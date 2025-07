La meilleure action cam de DJI devient un meilleur choix que GoPro avec cette remise exceptionnelle du Prime Day

C’est assurément l’action cam de 2025 qui a su surpasser sa concurrente directe dans nos tests : la DJI Osmo Action 5 Pro en bundle essentiel est à 279 euros au lieu de 379 euros pour le Prime Day Amazon.

Avec sa DJI Osmo Action 5 Pro, la marque vient clairement tenir tête à la GoPro Hero 13 Black, sa concurrente directe de fin 2024 et pour toute l’année 2025. C’est un modèle parfaitement adapté au grand public qui est équipé d’une double dalle OLED à l’avant et à l’arrière. C’est l’accessoire idéal pour immortaliser vos meilleurs moments, qu’ils soient sportifs ou autre. Pour le Prime Day Amazon, cette caméra est en plus à – 26 % dans son bundle essentiel avec quelques accessoires indispensables.

Les points forts de la DJI Osmo Action 5 Pro

Elle filme en 4K 120 fps et Super Slow Motion 32x

La stabilisation HorizonSteady 360° est super stable

Une autonomie qui frôle les 3 h avec une seule charge

Le bundle essentiel avec la DJI Osmo Action 5 Pro coûte normalement 379 euros. Mais avec le Prime Day, vous pouvez le commander pour 279 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la DJI Osmo Action 5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une caméra d’action compacte, endurante et bien pensée

La DJI Osmo Action 5 Pro reprend le châssis de ses prédécesseurs avec un format de 70,5 × 44,2 × 32,8 mm et une masse contenue de 145 g. Elle se montre plus légère et maniable que la GoPro Hero 13 Black, tout en offrant une étanchéité jusqu’à 20 mètres sans caisson. Le double écran OLED, lumineux et quasi sans bordures, améliore le confort d’utilisation. À cela s’ajoutent une interface fluide grâce à une puce 4 nm et 47 Go de stockage interne bienvenus pour filmer sans carte microSD. On regrette toutefois l’absence de GPS et des boutons encore un peu rigides, surtout si vous portez des gants.

Côté image, le capteur 1/1,3 pouce de nouvelle génération assure une plage dynamique allant jusqu’à 13,5 stops. Les vidéos gagnent en chaleur, en netteté sur les bords et en luminosité dans les scènes sombres grâce au mode SuperNight. DJI reste limité à la 4K quand GoPro monte à 5,3K, mais la qualité d’image suffit largement pour un usage classique. La stabilisation RockSteady reste efficace, même en usage sportif. Quant au mode suivi de sujet, il encadre automatiquement une personne à l’écran, mais fait baisser la définition à 2,7K.

Une autonomie solide et un rapport qualité-prix imbattable

Avec une batterie de 1 950 mAh, la DJI Osmo Action 5 Pro atteint 2 heures d’autonomie en 4K 30 fps et près de 3 heures en 1080p. La recharge complète prend moins d’une heure, contre une heure de plus pour la GoPro. Elle fonctionne aussi entre -20 et 45 °C, ce qui la rend idéale pour les sorties sportives dans toutes les conditions. La compatibilité des batteries avec les modèles précédents est un vrai plus, même si le système de fixation unique et magnétique reste moins flexible que celui de GoPro.

La DJI Osmo Action 5 Pro propose une large variété de modes vidéo, du timelapse à l’hyperlapse en passant par le ralenti jusqu’à 4K 120 fps, ainsi qu’un enregistrement en 10 bits. La caméra permet aussi de capturer des photos jusqu’à 40 MP, dispose d’un mode rafale et d’un retardateur. L’interface tactile reste fluide, même en plein mouvement, et les profils personnalisables facilitent le basculement rapide entre vos différents réglages.

N’hésitez pas à consulter notre test complet de la DJI Osmo Action 5 Pro pour en apprendre plus sur cette petite action cam de référence.

Vous avez aussi notre guide d’achat sur les meilleures actions cams du moment pour découvrir d’autres modèles, même si celui-ci est sur la plus haute marche du podium.

