Amazon brade à moitié prix sa nouvelle caméra connectée Blink Outdoor 4 pour son Prime Day

À peine sortie, Amazon baisse déjà le prix de sa nouvelle caméra extérieure, la Blink Outdoor 4. Une solution polyvalente, abordable, adaptée à la plupart des besoins et qui ne coûte pas plus de 37,99 euros aujourd’hui, contre 79 euros habituellement.

Amazon dispose de deux marques dans l’univers de la sécurité connectée Ring et Blink. C’est d’ailleurs dans cette dernière gamme que la firme ajoute une nouvelle caméra : la Blink Outdoor 4. Elle propose plusieurs améliorations notables par rapport aux générations précédentes, tout en conservant un prix accessible et sa simplicité d’installation. Si ce nouveau modèle vous intéresse, le voilà déjà à -53 % grâce aux promotions du Prime Day.

Que propose la Blink Outdoor 4 ?

Une caméra résistante qui filme en 1080p

Un champ de vision élargi et détection de mouvements améliorée

Une autonomie de deux ans

La nouvelle caméra de surveillance connectée Blink Outdoor 4 (avec Sync Module Core) est disponible à 79,99 euros, mais sur Amazon, elle se trouve déjà en promotion à 37,99 euros. Le lot de deux caméras est à 69,49 euros au lieu de 154,99 euros. On trouve aussi un pack comprenant 3 caméras à 96,49 euros et de 4 caméras 123,49 euros.

Une caméra toujours aussi robuste, mais avec une autonomie doublée

La Blink Outdoor 4 garde un format compact et carré, très proche de la précédente génération. Le changement le plus visible concerne l’emplacement de l’objectif qui n’est plus au centre, mais situé à présent dans le coin supérieur gauche de la face avant.

La quatrième génération propose un design minimaliste et discret avec une finition noir mat. Elle conserve une construction robuste, résistante aux intempéries (IP65) et reste facile à installer en extérieur. Elle fonctionne toujours avec deux piles AA, offrant jusqu’à 2 ans d’autonomie, mais grâce à un module d’extension de batterie (vendu séparément), il est possible de doubler cette autonomie, jusqu’à 4 ans.

Quelques nouveautés pour plus d’efficacité

Une fois en route, la Outdoor 4 possède une caméra capable de filmer en 1080p. Pas de 2K ou 4K, mais la marque assure que la qualité d’image a été améliorée, notamment en basse lumière, pour des images plus nettes de jour comme de nuit. Autre amélioration : le champ de vision a été élargi à 143°, contre 110° sur la Blink Outdoor 3. De quoi couvrir une zone plus large.

Évidemment, elle détecte les mouvements. Elle est d’ailleurs plus précise grâce à une technologie à double zone et une sensibilité accrue. Notez d’ailleurs que grâce à l’abonnement Blink, vous pourrez recevoir des notifications connectées grâce à la vision par ordinateur intégrée en cas de détection de personnes ; ainsi, la caméra peut distinguer les humains des objets et des animaux qui passeraient devant son champ. Rassurez-vous, un essai gratuit de 30 jours est inclus pour l’achat de la Blink Outdoor 4.

Enfin, elle est équipée de micros et d’un système audio bidirectionnel, vous pourrez aussi entendre vos visiteurs et leur répondre, que vous soyez chez vous ou non. Blink appartenant à Amazon, Alexa est forcément de la partie.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

