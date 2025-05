Le lot de 5 ampoules connectées Philips Hue White Ambiance GU10 est à prix cassé sur Amazon (-31 %)

Amazon et Philips équipent votre maison à prix réduit avec cette offre à 74,99 euros au lieu de 107,98 euros comprenant cinq spots GU10 blanc chaud et froid, nouvelle génération.

Philips est devenu maître en la matière d’éclairage connecté. Ils font des ampoules avec différents culots, comme les GU10 présentées ici avec 32,99 euros de réduction, en plus des classiques E27. Mais on retrouve aussi des lampes, des bandeaux LED, des luminaires d’extérieur, à poser par terre ou encore à fixer au mur. Avec ce lot de 5 ampoules connectées, vous pouvez choisir un blanc chaud ou froid et en régler l’intensité avec votre smartphone ou en utilisant un assistant vocal comme Google, Alexa ou Siri.

Les points forts des Philips Hue White Ambiance GU10

La gradation instantanée et sans-fil

On peut choisir un blanc chaud ou froid

Il s’agit de la nouvelle génération, avec une durée de vie de 25 000 heures contre 15 000

Quand il n’est pas en promotion, ce lot de 5 ampoules Philips Hue White Ambiance coûte 107,98 euros. Mais avec l’offre Amazon du moment, elle est disponible pour 74,99 euros.

Cinq ampoules pour équiper votre maison

Dans ce lot, vous avez donc 5 ampoules avec un culot GU10. Prenez garde à bien vérifier que vous avez des luminaires compatibles, puisqu’on s’éloigne des ampoules E27 classiques à visser. Les GU10 font plutôt office de spot, on les retrouve souvent avec seulement la partie éclairage qui dépasse, le reste étant caché, la plupart du temps dans le plafond. Ce qui permet un éclairage discret, mais efficace, surtout que ces modèles peuvent dégager 400 lumens chacun.

Les ampoules se fixent et se configurent avec l’application Philips Hue. Si vous avez des ampoules de la même marque, elles peuvent être liées pour un fonctionnement en symbiose. Attention toutefois, si vous ne possédez de pont Hue (Philips Hue Bridge), vous ne pourrez pas contrôler plus de 10 ampoules. Son acquisition est fortement recommandée, car il simplifie grandement leur fonctionnement. Mais si ce sont les seules ampoules que vous ayez, il n’y a pas de problème.

Une lumière adaptée pour chaque moment de la journée

Ces modèles d’ampoules sont de dernière génération. Philips a fait des progrès sur la durée de vie, passant de 15 000 h à 25 0000 h, ce qui permet de les garder plus longtemps. Comme de toute façon, elles ne sont pas allumées toute la journée, ça représente plusieurs années d’utilisation. Elles sont aussi intéressantes car vous pouvez choisir entre un blanc chaud ou un blanc froid, en fonction du moment de la journée.

Le matin, la journée, il vaut mieux utiliser du blanc froid, qui va stimuler l’éveil et la vigilance. Et le soir, ainsi que la nuit, du blanc chaud, un peu jaune orangé, pour favoriser la relaxation et se préparer au sommeil. Pas besoin de faire tout ça manuellement : vous pouvez le programmer dans l’app et faire en sorte que tout soit automatique.

