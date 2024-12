Cette sonnette connectée 2K équipée de 2 caméras, ne dépasse pas les 80 € grâce à cette offre

Contrairement à la majorité des sonnettes connectées que l’on trouve sur le marché, l’Eufy Security Video Doorbell E340 d’Anker est équipée non pas d’une caméra, mais bien de deux. Pratique pour voir vos visiteurs de la tête aux pieds. Si elle vous intéresse, sachez qu’elle est actuellement affichée à 74,96 euros au lieu de 179,99 euros sur Amazon.

La sonnette connectée est un petit outil bien utile qui permet d’échanger avec ses visiteurs, d’être notifié dès qu’un mouvement est détecté près du logement ou encore de garder un œil sur l’extérieur de son domicile quand on le souhaite. Elle est donc évidemment dotée d’une caméra, mais certaines références font bien plus. Par exemple, l’Eufy Security Video Doorbell E340 d’Anker est équipée de deux caméras, ce qui est très rare sur le marché. Un modèle pratique et rassurant que l’on trouve en ce moment à moins de 80 euros.

Ce qu’offre l’Eufy Security Video Doorbell E340

Deux caméras filmant en Full HD 2K + une vision nocturne

Un double éclairage

Des notifications instantanées

Auparavant proposée à 179,99 euros, puis réduite à 136,29 euros, l’Eufy Security Video Doorbell E340 est aujourd’hui vendue à 74,96 euros sur Amazon grâce au coupon de 45 % à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Pas d’angle mort qui tienne

L’Eufy Security Video Doorbell E340 est une sonnette connectée que l’on installe tout d’abord facilement. On peut totalement la raccorder aux fils d’une sonnette existants, pour ne pas avoir à la recharger, mais si vous préférez l’utiliser en mode sans-fil, c’est évidemment possible, grâce à sa batterie rechargeable. Une fois bien placée près de votre porte, la sonnette connectée pourra se fondre dans le décor grâce à son design plutôt discret.

Cette sonnette connectée est par ailleurs bien équipée, puisqu’on retrouve par exemple un double éclairage qui peut s’activer dès qu’une personne s’approche la nuit de votre domicile. Mais les pièces maîtresses de cette Security Video Doorbell E340, ce sont bien sûr ces deux caméras intégrées, l’une sur le haut de la sonnette, l’autre sur le bas. Elle peut donc tout à fait filmer les visiteurs, mais aussi des colis posés au sol, par exemple. Pas d’angle mort ici, donc, ce qui est vraiment rassurant.

Un modèle bien complet

Cette Eufy Security Video Doorbell E340 est d’ailleurs capable de filmer en Full HD 2K et ainsi d’offrir un maximum de détails et de netteté sur chaque image. On a aussi droit à une vision nocturne en couleur, qui permet d’observer clairement ce qu’il se passe devant notre porte sur une distance de 5 mètres. D’autres fonctionnalités rassurantes sont au programme, comme l’audio bidirectionnel, qui sert à échanger avec les visiteurs qui se présentent devant notre porte. Et si vous souhaitez gagner du temps, vous pourrez sélectionner des réponses rapides pour répondre aux visiteurs en votre absence. Pratique pour donner des indications aux livreurs, par exemple.

La sonnette connectée est aussi apte à vous alerter en temps réel, avec des notifications, si quelqu’un se trouve devant votre domicile. Enfin, l’appareil prend en charge les assistants Alexa et Google Assistant : vous pourrez ainsi afficher le flux vidéo sur un appareil connecté doté d’un écran, comme un Echo Show ou un Google Nest Hub, et compatible avec ces assistants. Notez aussi que le stockage de la sonnette est extensible jusqu’à 128 Go, et que si vous possédez une HomeBase, vous pourrez y ajouter des disques de stockage pour enregistrer encore plus d’images.

Si vous souhaitez découvrir des alternatives avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures sonnettes connectées du moment.

