Amazon brade à moins de 30 € cette petite caméra de surveillance connectée qui filme en 2K

Trouver une caméra connectée pour surveiller son domicile pour une trentaine d’euros, c’est possible avec cette référence de chez Eufy. Son modèle C120 conçu pour l’intérieur et qui filme en 2K passe de 59 euros à 27 euros sur Amazon.

Si vous cherchez une solution pour garder un œil à votre domicile, sans vous ruiner, nous avons déniché pour vous, cette référence proposée à une trentaine d’euros, la eufy Security Indoor Cam C120. Elle fonctionne de jour comme de nuit, avec un capteur 2K pour bien reconnaître les visages d’éventuels intrus. Alors, convaincu ?

Les avantages de la eufy Security Indoor Cam C120

Une caméra discrète qui filme en 2K

Une surveillance en continu avec une vision nocturne

Détecte les mouvements

Initialement vendue à 59,99 euros, la caméra eufy Security Indoor Cam C120 s’affiche aujourd’hui à seulement 27,07 euros sur Amazon.

Une caméra qui se dissimule facilement dans votre intérieur

Une caméra d’intérieur se doit d’être compacte et discrète, et la eufy Security Indoor Cam C120 remplit bien ces critères. Ses dimensions de ‎ 5,7 × 5,7 × 10,45 cm et son poids de 104 g, lui permettent de fondre n’importe où. Elle peut être posée simplement sur un meuble, mais son pied fait également office de support mural que l’on peut visser à un mur.

L’installation et la configuration ne demandent aucun effort particulier. Il faut simplement s’assurer qu’une prise électrique soit à proximité puisqu’elle ne fonctionne ni sur batterie ni avec des piles. Une fois la caméra en place, il suffit de la connecter au réseau Wi-Fi du domicile pour l’appareiller à l’application dédiée.

Avec un rendu bien détaillé à la clé

La C210 embarque un capteur capable de filmer avec une définition en 2K. Résultat : les images capturées gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. Une vision nocturne est aussi disponible, mais la qualité sera forcément moindre. Elle dispose par ailleurs de l’audio bidirectionnel, qui permet de discuter directement à la personne qui passera devant l’objectif.

Son véritable point fort est sa capacité à détecter efficacement les mouvements, que ce soit les humains ou les animaux, grâce à l’IA intégrée. Grâce à l’application, vous recevez une notification dès qu’un mouvement est détecté. Il est possible de configurer des zones spécifiques de détections si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. C’est aussi très pratique pour éviter les fausses alertes, et de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes inutilement. Enfin, avec la caméra Eufy, il est possible de stocker vos vidéos localement avec une carte SD supplémentaire (non inclus) ou si vous préférez, vous pouvez très bien utiliser le cloud.

