hero 13 Black peut également filmer jusqu’en 5,3 K à 60 images par seconde et profite d’une stabilisation numérique exemplaire, indispensable pour capturer ses prouesses sportives. Et pour s’assurer d’avoir les bonnes prises, la marque a prévu un premier écran tactile de 2,27 pouces à l’arrière, ainsi qu’un second de 1,4 pouce à l’avant. L’ensemble est étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur.

En ce moment et jusqu’au 7 février, cette référence iconique est accessible sur AliExpress à tout juste 279,68 euros au lieu de 449,99 euros. Pour l’obtenir à un prix aussi contenu, il vous suffit de saisir le code promo 30CNYFR au moment de valider votre commande.

Retrouver la GoPro Hero 13 Black à prix réduit sur AliExpress 30CNYFR

Samsung Galaxy Watch 7 : suivre sa santé en toute élégance

Officialisée en juillet dernier, la Galaxy Watch 7 est une alternative idéale pour les personnes désireuses de suivre leur santé sans avoir à consacrer un budget exorbitant. Son prix particulièrement attractif à seulement 222,11 euros au lieu de 299 euros (avec le code 30CNYFR), est loin d’être le seul atout de cette montre connectée signé Samsung.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le constructeur l’a, en effet, pourvue d’un capteur de fréquence cardiaque à haute précision, ainsi que de fonctionnalités avancées comme la mesure du SpO 2 , de l’ECG, de la pression artérielle, ou encore le suivi du sommeil. Côté sport, la marque a également tout prévu et a même doté sa dernière-née d’un GPS multibande. En plus, son design fin et élégant lui permet d’être portée en toutes circonstances.

Retrouver la Galaxy Watch 7 à prix réduit sur AliExpress 30CNYFR

Samsung Galaxy Tab S9 FE : une tablette haut de gamme à seulement 303 euros

Lancée fin 2023, la tablette Galaxy Tab S9 FE est toujours un incontournable dans le catalogue de Samsung. Et pour cause, si cette version FE est bien plus abordable que les modèles premium Galaxy Tab S9, elle profite d’une fiche technique robuste qui fait, finalement, assez peu de compromis.

La Galaxy Tab S9 FE // Source : Samsung

Confortable à l’usage avec ses 10,9 pouces de diagonale d’écran, elle n’en reste pas moins légère puisqu’elle ne pèse que 628 grammes. Elle est également parfaite pour un usage quotidien ; travailler, regarder des films ou encore passer des appels vidéo via sa webcam de 12 mégapixels filmant en 4K ne sera donc pas un problème. La Galaxy Tab S9 FE est aussi livrée avec un stylet S Pen, un atout supplémentaire pour le dessin et les prises de notes. Enfin, la Galaxy Tab S9 FE profite d’une autonomie allant jusqu’à 18 heures avec une charge pleine.

Aussi aboutie soit-elle, la Galaxy Tab S9 FE est accessible à seulement 273,91 euros au lieu de 379 euros chez AliExpress, sous réserve de bien saisir le code promo 30CNYFR à la commande.

Retrouver la Galaxy Tab S9 FE à prix réduit sur AliExpress 30CNYFR

Garmin Forerunner 255 : la montre phare des coureurs tombe à moins de 230 euros

Si vous pratiquez régulièrement la course à pied, la marque Garmin ne vous est sûrement pas inconnue. Sa gamme Forerunner et plus précisément la Forerunner 255, est devenue incontournable dans la sphère du running tant elle apporte un suivi approfondi et des recommandations avisées pour les adeptes de cette discipline.

Le score Body Battery sur la Garmin Forerunner 255 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Affichée sur AliExpress à tout juste 202,30 euros au lieu de 349,99 euros avec le code 20CNYFR, cette montre de sport à haute précision notée 9/10 par Frandroid va jusqu’à analyser vos foulées et votre cadence. Elle vous indique aussi quand vous entraîner, quand récupérer et comment améliorer vos performances.

Retrouver la Forerunner 255 à prix réduit sur AliExpress 20CNYFR

Tineco Floor One S5 combo : un aspirateur-balai lavant intelligent, mais à prix doux

Connaissez-vous la marque Tineco ? Saluée pour le caractère innovant de ses aspirateurs-balai, cette firme est surtout reconnue pour l’excellent rapport qualité-prix de ses produits. Le Floor One S5 Combo ne fait pas figure d’exception avec sa double fonctionnalité d’aspiration et de lavage du sol.

Le Tineco One S5 combo // Source : Tineco

Doté d’une série de capteurs, l’appareil détecte le niveau de saleté et ajuste de lui-même la puissance d’aspiration ainsi que le débit d’eau. Résultat : le sol ressort impeccable et sec après chaque passage.

Autre atout, le Floor One S5 Combo se transforme en un clic en aspirateur à main. Pratique pour ôter la poussière sur les canapés, les meubles ou simplement accéder aux plus petits recoins. Une fois le ménage terminé et l’appareil reposé sur sa base, celui-ci s’auto-nettoie et se sèche automatiquement pour éviter les mauvaises odeurs.

Pendant encore quelques jours, cet excellent aspirateur-balai lavant voit son prix chuter de 499 à 261,04 euros sur AliExpress avec le code 30CNYFR.

Retrouver le Tineco Floor One S5 Combo à prix réduit sur AliExpress 30CNYFR

Encore plus de remises grâce à ces codes promo

En plus des remises appliquées directement par les revendeurs, AliExpress vous permet de réduire encore plus le montant de votre commande grâce aux codes promo suivants :

le code promo 03CNYFR offre 3 euros de remise dès 29 euros d’achat ;

offre 3 euros de remise dès 29 euros d’achat ; le code promo 08CNYFR offre 8 euros de remise dès 69 euros d’achat ;

offre 8 euros de remise dès 69 euros d’achat ; le code promo 20CNYFR offre 20 euros de remise dès 159 euros d’achat ;

offre 20 euros de remise dès 159 euros d’achat ; le code promo 30CNYFR offre 30 euros de remise dès 239 euros d’achat ;

offre 30 euros de remise dès 239 euros d’achat ; le code promo 50CNYFR offre 50 euros de remise dès 369 euros d’achat ;

offre 50 euros de remise dès 369 euros d’achat ; le code promo 80CNYFR offre 80 euros de remise dès 599 euros d’achat.

Ces codes à usage unique sont valables jusqu’au 7 février à 23h59 et ne sont pas cumulables. Pour en profiter, c’est très simple, tout se passe depuis votre panier, sur la page dédiée au règlement.