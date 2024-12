Xiaomi 14T vs Honor 200 Pro : comment choisir le meilleur smartphone haut de gamme ?

Pas facile de trouver un smartphone milieu de gamme de nos jours. Pas assez de choix ? C’est tout l’inverse, il y en a trop ! Et cette fin d’année est notamment marquée par deux très bonnes références : les Xiaomi 14T et le Honor 200 Pro. Comment choisir ?

Pourtant, à lire de plus près nos tests complets, il apparaît que le Xiaomi 14T a quelques atouts supplémentaires dans la manche. Suffisamment pour disqualifier d’office le dernier midrange de Honor ? Pas si vite. On revient sur tout cela dans notre nouveau versus ! Le Xiaomi 14T est disponible à partir de 651 euros. Le Honor 200 Pro à partir de 799 euros. Quel est le meilleur des deux smartphones de marque chinoise ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Xiaomi 14T et Honor 200 Pro

Modèle Xiaomi 14T Honor 200 Pro Dimensions 75,1 mm x 160,5 mm x 7,8 mm 75,2 mm x 163,3 mm x 8,2 mm Interface constructeur HyperOS MagicOS Taille de l’écran 6,67 pouces 6,78 pouces Définition 2712 x 1220 pixels 2700 x 1224 pixels Densité de pixels 446 ppp 437 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Mediatek Dimensity 8300-Ultra Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Puce graphique Mali G615-MC6 Qualcomm Adreno 735 Stockage interne 256 Go 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 50 Mp Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5200 mAh Poids 195 g 199 g Couleurs Noir, Bleu, Gris Noir, Blanc Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des designs très différents

Difficile de faire plus différents que ces Xiaomi 14T et Honor 200 Pro. Le premier, très rectangulaire, paraît même assez sage par rapport à son concurrent chinois ! Le Honor 200 Pro se montre, en effet, sous un jour plutôt luxueux, avec un dos marbré et des courbes prononcées. C’est sûr, c’est clivant, mais ça peut plaire ! En tout cas, il n’en existe pas deux comme lui.

Légèrement plus grand que le Xiaomi 14T, le smartphone Honor est aussi à peine plus lourd, avec 199 grammes contre 193 grammes pour le rival. En revanche, Xiaomi fait un effort supplémentaire côté durabilité grâce à une certification IP68 contre IP65. Autrement dit, seul le premier pourra survivre à une immersion accidentelle dans l’eau. Pour les plus maladroits, ça compte.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi prend la couronne du meilleur écran

On l’a dit : on est face à deux smartphones à grand écran avec des philosophies très différentes. L’écran du Xiaomi 14T (6,67″) est plat, quand celui du 200 Pro est légèrement incurvé sur les bords (6,78″). Techniquement parlant, ils se valent… à peu près.

Évidemment OLED, les proposent respectivement une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et 120 Hz. En revanche, la résolution est peu ou prou identique avec 446 ppp et 437 ppp. Aucun problème de finesse d’affichage donc, les deux proposent une image parfaitement nette.

Mais quid des couleurs ? Les choses se gâtent un peu pour Honor. D’après les mesures réalisées à la sonde, le Xiaomi 14T affiche des couleurs plus riches et plus justes que son concurrent. Avec seulement 84% du gamma DCI-P3 couvert, le Honor 200 Pro déçoit. Malgré tout, il est légèrement meilleur élève en matière de balance des blancs. On l’a relevée en sortie de boîte à 7000K contre 7700K sur le Xiaomi 14T. Bien sûr, on peut améliorer le résultat a posteriori en jouant avec la roue chromatique.

Enfin, côté luminosité, le Honor 200 Pro a une très légère avance avec un pic à 1174 nits. Sur le Xiaomi, c’est 1065 nits. La lisibilité est donc très, très légèrement meilleure chez Honor.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La Dynamic Island d’Android

S’ils tournent tous les deux sous Android 14, les smartphones que l’on oppose aujourd’hui adoptent une surcouche radicalement différente. HyperOS d’un côté, et MagicOS de l’autre. Dans les deux cas, mieux vaut se mouiller la nuque, car il ne s’agit pas vraiment des interfaces les plus légères du marché.

On y trouve énormément d’applications préinstallées qui, heureusement, peuvent être désinstallées si l’on se donne un peu de temps. En matière d’intelligence artificielle, Xiaomi donne l’impression d’avoir un peu mieux soigné sa copie sur le 14T, avec des options plus nombreuses au moment de notre test que lorsque nous avions pris en main le Honor 200 Pro. On peut pratiquer la traduction en temps réel, la transcription automatique de vocaux et évidemment profiter d’une petite gomme magique pour nettoyer ses photos.

En revanche, Honor a pour lui la Magic Capsule. Autrement dit : l’équivalent Android de la Dynamic Island qui trône au sommet des écrans d’iPhone depuis maintenant trois ans. En clair, l’encoche de l’écran permet d’afficher des informations contextuelles, comme le titre en cours de lecture. Il faut accepter de voir son écran balafré de la sorte, mais certains pourraient y prendre goût.

Côté mises à jour, les deux concurrents jouent à armes égales. Les Xiaomi 14T et Honor 200 Pro bénéficieront de quatre mises à jour majeures d’Android, et d’une année supplémentaire de patchs de sécurité.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Des performances globalement intéressantes

Une nouvelle fois, les Xiaomi 14T et Honor 200 Pro empruntent des chemins radicalement différents. Le premier accorde sa confiance à MediaTek avec une puce Dimensity 8300 Ultra, le second place ses billes sur la puce Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm.

D’après nos différents tests, on note une légère avance pour le Xiaomi sur la partie GPU (les graphismes), mais le Honor 200 Pro se défend particulièrement bien dans les tâches impliquant surtout le processeur.

Dans les deux cas, nous avons ici affaire à deux smartphones très fluides, parfaitement capables de se montrer polyvalents au quotidien.

Modèle Xiaomi 14T Honor 200 Pro AnTuTu 10 1284749 1343741 AnTuTu CPU 255570 349758 AnTuTu GPU 510074 501552 AnTuTu MEM 291762 240432 AnTuTu UX 227343 251999 PC Mark 3.0 13346 16724 3DMark Wild Life Extreme 2021 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 12 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 61 / 52 FPS 54 / 49 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 73 / 98 FPS 60 / 98 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 121 / 255 FPS 61 / 263 FPS Geekbench 6 Single-core 1405 1800 Geekbench 6 Multi-core 4313 4502 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 8365 9886 Lecture / écriture séquentielle N/C 931.68 / 645.83 Mo/s Voir plus de benchmarks

Des smartphones qui ont peur du noir

Ce sont des smartphones pour la photo aux caractéristiques assez proches. On note simplement une ouverture plus grande sur les capteurs du Xiaomi 14T, et ça pourrait jouer en sa faveur. En effet, il apparaît que c’est surtout de nuit, que se fait la bascule entre les deux modèles.

Xiaomi 14T

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle (15 mm) : 12 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2x (50 mm) : 50 Mpx, f/1.9 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Honor 200 Pro

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle (15 mm) : 12 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2,5x (55 mm) : 50 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.1.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

C’est sûr, de jour, les deux smartphones proposent de superbes photos. Très détaillées, au contraste et aux couleurs ravissants… elles ne laissent pas de marbre ! On note cependant une plus grosse appétence du Honor pour la saturation des couleurs, qui contribue sans doute à rendre les clichés un peu plus extraordinaires que son concurrent.

Une approche différente, encore une fois, sur laquelle il vous appartient de trancher. En revanche, l’un comme l’autre montre vite ses limites en basse lumière. On perd énormément de détails, les couleurs se dégradent et le bruit est omniprésent.

Étonnamment, les Xiaomi 14T et Honor 200 Pro s’en sortent relativement bien avec l’ultra grand-angle. Des deux, c’est peut-être même le premier qui s’en sort le mieux, grâce à une meilleure gestion des fortes dynamiques. La colorimétrie reste assez naturelle chez Xiaomi, quand Honor pousse la saturation des couleurs à un degré qui pourra éventuellement déranger les plus puristes.

Avec le téléobjectif, on est moins à la fête pour la colorimétrie. Chez Xiaomi, on perd beaucoup de détails et l’exposition est globalement trop sombre pour bien profiter des clichés. Honor paraît un peu plus régulier sur cette dernière optique, et propose des photos dans la droite lignée des deux autres. Vous l’avez compris : les couleurs sont une nouvelle fois assez extravagantes, mais le niveau de détail reste bon, voire franchement bon si l’on s’en tient au grossissement optique — le zoom numérique est globalement à proscrire sur les deux modèles.

Une autonomie décevante pour Honor

Cet intertitre donne le ton : des deux smartphones, le Xiaomi 14T est largement devant en termes d’autonomie. Même si la batterie du Honor 200 Pro est plus généreuse, la gestion de l’énergie semble assez aléatoire et ne permet pas au smartphone de dépasser les 11h sur notre protocole de test automatisé sur ViSer.

Même si le Xiaomi 14T n’a pas pu être passé à la moulinette ViSer pour le moment, nos impressions sur le terrain sont largement plus enthousiasmantes. Le smartphone est parfaitement capable de tenir une grosse journée sans trembler des genoux. C’est moins vrai pour le Honor, qui peut faiblir en fin de journée.

Enfin, pour la recharge, les deux smartphones sont logés à la même enseigne avec une autonomie recouvrée en 55 minutes chrono avec un chargeur compatible.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi 14T ou Honor 200 Pro : lequel choisir ?

Le bilan n’est pas tout à fait à l’avantage du Honor 200 Pro. Il faut dire qu’avec une étiquette à 800 euros, on en attendait mieux. Dans tous les scénarios, ou presque, le Xiaomi 14T (650 euros) se distingue et tire la couverture à lui.

À moins que vous ne soyez particulièrement séduits par la Magic Capsule, qui cherche à répliquer l’approche de la Dynamic Island des iPhone, le Xiaomi 14T s’avance très nettement comme le grand vainqueur de ce comparatif.