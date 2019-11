Les ampoules connectées sont bien souvent les premiers appareils que l'on s'offre lorsque l'on se met à la domotique. Faut-il encore trouver la bonne. Voilà nos recommandations.

Une enceinte connectée toute seule c’est pratique et amusant, mais c’est mieux quand il y a un écosystème domotique autour. La méthode la plus simple pour le bâtir, qui a en plus le mérite de ne pas être trop coûteuse, est d’investir dans des ampoules connectées. Allumer la lumière d’un coup de « Ok Google » ou d’un « Alexa » a un côté franchement magique… et ça évite d’avoir à se lever du canapé quand la nuit tombe à 18h, un dimanche, alors que l’on est bien au chaud sous un plaid dans son canapé. Quelles sont les meilleures ampoules connectées ? Nous les avons sélectionnées pour que vous ne puissiez pas vous tromper.

Philips Hue White and Color : notre recommandation

Fabricant d’ampoules depuis que l’ampoule existe (ou presque), Philips a su transférer son savoir-faire sur les ampoules connectées avec la gamme Hue qui se compose d’ampoules, mais aussi de lampes ou encore de rubans LED. Les ampoules les plus complètes sont les Hue White and Color qui, comme leur nom l’indique, permettent d’illuminer votre pièce en blanc ou dans de multiples couleurs.

Les produits de Philips ont deux avantages sur les autres : d’une part d’un point de vue de la qualité de la lumière, qu’elle soit blanche ou en couleur ; d’autre part sur le système de connexion. Contrairement à beaucoup d’autres solutions, les ampoules ne se connectent pas en Wi-Fi, mais via le protocole Zigbee. Ce dernier a pour principal avantage de consommer nettement moins d’énergie qu’une ampoule Wi-Fi qui, même éteinte, reste… allumée. Il faut bien rester connecter au réseau.

La rançon de ce choix technologique est la nécessité de posséder un pont Hue. Il est vendu seul ou dans un pack de démarrage. Si vous n’avez qu’une ampoule, le gain énergétique sera plus faible dans la mesure où le pont doit rester connecté au Wi-Fi, mais plus vous avez d’ampoules et plus ce sera économique. De plus, l’ajout de nouvelles ampoules (ou le remplacement) a posteriori est plus simple. Sur la partie logicielle, l’application Hue est particulièrement complète avec des ambiances prédéfinies ou la possibilité de définir des scénarios pour imiter une présence par exemple. Bien évidemment, elles fonctionnent aussi bien avec Alexa que Google Assistant et Siri.

L’offre de Philips est donc la plus évolutive, la plus pérenne et la plus complète. C’est notre recommandation. Pour avoir une meilleure idée des possibilités offertes par les ampoules et une vision d’ensemble de la gamme vous pouvez consulter notre guide dédié aux produits Hue. Rappelons enfin que Philips propose de nombreux accessoires autour de ses ampoules, télécommandes, détecteur de mouvement…

Xiaomi Mi Light Bulb : L’option à petit prix

Si nous recommandons les Philips Hue, leur prix pourrait en rebuter certains. Si vous souhaitez acquérir une ampoule connectée sans trop casser votre tirelire, il faut se tourner vers Xiaomi et sa Mi Light Bulb. La firme chinoise a, comme à son habitude, réussi à trouver un excellent rapport qualité/prix. Son ampoule se trouve à moins de 20 euros.

Contrairement aux ampoules de Philips, elle ne nécessite pas de passer par un pont pour fonctionner. Elle intègre dans son culot une puce Wi-Fi pour se connecter directement au réseau. L’installation est donc plus simple. La contrepartie est de consommer plus d’énergie, même quand elle est éteinte, la puce WiFi reste alimentée. Vous pouvez en revanche l’éteindre totalement via l’interrupteur de votre lampe / plafonnier, mais il faudra attendre qu’elle se connecte au réseau à chaque allumage et vous ne pourrez plus l’allumer à la voix la première fois, ou à distance quand vous n’êtes pas là.

La différence de prix se ressent également sur la qualité de la lumière, si les blancs sont convenables, les rendus en couleurs ne sont pas extraordinaires, notamment sur les tons bleus / violet qui manquent un peu de douceur. C’est un peu dommage, mais elle reste aujourd’hui le meilleur moyen d’inviter une ampoule connectée et colorée dans son salon ou sa chambre à petit prix. Elle fonctionne avec Google Assistant, Alexa et Siri.

Ampoule LED Lifx : la plus puissante

Si vous cherchez à illuminer une grande pièce, c’est l’ampoule Lifx qu’il vous faut. Moins connue que Philips, la firme propose actuellement l’une des ampoules connectées les plus lumineuses du marché. Cette dernière est capable d’atteindre 1100 Lumens, contre 800 pour Philips. Elle se connecte en Wi-Fi et ne nécessite donc pas de pont particulier. Cette solution puissante est en revanche sensiblement plus chère à l’unité : environ 50 euros.

Mais vous en aurez pour votre argent. La lumière est belle, et se diffuse partout, même dans une grande pièce. Elle consomme logiquement plus que la moyenne, on ne recommandera donc pas d’équiper toutes les pièces de la maison, mais elle trouvera sa place dans un grand salon / salle à manger par exemple.

L’application est moins fournie que celle de Philips, mais plus détaillée. Elle spécifie notamment précisément la température du blanc choisi en Kelvin, là où Philips se contente d’un simple nuancier. Les ampoules Lifx fonctionnent avec Google Assistant, Alexa et Siri.

Et si je ne veux pas de couleur sur mon ampoule ?

Si vous n’avez pas besoin de nuances de couleurs, que vous cherchez simplement une ampoule émettant de la lumière blanche — qui reste généralement variable en température et en puissance — Philips et d’autres proposent des versions sans couleur. Elles conservent toutes les fonctionnalités « connectées », et ont le mérite d’être moins chères.

Chez Philips, il faut vous tourner vers la Philips Hue White vendue une quinzaine d’euros seule, ou en kit de démarrage (avec le pont) deux ou trois ampoules.

L’option à petit prix se trouve chez TP-link avec la « KL110 Kasa » qui ne coûte que 17 euros environ. C’est une ampoule Wi-Fi, mais attention, sa température est fixe (blanc chaud), elle ne peut que varier en intensité. Si vous souhaitez refroidir ou réchauffer la lumière, il faudra passer sur le modèle KL120 à 30 euros environ.

Avant d’acheter

Que peut-on faire avec une ampoule connectée ?

Comme son nom l’indique, une ampoule connectée se connecte à un internet. Elle peut ainsi être commandée via un smartphone ou un assistant vocal. Ce qui permet de les allumer ou de les éteindre à la voix, ou à distance lorsque l’on n’est pas chez soi, c’est notamment pratique pour simuler une présence en son absence.

Les ampoules connectées fonctionnent-elles sur toutes les lampes ?

À priori oui, à condition que le format de l’ampoule et que son culot soit compatible avec le luminaire. Les ampoules connectées sont souvent plus lourdes que des ampoules LED classiques ce qui peut parfois être gênant sur certaines lampes fragiles. Elles sont très généralement montées sur des culots « E27 » (vis large), mais il existe parfois des versions à baïonnette (B22) et à vis fine (E14).