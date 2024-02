Test de l’Echo Show 8 (3e gen) : un écran connecté complet au son exemplaire

L'Echo Show 8 d'Amazon de troisième génération allie design moderne et fonctionnalités pratiques pour la maison connectée. Avec sa qualité sonore supérieure et sa caméra de 13 Mpx pour les appels vidéo, il se positionne comme un appareil polyvalent pour le quotidien. Découvrons-le dans notre test complet.

Avec sa gamme Echo, Amazon a su obtenir une place de choix dans le domaine des enceintes et écrans connectés. Le géant américain innove constamment, en étoffant sa gamme et en la dotant de fonctionnalités complètes, contrairement à Google qui n’a pas renouvelé sa gamme depuis plusieurs années. Avec le nouvel Echo Show 8 de troisième génération, Amazon propose un nouvel écran connecté avec un son de qualité, mais aussi un contenu désormais personnalisé pour chaque utilisateur.

Amazon Echo Show 8 (2023) Fiche technique

Modèle Amazon Echo Show 8 (2023) Nombre de haut-parleurs 2 Caisson de basse Non Assistant Amazon Alexa Wifi Oui Couleur Noir, Blanc Poids 1,034 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Amazon Echo Show 8 (2023) prêté par la marque.

Amazon Echo Show 8 (2023) Un design imposant, mais soigné et des fonctionnalités complètes

L’Echo Show 8 reprend dans les grandes lignes l’apparence de la génération précédente, offrant un écran tactile HD de 8 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels. On remarque toutefois des évolutions notables, comme le placement de la caméra au centre et un haut-parleur à l’arrière plus imposant.

Sur le dessus, on retrouve deux boutons de contrôle du volume, un autre pour couper le micro, ainsi qu’un bouton glissant pour obstruer physiquement l’objectif de la caméra avec un cache. La partie arrière est quant à elle assez épurée, malgré la présence remarquable du haut-parleur qui rend l’Echo Show 8 très profond.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

L’enceinte reste assez discrète, notamment de face, et n’aura aucun mal à s’intégrer avec votre intérieur. Le design est moderne et les courbes fluides, rendant visuellement agréable. Par ailleurs, l’Echo Show 8 est disponible en noir et en blanc, ce qui le rend facile à intégrer dans votre intérieur.

En plus d’être une enceinte et un écran connecté, l’Echo Show 8 se veut être un véritable hub pour la maison connectée. Il prend ainsi en charge les protocoles Zigbee, Thread et Matter, et dispose d’une connexion Wi-Fi bi-bande. Il est également équipé d’une caméra intégrée de 13 Mpx pour les appels vidéo, avec cadrage automatique.

Amazon Echo Show 8 (2023) Une offre complète et multi-usages

Un son de bonne qualité

Commençons par la qualité audio de l’Echo Show 8. Celle-ci est tout simplement excellente, notamment grâce aux deux haut-parleurs en néodyme de 2 pouces et au radiateur de basses passif.

De plus, l’écran est équipé de l’audio spatial et peut automatiquement ajuster son acoustique en fonction de la pièce. Cette fonctionnalité utilise les micros de l’enceinte pour s’écouter et ajuster automatiquement les paramètres audio afin d’obtenir le meilleur son possible.

Globalement, l’enceinte produit des basses puissantes et un son clair, tout en remplissant la pièce. C’est donc une bonne surprise pour un écran connecté, ceux-ci étant réputés pour leur qualité de son médiocre.

Un écran réactif et intelligent

L’écran et le système embarqué de l’Echo Show 8 sont réactifs et rapides. L’interface est simple d’utilisation, privilégiant un accès facile aux notifications, à la musique, au contrôle de la maison intelligente et aux achats sur Amazon. Il est également possible de choisir des widgets parmi la galerie et de personnaliser l’affichage. Ceux-ci intègrent par exemple la météo, le calendrier, etc.

L’Echo Show 8 dispose en outre d’une nouvelle fonctionnalité adaptative. Celle-ci adapte ce qui est affiché à l’écran en fonction de votre distance par rapport à l’appareil et à l’utilisateur. Si vous êtes loin, les caractères seront ainsi plus grands pour afficher l’heure et la météo, par exemple. À l’inverse, si vous vous rapprochez de l’écran, il affichera un contenu moins générique, comme des suggestions de musique et des idées de recettes.

Bien entendu, l’écran prend en charge Amazon Prime Video, mais aussi des services tiers, comme Netflix. Toutefois, il manque le support natif pour YouTube et Disney+, bien qu’il soit possible de visionner ces contenus en utilisant le navigateur Silk intégré.

Enfin, à l’instar des autres appareils Echo, il est possible de contrôler les appareils connectés, que ce soit à la voix ou à l’écran. Vous pouvez même créer un widget avec vos appareils favoris, facilitant encore plus l’accès. Vous pouvez également faire glisser votre doigt depuis le haut de l’écran pour accéder au menu détaillé. Celui-ci permet de retrouver vos groupes, les lumières, prises, caméras et thermostats.

Les appels vidéo

L’Echo Show 8 est équipé d’une caméra de 13 Mpx, permettant d’effectuer des appels vidéo vers d’autres appareils Amazon, mais aussi via Zoom et Skype. Le placement de la caméra a été modifié par rapport aux précédentes générations pour rendre les appels vidéo et la prise de photos plus naturels. Désormais, avec la caméra centrée au milieu de l’appareil, vous pouvez directement regarder l’écran au lieu de légèrement à droite comme vous deviez le faire avec la génération précédente.

Celle-ci dispose d’une technologie de cadrage automatique qui maintient efficacement le sujet dans le cadre. Lors de nos essais, la caméra a su zoomer pour conserver l’aspect gros plan, même en s’éloignant. Le zoom reste numérique, ce qui signifie que l’image peut légèrement être dégradée, sans pour autant devenir mauvaise. Par ailleurs, il faut vraiment s’éloigner de plusieurs mètres de la caméra pour qu’elle ne détecte plus le sujet, ce qui permet de se déplacer durant les appels vidéo. La qualité d’image de l’Echo Show 8 est également assez bonne. Les visages sont bien éclairés et on peut distinguer les détails de chaque personne.

Outre les appels vidéo, vous pouvez utiliser la caméra de l’Echo Show 8 pour prendre des selfies. En plus des clichés, vous pouvez prendre une série de quatre photos comme dans un vrai photomaton. Toutes les photos sont ensuite automatiquement téléchargées sur Amazon Photos.

Un aspect notable de l’Echo Show 8 est par ailleurs sa capacité à fonctionner comme une caméra de sécurité. Bien qu’elle n’offre pas des fonctionnalités avancées telles que la détection de mouvement ou d’objets, elle permet de visualiser un flux vidéo en direct via l’application Alexa.

Prix et disponibilité

L’Echo Show 8 de troisième génération est disponible sur Amazon pour 170 euros, en blanc ou en noir. Le prix peut sembler élevé, mais les fonctionnalités complètes du produit justifient ce tarif. De plus, Amazon propose souvent des remises sur ses appareils lors d’évènements promotionnels comme les Prime Days, permettant de se procurer le nouvel Echo Show 8 pour un tarif plus attractif.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Echo Show 8 (2023) au meilleur prix ?