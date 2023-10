Amazon Alexa vs Google Assistant : lequel est le meilleur en 2023 ?

Une enceinte intelligente est un élément essentiel pour piloter sa maison connectée. Dans le domaine, Amazon et Google se disputent la majorité du marché, avec leurs assistants respectifs, mais surtout leurs enceintes et écrans connectés Echo et Nest. Choisir l'un ou l'autre n'est pas anodin, alors nous vous avons facilité la tâche en testant et comparant les deux pendant six mois. Voici notre avis.

Une maison connectée peut comprendre une multitude de fonctions automatisées, qu’il s’agisse d’éclairage, de sécurité, de confort thermique et bien plus. La manière la plus simple de contrôler ces différents objets de manière centralisée, en plus d’utiliser un smartphone, est de faire appel à une enceinte ou un écran connecté. Cependant, le choix du bon écosystème peut être déterminant, à la fois en ce qui concerne la compatibilité avec le reste de vos produits, mais aussi la facilité d’utilisation au quotidien.

J’ai personnellement fait le choix de Google Assistant avec une Google Home Mini en 2017, notamment car le système offrait une grande compatibilité avec les appareils du marché et qu’il fonctionnait avec mon Chromecast. Au fil des années, j’ai pu expérimenter de nombreux bugs, mais aussi des évolutions et des améliorations bienvenues.

Mon utilisation a elle aussi changé, puisque j’ai depuis fait l’acquisition d’un Nest Audio, de plusieurs Nest Hub et d’un Nest Mini, les utilisant en mode multi-room. Google Assistant m’aide au quotidien, par exemple pour écouter de la musique et contrôler mes appareils, mais aussi pour ajouter des choses à ma liste de course lorsque je cuisine ou mettre des rappels. J’ai déménagé en maison il y a un peu plus d’un an, et mon utilisation du multi-room s’est accrue, de même que l’usage d’appareils connectés, qu’il s’agisse de confort thermique ou d’éclairage.

L’hiver dernier, j’ai activé Alexa sur ma barre de son par curiosité et me suis rendu compte que l’assistant d’Amazon avait de nombreuses cordes à son arc. Je me suis alors procuré plusieurs enceintes et écrans Echo Dot et Echo Show en début d’année pour comparer les deux écosystèmes et Assistants. Voici donc un comparatif détaillé pour vous aider à choisir l’assistant qui correspond le mieux à votre utilisation.

Compréhension

Une enceinte connectée embarque bien souvent un assistant vocal, qui se charge d’écouter et d’interpréter ce que vous lui dites. Sa bonne compréhension est donc cruciale au quotidien, afin de réaliser correctement les tâches que vous lui demandez. Au début de cette expérimentation, Alexa comprenait bien mieux ce que je lui demandais par rapport à son concurrent, que ce soit pour jouer un morceau de musique, allumer les lumières ou ajouter des éléments sur ma liste de course, aussi bien en français qu’en anglais.

Google Assistant avait beaucoup plus de difficulté à me comprendre, ajoutant par exemple une « georgette » à ma liste de courses, ou ne comprenant pas la fin de la phrase. Le problème se produisait d’ailleurs dans les deux langues et Google Assistant a souvent plus de difficultés à passer d’une langue à l’autre qu’Alexa. Les choses se sont toutefois améliorées depuis septembre 2023 et Google Assistant semble faire moins d’erreurs quand on s’adresse à lui, même si son oreille reste moins fine que celle d’Alexa.

Le principal problème que j’ai rencontré avec Google Assistant en matière de compréhension est la fluctuation de celle-ci. Au fil du temps, celui-ci comprenait correctement, puis moins bien, puis de nouveau convenablement. C’est dommage et frustrant au quotidien, même si l’on espère que les choses continueront de s’améliorer à l’avenir, et non l’inverse.

Questions complexes

Un point sur lequel Google Assistant dépasse Alexa, et de très loin, est sa capacité à comprendre des phrases et des commandes complexes. Par exemple, en demandant à Google d’éteindre les lumières de deux pièces en un seul ordre, l’assistant est capable de comprendre qu’on lui demande de réaliser deux actions dans plusieurs pièces différentes. En revanche, Alexa n’est pas capable de comprendre ce qu’on attend d’elle, répondant simplement qu’elle n’a pas trouvé de groupe ou appareil s’appelant « cuisine et salon ».

De même, Google Assistant s’en sort beaucoup mieux lorsqu’il s’agit de faire une recherche sur la toile ou d’interagir de manière naturelle avec un humain, c’est donc la solution à privilégier si vous recherchez un assistant vocal vraiment intelligent, en particulier si vous avez des enfants à la maison.

Rapidité des réponses

La principale différence que j’ai remarquée en utilisant Alexa pour la première fois est la rapidité d’exécution des commandes, qui prend à peine une seconde. Google Assistant mettait quant à lui plusieurs secondes à interpréter la commande, éteindre ou allumer la lumière en question. À tel point qu’il devenait parfois inutile de lui demander d’allumer une ampoule si c’était juste pour récupérer un objet dans une pièce, puisque j’avais déjà eu le temps de repartir et de me prendre les pieds dans un tapis au passage avant que la lumière ne s’allume enfin.

Je dois toutefois admettre que les choses se sont grandement améliorées ces dernières semaines, puisque Google Assistant ne nécessite en moyenne plus que deux secondes pour allumer une ampoule WiFi ou ZigBee, contre seulement une pour Alexa. Il y a donc du mieux, même si Alexa reste plus véloce sur ce point.

En revanche, celle-ci se contente de répondre bêtement « OK » lorsqu’on lui demande d’agir sur un éclairage ou une prise. Google Assistant est plus subtil, en adaptant son comportement. Une note de musique est jouée lorsque l’appareil à contrôler se situe dans la même pièce que l’enceinte, puisque vous pouvez visuellement confirmer que l’action a été correctement réalisée, tandis qu’une confirmation orale est émise précisant le nom de l’appareil lorsque celui-ci se situe dans une autre pièce.

Maison connectée

Comme mentionné plus haut, une enceinte connectée a beaucoup de sens dans une maison connectée, puisqu’elle permet de contrôler les différents appareils connectés. Bien qu’Amazon et Google fonctionnent tous deux avec une multitude de marques et de plateformes, l’approche des deux sociétés est légèrement différente.

Google permet de contrôler plus simplement les produits de différentes marques grâce à son application Google Home, alors qu’Amazon se place au centre de l’équation en s’affranchissant de plateformes tierces.

Hub domotique

Depuis déjà plusieurs années, certains modèles d’enceintes et d’écrans connectés Echo embarquent nativement un hub domotique ZigBee, permettant de connecter des ampoules, prises et autres dispositifs domotiques sans avoir à utiliser de hub tiers. C’est notamment le cas des ampoules Philips Hue, IKEA Trådfi et Lidl Silvercrest et Livarno, qui peuvent être achetées individuellement, sans nécessiter de passerelle, ce qui permet de moins dépenser et de gagner de la place.

Concrètement, cela signifie que votre enceinte Echo contrôle directement vos ampoules et autres produits, au lieu d’envoyer la requête par internet à la passerelle du produit, qui se charge ensuite de la transmettre à votre appareil. Google n’a jamais promu l’utilisation de Zigbee et se contente de se connecter aux différents produits en se connectant à la plateforme du fabricant. Toutefois, les choses pourraient bientôt évoluer avec l’arrivée de Matter.

Routines

Bien que les deux écosystèmes proposent des routines embarquées, celles d’Alexa sont beaucoup plus abouties et avancées que celles de Google. Le nombre de conditions proposées par Alexa dépasse de loin celles de Google Assistant, permettant des automatismes très poussés.

Google permet simplement de déclencher un automatisme sur la base d’une commande, à une heure précise, au lever ou coucher du soleil, ou pour quelques états de certains appareils uniquement. Alexa va bien plus loin, en proposant en plus la possibilité de déclencher des actions en désactivant un réveil, ou même lorsqu’une enceinte détecte des ronflements, aboiements, pleurs, toux, bips, etc. Par ailleurs, le nombre d’actions est plus fourni sur Alexa, avec par exemple l’option d’envoyer une notification, mais surtout de contrôler vos appareils connectés avec plus de possibilités, et même de s’intégrer avec IFTTT.

Il convient toutefois de préciser que Google Home propose depuis peu un éditeur de script très avancé, mais il faut coder vous-même les actions à entreprendre, ce qui complique grandement les choses.

Quelques idées d’automatisations permises par Alexa : mettre vos radiateurs en mode éco lorsque vous activez l’alarme ou ouvrez la fenêtre, ou mettre de la musique relaxante si votre chien aboie. En revanche, sachez que vous n’avez pas forcément besoin d’enceintes Echo pour utiliser ces routines et que l’application suffit. Ainsi, vous pouvez automatiser les interactions entre vos produits connectés de manière avancée avec Alexa, tout en utilisant des enceintes Nest Audio pour les contrôler au quotidien.

TV

Qu’il s’agisse d’Alexa ou Google Assistant, les deux vont de pair avec les dongles TV des deux concurrents. Ceux-ci ne s’intègrent et ne fonctionnent pas de la même manière, ce qui peut également avoir un impact sur votre choix.

Chomecast vs Fire TV

Qu’on préfère Google ou non, il faut admettre que les Chromecast sont bien plus populaires en France, ce qui a un impact sur la manière de regarder la TV. Non seulement la plupart des box opérateurs, à l’exception d’Orange, tournent sous Android TV et intègrent donc un Chromecast, mais de nombreuses applications TV ne fonctionnent pas sur Fire TV. Cela implique donc qu’utiliser une Fire TV vous limite à certaines applications et nécessite d’acheter un dongle supplémentaire, alors que votre opérateur en propose peut-être déjà un dans sa box TV.

Par ailleurs, si vous utilisez un téléphone ou une tablette Android, le fait de caster un programme sur un appareil Chromecast crée automatiquement une notification sur votre mobile ou tablette pour mettre en pause le contenu et le contrôler, ce qui n’est pas le cas du Fire TV.

Son surround

Fire TV a cependant d’autres cordes à son arc pour ce qui est de sa manière de fonctionner avec les enceintes Echo. Bien que les deux acteurs permettent de contrôler leurs dongles TV depuis leurs enceintes, Amazon pousse l’intégration plus loin en faisant des enceintes Echo des satellites surround pour le son provenant des Fire TV 4K et Cube.

Google a bien évoqué une telle possibilité depuis presque un an, sans que la fonctionnalité soit disponible à l’heure actuelle.

Musique

Continuons sur un point clé pour une enceinte qu’est la musique. Google et Alexa permettent tous les deux la gestion de fournisseurs tiers, bien sûr sans prendre en charge Amazon Music pour le premier ou YouTube Music pour le deuxième. Google propose d’ailleurs la fonctionnalité Chromecast que de nombreux fabricants ont intégrée, permettant par exemple à une enceinte Bose ou Samsung de faire partie d’un groupe d’enceintes Nest. Alexa propose également une fonctionnalité similaire qu’est Alexa Cast, un peu moins répandue, mais qui gagne en popularité auprès des fabricants de matériel audio.

Les deux ne fonctionnent toutefois pas de la même manière, à commencer par la rapidité. Chromecast met plusieurs secondes à se connecter, alors qu’Alexa Cast est plus rapide, en proposant une connexion quasi instantanée.

Cela dit, Chromecast permet d’utiliser un téléviseur dans un groupe audio, rendant ainsi possible la compatibilité avec un système home cinéma d’ancienne génération. Alexa Cast le propose selon l’application utilisée, mais de manière moins systématique.

De plus, il est simple d’ajouter ou d’enlever des enceintes pendant la lecture d’une poste sur des appareils Chromecast en utilisant l’application Chromecast. Alexa ne permet pas de le faire, à moins de créer des groupes, compliquant ainsi une tâche qui devrait pourtant être assez simple.

Par ailleurs, comme pour un contenu sur TV, les appareils compatibles Chromecast peuvent être contrôlés par l’intermédiaire d’une notification qui apparait automatiquement sur un smartphone ou une tablette Android.

Enfin, même si la qualité audio n’est pas forcément le sujet de ce comparatif, il est important de souligner que Google ne propose plus d’enceinte haut de gamme après l’arrêt de la Home Max, alors qu’Alexa continue de commercialiser son Echo Studio, en faisant un choix intéressant pour ceux qui recherchent une enceinte connectée avec très bonne qualité audio, bien qu’il en existe d’autres avec Google Assistant et Alexa fabriquées par des tiers.

Écrans connectés

Terminons par les écrans connectés, que les deux sociétés proposent. Les approches sont ici assez différentes, puisqu’Amazon préfère intégrer une caméra dans les siens, privilégiant ainsi les appels vidéos. Google, pour sa part, le limite au Nest Hub Max, mais inclut un capteur radar sur son Nest Hub.

Amazon a également fait de ses écrans connectés de vrais hubs intelligents. Ils sont capables d’afficher des widgets personnalisables sur la page d’accueil, vous permettant de consulter par exemple votre liste de course, votre agenda et les actualités en un coup d’œil.

Google préfère voir ses Nest Hub comme des objets design et ne leur permet que d’afficher l’heure ou des photos. C’est vraiment dommage qu’il ne soit pas possible de personnaliser ces éléments, malgré la récente mise à jour vers Fuchsia, qui n’a même pas amélioré la réactivité. Le système est particulièrement lent et peu agréable à utiliser.

Lequel est mieux ?

Vous l’aurez compris, la réponse à cette question n’est pas aussi simple qu’on le pense, puisque chaque produit excelle dans un domaine particulier. À mon humble avis, Alexa avait pris une bonne longueur d’avance, avant que Google ne se rattrape quelque peu en corrigeant des problèmes essentiels, sans pour autant proposer les mêmes innovations qu’Alexa.

Aujourd’hui, Alexa est plus avancée pour le contrôle des appareils connectés, notamment grâce à ses routines poussées et son hub Zigbee embarqué dans les enceintes et écrans Echo. Elle est également un peu plus rapide que Google Assistant, ce qui en fait un partenaire de choix au quotidien.

Google fait mieux sur la partie musique et Chromecast, ainsi que sur les interactions plus complexes, sans pour autant avoir à rougir sur la partie domotique, malgré peut-être un petit retard. On regrette toutefois des bugs inopinés qui font que l’assistant ne nous comprend plus par moment, ainsi qu’un logiciel qu’il suffit de mettre à jour pour rendre les écrans vraiment utiles, mais aussi permettre une vraie intégration des enceintes avec un Chromecast pour un son surround.