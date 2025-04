Google Pixel 9a vs Nothing Phone (3a) Pro : quel est le meilleur téléphone milieu de gamme ?

Le milieu de gamme est en FEU ! Impressionnant, le Nothing Phone (3a) Pro vient rivaliser frontalement avec le tout récent Pixel 9a. Google peut-il garder sa couronne sur ce segment de marché ?

C’est la question à laquelle on tente de répondre pour vous aiguiller au mieux dans le choix de votre futur smartphone. Tous deux très bien reçus chez nous, les Google Pixel 9a (8/10) et Nothing Phone (3a) Pro (8/10) sont disponibles pour 549 euros et 479 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Google Pixel 9a et Nothing Phone (3a) Pro

Modèle Google Pixel 9a Nothing Phone (3a) Pro Dimensions 73,3 mm x 154,7 mm x 8,9 mm 77,5 mm x 163,52 mm x 8,39 mm Interface constructeur Android Stock Nothing OS Taille de l’écran 6,3 pouces 6,77 pouces Définition 2424 x 1080 pixels 2392 x 1080 pixels Densité de pixels 422 ppp 387 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Google Tensor G4 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Puce graphique N/C Adreno 710 Stockage interne 128, 256 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 13 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 50 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5100 mAh 5000 mAh Poids 185,9 g 211 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Rose Noir, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Une différence de taille

C’est assez évident : les Google Pixel 9a et Nothing Phone (3a) Pro portent des différences de philosophie assez marquées. Le premier est plutôt compact, avec son petit écran de 6,32 pouces, quand l’autre vise le gigantisme avec une dalle de 6,77 pouces. Il n’y a pas de mauvais choix ici ; tout dépend de vos préférences… et de la taille de vos paluches ! Naturellement, le smartphone de Nothing est plus lourd que son rival (environ 30 grammes).

Esthétiquement, il faut être à l’aise avec le côté très futuriste du Phone (3a) Pro, avec son système d’éclairage Glyph encore très à part dans l’industrie. Chez Google, le Pixel 9a se fait le marqueur d’un tournant assez majeur : la disparition de la camera bar. Si on est moins fan de son aspect, on reste impressionnés par l’absence quasi totale de protubérance des caméras. On ne peut clairement pas en dire autant du Nothing Phone (3a) Pro !

Pour finir, soulignons que le Pixel 9a est certifié IP68, et donc plus résistant, notamment à l’eau, que le Phone (3a) Pro – certifié IP64.

La dalle du Pixel 9a impressionne

Malgré sa petite taille, l’écran du Pixel 9a fait beaucoup mieux que celui de son concurrent en matière de luminosité. D’après nos sondes, le smartphone de Google est capable de pousser jusqu’à 2300 nits, là où le Phone (3a) Pro n’excède pas les 1360 nits. Le premier est donc beaucoup (beaucoup) plus lisible en toute circonstance.

Au niveau des couleurs, les deux écrans se valent. La reproduction des couleurs est alléchante, et assez juste dans les deux cas. Enfin, on est évidemment sur des écrans très réactifs, cadencés à 120 Hz, et offrant des contrastes infinis grâce à leur matrice OLED.

Deux interfaces très solides

Si Google conserve une avance exceptionnelle sur sa politique de mises à jour (7 ans, contre 3 ans pour le Nothing), les deux interfaces sont très agréables à utiliser, et relativement dépourvus de pourriciels.

Évidemment, les applications Google tiennent une grande place, surtout sur le Pixel. L’IA est bien mise en valeur sur le Pixel 9a, avec une intégration profonde de Gemini, qui offre notamment la possibilité de partager son écran pour échanger avec le chatbot sur ce qui est actuellement affiché.

Plus modeste côté IA, le Nothing Phone (3a) Pro se distingue par son système Glyph, et aussi pour l’Essential Key – une nouveauté exclusive aux derniers nés de Nothing. Ce pense-bête permet de stocker des captures d’écran, des notes vocales ou textuelles et de créer des rappels grâce à une analyse des données par IA. Un peu gadget, mais novateur néanmoins.

En perf’, il n’y a pas match !

Difficile de rivaliser, pour le Nothing Phone (3a) Pro. Avec sa puce Snapdragon 7s Gen 3, il offre des performances correctes, plutôt joueuses, dans tous les cas très suffisantes pour un usage standard. En réalité, c’est surtout en IA que le smartphone sera limité par sa puce, ce qui explique la relative modestie des fonctionnalités liées sur le Nothing.

Le Pixel 9a, lui, chipe la puce aux Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Un SoC haut de gamme donc. Clairement, on ne joue pas dans la même catégorie.

Nothing prend l’ascendant en photo

On ne pensait pas en arriver à cette conclusion, mais le fait est que Nothing n’y va pas de main morte sur la configuration photo de son dernier smartphone. Aussi, d’après nous, le Pixel 9a se fait distancer par son concurrent dans cette catégorie. Coup dur.

Google Pixel 9a :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1,7, OIS ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx, f/2.2 ;

Selfie : 13 Mpx, f/2.2.

Nothing Phone (3a) Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.2.

Le grand-angle est assez semblable dans les deux écuries. En journée, les photos sont superbes, vibrantes, chaleureuses et bien détaillées. La plus grande ouverture de l’objectif du module principal côté Pixel permet de retarder davantage l’apparition de bruit sur les photos quand la lumière commence à manquer, mais rien de particulièrement notable pour l’œil néophyte.

L’ultra grand-angle est souvent une optique sacrifiée dans la configuration des smartphones milieu de gamme. Ici, le Nothing Phone (3a) Pro accuse méchamment le coup. Même si le Pixel 9a est loin d’être irréprochable avec son ultra grand-angle, il s’en sort bien mieux que son concurrent.

Et enfin, le coup de grâce en forme de remontada. Le Nothing Phone (3a) Pro est le premier smartphone vendu sous les 500€ à proposer un téléobjectif périscopique – ce qui explique en partie l’épaisseur du bloc photo. Avec son zoom optique 3x et ses 50 mégapixels, il met une vitesse au Pixel 9a, limité à un zoom numérique qui, au mieux, plafonne à 8x moyennant une grosse perte de finesse.

Des mobiles très endurants

Des deux smartphones, le Nothing Phone (3a) Pro est plus endurant. Malgré un écran plus grand et une batterie de capacité égale, il apparaît que son processeur est moins gourmand, et permet donc au smartphone de tenir ses deux jours sans trembler.

Très honorable, et surtout bien meilleur que son prédécesseur le Pixel 8a, le Pixel 9a permet de tenir une journée et demie.

Pour la recharge, c’est une nouvelle fois Nothing qui prend l’ascendant grâce à une puissance acceptée de 50 W. Reste que seul le Pixel est compatible avec la recharge sans-fil.

Google Pixel 9a ou Nothing Phone (3a) Pro : lequel choisir ?

Encore un duel très, très serré. Factuellement, le Google Pixel 9a offre une meilleure durabilité, un écran beaucoup plus lumineux, des performances supérieures et une compacité bienvenue pour certaines et certains.

Le Nothing Phone (3a) Pro, lui, tire surtout son épingle du jeu en autonomie et en photographie, où il surpasse son concurrent.

Mais, à ce tarif où parfois le moindre euro compte, difficile de ne pas remarquer que le bilan du Nothing Phone (3a) Pro offre un rapport qualité-prix qui nous paraît meilleur que le Pixel 9a, aussi excellent soit-il.

En creux, ce qu’il faut retenir est que vous ne pouvez pas vous tromper.