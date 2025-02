Amazon brade à -47 % le Honor 200 Pro, c’est presque moitié prix pour ce smartphone qui a tout d’un produit premium

Si vous souhaitez vous offrir un smartphone haut de gamme au prix d’un milieu de gamme, notez que Honor propose une belle rĂ©duction sur son 200 Pro, un smartphone haut de gamme Ă©quipĂ© d’un Snapdragon 8s Gen 3 et qui passe de 799 euros au lancement Ă seulement 422 euros aujourd’hui.

Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En juin 2024, Honor sortait le Honor 200 en 3 versions : Lite pour les petits budgets, le Honor 200 classique pour des performances dans la moyenne et la version Pro qui est plus puissante que les autres, notamment pour le gaming. D’ailleurs, lorsqu’on l’a testĂ©, on reprochait son positionnement tarifaire. Ce dĂ©faut est totalement gommĂ© aujourd’hui avec son prix qui baisse de 377 euros.

Les avantages du Honor 200 Pro

Le mode Harcourt pour les photos en noir et blanc

La taille des mémoires : 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Les performances globales se hissent au niveau des meilleurs smartphones

Lancé à 799 euros en juin, le Honor 200 Pro est actuellement disponible en promotion à seulement 422 euros sur Amazon, soit 47 % de remise. De plus, un chargeur 100 W est offert !

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Honor 200 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des performances haut de gamme et un design soigné

La coque du Honor 200 Pro offre un dos joliment texturĂ©, lisse et un peu brillant sur lequel vous retrouvez le bloc photo dans un oval atypique. Le smartphone mesure 163,3 x 75,2 x 8,2 mm pour 199 grammes, ce qui, pour du haut de gamme, est plutĂ´t bon. Ă€ titre de comparaison, il se situe entre le Honor Magic 6 Pro et le Honor 90. Il tient bien dans la main mĂŞme s’il y a un petit souci pour celles et ceux qui ont des grandes mains : quand on l’agrippe, le bord des doigts touche le tactile et ça peut vous donner l’impression que le smartphone ne rĂ©pond plus, alors qu’il suffit de lever sa main.

L’Ă©cran est un grand modèle : 6,78″ pour afficher de la 1,5K (2700 x 1224 pixels) et une frĂ©quence de rafraĂ®chissement que vous pouvez monter jusqu’Ă 120 images maximum. De quoi profiter d’une bonne fluiditĂ© dans vos jeux, films et sĂ©ries, mĂŞme si c’est un peu plus Ă©nergivore. La luminositĂ© et la colorimĂ©trie sont un peu trop classiques malgrĂ© le mode HDR, et l’Ă©cran aurait gagnĂ© Ă ĂŞtre mieux calibrĂ©. C’Ă©tait un gros dĂ©faut Ă 799 euros, mais c’est beaucoup moins gĂŞnant Ă 422 euros.

Le smartphone pour vous tirer le portrait en noir et blanc

Pour ce qui est de la puce, le Honor 200 Pro est Ă©quipĂ© d’une Snapdragon 8s Gen 3, qui est une version allĂ©gĂ©e de la Snapdragon 8 classique qui se retrouve dans de nombreux smartphones haut de gamme de cette gĂ©nĂ©ration. Avec 12 Go de RAM, il bat des smartphones concurrents comme le Motorola Edge 50 Pro ou le OnePlus 12R, alors qu’il est moins cher.

CĂ´tĂ© photo il est dans la moyenne, avec un triple capteur arrière de 50, 50 et 12 Mpx pour filmer au maximum en 4K Ă 60 images/seconde, et en 4K Ă 30 images/seconde en mode selfie. Le gros atout de ce smartphone, c’est son mode Harcourt, du studio du mĂŞme nom, qui a apportĂ© son expertise pour proposer des photos en noir et blanc de qualitĂ© professionnelle. Enfin, pour l’autonomie, vous pouvez compter sur une journĂ©e et demi en usage classique. Si vous avez un chargeur Honor 100W, il passe de 0 Ă 100 % en 50 minutes.

Pour en savoir plus sur le Honor 200 Pro, nous vous invitons Ă prendre connaissance de notre test complet.

Si vous n’ĂŞtes pas convaincu par le Honor 200 Pro, dĂ©couvrez les meilleurs smartphones du moment testĂ©s par la rĂ©daction de Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.