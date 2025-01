Xiaomi 14T vs Google Pixel 8a : quel smartphone milieu de gamme acheter ?

Y a-t-il un nouveau roi du milieu de gamme dans la place ? C’est ce que nous allons voir dans ce nouveau comparatif qui confronte l’irrésistible Pixel 8a de Google au frais challenger de Xiaomi, le 14T.

Sur le papier, deux excellents smartphones qui ont chacun de grandes qualités et (quelques) gros défauts. Mais, la question est légitime : comment arbitrer entre le Google Pixel 8a et le Xiaomi 14T quand ils ont été tous deux sanctionnés d’un 8/10 dans nos colonnes ? Penchons-nous de plus près sur leurs particularités pour vous aider à choisir le meilleur smartphone. Le Google Pixel 8a est disponible à partir de 549 euros tandis que le Xiaomi 14T s’affiche à 651 euros.

Les fiches techniques des Xiaomi 14T et Google Pixel 8a

Modèle Google Pixel 8a Xiaomi 14T Dimensions 72,70 mm x 152,10 mm x 8,90 mm 75,1 mm x 160,5 mm x 7,8 mm Interface constructeur Android Stock HyperOS Taille de l’écran 6,1 pouces 6,67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 430 ppp 446 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Google Tensor G3 Mediatek Dimensity 8300-Ultra Puce graphique Immortalis-G715s MC10 Mali G615-MC6 Stockage interne 128 Go, 256 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mp

Capteur 2 : 13 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps N/C Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4492 mAh 5000 mAh Poids 188 g 195 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Vert Noir, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des designs très différents

Cela se voit comme le nez au milieu du visage : les Xiaomi 14T et Pixel 8a sont très, très différents en matière de design, et même de leur vision de l’esthétique.

Le premier est très anguleux, et adopte un châssis rectangulaire un brin austère. Le Pixel 8a, lui, est tout en rondeur, et se distingue évidemment par cette camera bar qui lui ceint le dos et laisse apparaître son duo d’appareils photo.

Surtout, le Pixel 8a est un très petit smartphone. Avec 6,1 pouces de diagonale, il est très loin d’offrir une surface d’affichage aussi généreuse que son concurrent et son écran de 6,67″.

Pourtant, le poids n’est pas si différent entre les deux modèles. Avec respectivement 193 grammes et 188 grammes, on reste sur deux smartphones assez confortables à manipuler.

Pour ce qui est de la durabilité, le Pixel 8a affiche des qualifications un peu moins rutilantes que son rival. Le verre Gorilla Glass 3 commence à dater, et il ne profite que d’une certification IP67, contre IP68 pour le Xiaomi. Aussi, précisons que le dos du Pixel est en plastique. Le 14T est doté d’un dos en verre, un peu plus premium.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un Pixel loin devant en matière d’écran

Les deux smartphones sont dotés d’une dalle AMOLED capable d’atteindre une fréquence respective de 144 Hz et 120 Hz. Qu’on se le dise : le delta entre 144 et 120 est bien difficile à ressentir à l’usage. Aussi on n’y prêtera pas trop attention. Même constat du côté de la définition. Le Xiaomi 14T propose techniquement une meilleure résolution, avec 446 ppp contre 430 ppp pour le Pixel. Mais la différence de taille entre les deux écrans est telle que ça ne se remarquera pas à moins de sortir la loupe.

Ce qui fait une véritable différence, en revanche, c’est bien la justesse des écrans. Ce n’est pas bien compliqué : Xiaomi a toujours été un élève dissipé dans cette matière. Google affiche ici une balance des blancs absolument parfaite, et une justesse colorimétrique rare, en sortie de boîte. Techniquement, le Xiaomi est capable d’afficher des couleurs un peu plus saturées (DCI-P3 couvert à 100%, contre 81% chez Google). Mais on préfère valoriser la justesse à l’extravagance.

Aussi, pour enfoncer le clou, l’écran du Pixel 8a est beaucoup plus lumineux que celui du Xiaomi 14T. Armés de notre sonde, nous avons relevé un pic à 1320 nits sur le smartphone de Google, contre 1065 nits sur le Xiaomi.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un logiciel en avance chez Google

Les choses se gâtent pour Xiaomi. En effet, on connaît peu de monde qui préfèrera l’interface très chargée d’HyperOS à une expérience Android Stock, dépourvue de bloatware, telle que le propose Google.

En réalité, côté fonctionnalités, les deux se valent et ne manquent de rien. Même chose pour l’intelligence artificielle. Le Xiaomi 14T propose peu ou prou les mêmes fonctionnalités (traduction automatique, synthèse de texte, aide à la rédaction, gomme magique pour les photos) que son rival. Mais, ce qui fait toute la différence, c’est que Google offrira logiquement à ses smartphones la primeur de nouvelles fonctionnalités IA.

Même chose pour les mises à jour. C’est de notoriété publique : les Pixel sont des smartphones qui sont particulièrement choyés par Google en termes de suivi logiciel. On en tient pour preuve l’excellente politique de support mise en place par la marque. Le Pixel 8a sera mis à jour pendant sept ans. Le Xiaomi 14T, lui, ne profitera que de quatre ans de mises à jour et d’une année de patchs de sécurité additionnelle.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’écart se réduit sur les performances

Si, jusqu’à présent, notre cœur penche déjà en faveur du Pixel, les amateurs de gros chiffres pourraient s’attarder en particulier sur ce chapitre du comparatif.

Autant l’écrire immédiatement : le Xiaomi 14T propose de bien meilleures performances que le Pixel 8a. Un smartphone qui n’a pas à rougir, et qui est parfaitement capable d’entreprendre n’importe quelle tâche du quotidien, mais qui se montre forcément beaucoup plus limité en jeu. Équipé du même processeur que les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro de l’an passé, le 8a jouit surtout d’un excellent processeur lui procurant une certaine polyvalence.

Xiaomi, lui, a misé un peu plus gros sur le GPU, nécessaire à une expérience de jeu fluide. Si vous êtes un joueur ou une joueuse aguerrie, mieux vaudra se diriger vers le 14T pour une meilleure fluidité, mais aussi un plus grand confort grâce à son écran de 6,67″.

Modèle Xiaomi 14T Google Pixel 8a AnTuTu 10 1284749 1169371 AnTuTu CPU 255570 338881 AnTuTu GPU 510074 396041 AnTuTu MEM 291762 202676 AnTuTu UX 227343 231773 PC Mark 3.0 13346 11140 3DMark Wild Life N/C 8485 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 51 FPS 3DMark Wild Life Extreme 2021 2418 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 12 FPS 14 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 61 / 52 FPS 60 / 42 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 73 / 98 FPS 71 / 77 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 121 / 255 FPS 120 / 184 FPS Geekbench 6 Single-core 1405 1683 Geekbench 6 Multi-core 4313 4330 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 8365 6350 Voir plus de benchmarks

Google difficile à devancer en photo

C’est vrai, le Xiaomi 14T se défend plutôt bien avec son optique principale. Mais, la photographie est l’un des très gros points forts de Google, et le Pixel 8a ne déroge pas à cette réputation.

Xiaomi 14T

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle (15 mm) : 12 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2x (50 mm) : 50 Mpx, f/1.9 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Google Pixel 8a :

Grand-angle : 64 Mpx, ƒ/1,9 ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx, ƒ/2,2 ;

Selfie : 13 Mpx, ƒ/2,2.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En journée, les deux smartphones sont capables du meilleur. Xiaomi a toujours tendance à sous-exposer un peu les clichés, donnant par ailleurs plus d’espace aux ombres pour s’exprimer. Google développe une stratégie plus « plus and play ». Les images sont superbement exposées, et le traitement numérique sublime ce qui se trouve à l’écran pour rendre chaque photo un peu « exceptionnelle ». Cela peut manquer de naturel, c’est vrai, mais pour de la photo occasionnelle, c’est aussi ce que l’on peut rechercher. En basse lumière, le Xiaomi 14T nous paraît en revanche un peu plus à l’aise grâce à sa grande ouverture à ƒ/1.7.

Pixel 8a nuit x1 Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

L’ultra grand-angle n’est pas forcément une optique reine, surtout sur les smartphones de milieu de gamme. Techniquement inférieur, ce capteur continue toutefois de donner de beaux résultats sur le Pixel 8a. La qualité optique semble davantage se dégrader avec le Xiaomi 14T mais, dans tous les cas, mieux vaudra réserver son usage aux situations où la lumière est bonne.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Google Pixel 8a, ultra grand-angle

Logiquement, le Xiaomi 14T devrait repasser devant le Pixel 8a sur les longues focales — ce dernier n’étant pas équipé d’un téléobjectif dédié. Néanmoins, le zoom numérique du smartphone de Google est si performant qu’il est difficile d’être si catégorique. Certes, le Xiaomi 14T offre un peu plus de polyvalence, avec un grossissement maximal plus généreux. Mais, en matière de rétention de détails, le Pixel 8a n’a pas à rougir, du tout.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Un Pixel étonnamment endurant

On serait tentés de croire qu’un petit smartphone propose logiquement une moins bonne autonomie. Après tout, ce n’est pas idiot : la batterie a fatalement une moindre capacité. Le Pixel 8a embarque un accu de 4492 mAh, contre 5000 mAh sur le Xiaomi 14T.

Pourtant, il apparaît dans nos tests que l’autonomie des deux smartphones se vaut. Les deux sont tout à fait capables de tenir une grosse journée sans problème et en usage mixte. Seul le Pixel 8a a pu être passé à la moulinette du test automatisé ViSer, et en est ressorti avec un score de 12h24 (pour passer de 100% à 10% de batterie). D’après nos observations sur le terrain avec le Xiaomi 14T, il a fallu 14h30 pour le vider uniquement en streaming vidéo. En utilisation plus variée, on retombera donc sur un bilan sensiblement proche.

En recharge néanmoins, le smartphone de Xiaomi passe largement en tête avec une recharge complète en moins d’une heure. Pour le Pixel 8a, prenez votre mal en patience : il faut 97 minutes pour faire le plein.

Xiaomi 14T ou Google Pixel 8a : lequel choisir ?

On ne va pas étirer le suspens inutilement. Vendu 100€ moins cher, doté d’un meilleur écran et offrant un logiciel beaucoup plus agréable à utiliser, le Pixel 8a ressort en tête de ce comparatif.

S’il joue à armes égales en photographie et en autonomie avec le Xiaomi 14T, ce dernier ne nous paraît pas suffisamment bien équipé pour surpasser les arguments du Pixel 8a. À moins, bien sûr, que vous trouviez que l’écran de ce dernier est trop petit.