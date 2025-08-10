Nothing Phone (3a) Pro vs Samsung Galaxy A56 : quel est le meilleur smartphone milieu de gamme ?

Les Samsung Galaxy A figurent tous les ans parmi les best-sellers du marché des smartphones. Mais la concurrence ne manque pas, et le Nothing Phone (3a) Pro figure parmi les meilleurs du genre en 2025. Comment bien choisir ?

On vous guide avec ce nouveau comparatif, pour deux smartphones particulièrement bien reçus dans nos colonnes ! Le Samsung Galaxy A56, vendu à partir de 431 euros et noté 8/10 dans notre test, affronte l’impressionnant Nothing Phone (3a) Pro, 479 euros et noté 8/10 « coup de cœur ». Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Nothing Phone (3a) Pro et Samsung Galaxy A56

Modèle Nothing Phone (3a) Pro Samsung Galaxy A56 Dimensions 77,5 mm x 163,52 mm x 8,39 mm 77,5 mm x 162,2 mm x 7,4 mm Interface constructeur Nothing OS Samsung One UI Taille de l’écran 6,77 pouces 6,7 pouces Définition 2392 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 387 ppp 385 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Samsung Exynos 1580 Puce graphique Adreno 710 Xclipse 540 Stockage interne 256 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 211 g 198 g Couleurs Noir, Gris Noir, Blanc Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux grands smartphones

Rien ne ressemble plus à un smartphone Samsung qu’un autre smartphone Samsung. Naturellement, si vous cherchez l’originalité, c’est vers le Nothing Phone (3a) Pro qu’il faut vous tourner. Clivant, son design est incontestablement audacieux, avec ce gigantesque (voire grotesque) bloc d’appareils photo, et ce dos faussement transparent. Il n’y en a pas deux comme lui. On y reviendra, mais ce design sert aussi des dessins fonctionnels, comme le système lumineux Glyph, ou le nouveau bouton Essential Key exclusif.

Plus passe-partout, le Samsung Galaxy A56 a plus d’élégance, et fait preuve de discrétion. Il est aussi beaucoup plus fin, et plus léger que son concurrent, malgré une diagonale d’écran équivalente.

Il faut préciser, aussi, que le Samsung Galaxy A56 est plus sérieux en matière de résistances et de protections. Son écran profite d’un verre Gorilla Glass Victus+, quand le Nothing Phone (3a) Pro opte pour un « Panda Glass » d’entrée de gamme. Par ailleurs, le Samsung est certifié IP67, et donc résistant à l’immersion, contre IP64 seulement pour le Nothing Phone (3a) Pro.

Samsung toujours au top sur l’écran

On n’est pas particulièrement surpris : l’écran du Samsung Galaxy A56 est de meilleure facture que celui de Nothing. Il faut dire que l’un des nombreux métiers de Samsung, c’est la fabrication d’écrans. La dalle OLED du A56 affiche donc une luminosité bien supérieure (1800 nits contre 1350 nits) à son rival, mais aussi des couleurs plus chatoyantes.

En revanche, côté justesse colorimétrique, Nothing reprend l’ascendant, avec un blanc mieux calibré, et moins de dérives (le delta E).

Cela étant, les deux smartphones ont une résolution équivalente, et sont évidemment rafraîchis à 120 Hz pour une fluidité exemplaire.

Galaxy AI très en avance sur l’IA

Nothing a opté pour une approche prudente de l’IA. En fait, on ne trouvera que Gemini, Entourer pour chercher, et les fonctions intégrés à l’Essential Space — l’espace privé dédié à l’enregistrement de captures d’écrans via le bouton Essential Key décrit plus haut. En clair, cet espace numérique analyse le contenu présent dans vos captures d’écran pour en extraire des données, par exemple une liste ou une date, et vous créer des événements en conséquence. Pratique, mais relativement léger face au Galaxy A56.

Samsung a été le premier constructeur à intégrer l’IA dans ses smartphones. Et, même si les Galaxy S25 profite des meilleures fonctionnalités, la suite Galaxy AI est déjà bien intégrée et offre de nombreux outils, que ce soit rédactionnels, de traduction ou de modifications de photos.

Samsung, et sa surcouche One UI, ont aussi un autre avantage de taille sur NothingOS : le Galaxy A56 sera mis à jour pendant 6 ans, sans distinction entre version majeure et patchs de sécurité. Le Phone (3a) Pro n’aura droit qu’à 3 ans de mises à jour Android. Samsung est difficile à battre sur cet aspect.

Des performances proches

Le Samsung Galaxy A56 a une petite réserve de performances supplémentaires avec sa puce Exynos 1580, face à la Snapdragon 7s Gen3 du Nothing Phone (3a) Pro. Cela ne se ressent pas du tout en navigation simple (les deux mobiles sont très réactifs), mais une petite différence peut se faire valoir en jeu. Le Samsung Galaxy A56 aura un framerate plus stable sur les jeux gourmands, et aura moins tendance à chauffer.

Nothing sort du lot en photographie

Nothing a méchamment musclé son jeu en photographie avec le Phone (3a) Pro. Il est en effet le premier de son catalogue à embarquer un téléobjectif périscopique… et l’un des seuls à ce prix en fait. Forcément, il se montre sur le papier plus polyvalent que son concurrent direct.

Nothing Phone (3a) Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.2.

Samsung Galaxy A56 :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2.2 ;

Macro : 5 Mpx, f/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2.2.

Les deux smartphones proposent de superbes photos au grand-angle. En fait, seul leur look, leur patte, varie. Samsung aura tendance à exagérer un peu les couleurs (surtout les bleus), là où Nothing est un peu plus mesuré dans son approche. Rien de dramatique, et avant tout une question de goût. Nous sommes dans tous les cas face à deux photophones capables, et à l’aise aussi bien de jour que de nuit.

L’ultra grand-angle est une optique un peu bâtarde, surtout sur le milieu de gamme. Souvent assez pauvres, les capteurs peinent à donner de bons résultats en raison d’une résolution famélique. C’est évidemment le cas ici : on remarque vite une grosse perte de qualité sur les photos. Mais la patte artistique de chaque constructeur continue de s’exprimer bon an mal an. Une nouvelle fois, faites confiance à votre instinct pour choisir celui qui propose les photos qui vous plaisent le plus à l’œil.

Sur la longue focale, enfin, inutile de le dire : le Nothing Phone (3a) Pro met la pâtée au Galaxy A56. Ce dernier ne propose qu’un zoom numérique. De bonne qualité, certes, mais très limité, et bien moins impressionnant que le périscope du Nothing, redoutable de polyvalence.

Le Phone (3a) Pro a une meilleure autonomie

Les deux smartphones sont pourvus d’une batterie de 5000 mAh, mais les tests automatisés de GSM Arena permettent de se rendre compte que le Nothing Phone (3a) Pro a une meilleure autonomie que son concurrent le Galaxy A56. Il offre grosso modo 1h30 d’endurance supplémentaire sur une journée type. Ce n’est pas anodin — ça permet notamment de pouvoir rentrer chez soi après le boulot sans stresser pour sa batterie.

Pour la recharge, Nothing conserve sa petite avance avec 58 minutes pour refaire le plein, contre 10 minutes de plus pour le Samsung Galaxy A56. Aucun des deux ne supporte la recharge sans-fil.

Nothing Phone (3a) Pro ou Samsung Galaxy A56 : lequel choisir ?

Le Samsung Galaxy A56 est un best-seller, et ça ne vient pas de nulle part. Pour son prix, le milieu de gamme de Samsung surpasse son concurrent le Nothing Phone (3a) Pro sur presque tous les aspects, et notamment celui de la durabilité : le smartphone est plus résistant, et sera mis à jour beaucoup plus longtemps.

Le Nothing Phone (3a) Pro, avec son design hors du commun, ne tire vraiment son épingle du jeu qu’en photographie. Grâce à son téléobjectif performant, il est infiniment plus polyvalent que le Galaxy A56. Maintenant, à vous de jauger à quel point cela est important dans votre appréciation d’un smartphone au quotidien.