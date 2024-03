Qualcomm présente son nouveau Snapdragon 8s Gen 3. Cette puce vient enrichir le haut de gamme du groupe en misant fortement sur l'IA pour doper la qualité photo et audio des smartphones équipés, mais aussi pour leur conférer de plus amples capacités génératives.

Qualcomm profite de la relative quiétude de cette période post-MWC pour dévoiler un nouveau processeur mobile voué aux smartphones haut de gamme : le Snapdragon 8s Gen 3. Positionnée à quelques encablures derrière le Snapdragon 8 Gen 3 « classique », qui reste le flagship du géant californien pour l’année 2024, cette nouvelle puce mise fortement sur l’IA générative intégrée, mais aussi sur la photo, l’audio et la connectivité pour séduire. On sait d’ores et déjà qu’elle sera adoptée au cours des prochains mois par Honor, iQOO, Realme, ou encore Redmi et Xiaomi. A priori, sur des modèles sous la barre des 1000 euros.

Pour contexte, l’arrivée de cette nouvelle référence sur le haut de gamme de Qualcomm fait écho au lancement en septembre 2023 d’un Snapdragon 7s Gen 2 sur le milieu de gamme abordable du fabricant. Une puce rapidement suivie d’un Snapdragon 7 Gen 3, plus cossu, en fin d’année dernière.

Snapdragon 8s Gen 3 : que faut-il en retenir ?

Quoi qu’il en soit, le Snapdragon 8s Gen 3 promet pour sa part une prise en charge des 30 principaux modèles de langage (LLM). Parmi eux Baichuan-7B, Llama 2 ou encore Gemini Nano, explique Qualcomm, qui ajoute que les modèles d’IA multi-modaux sont aussi supportés. La firme indique à ce propos que les capacités de sa nouvelle puce sont suffisantes pour permettre à ces IA génératives d’opérer localement, directement sur l’appareil, et de manière performante.

La firme évoque d’ailleurs la prise en charge d’un maximum de 10 millions de paramètres et assure que son processeur est efficace « pour créer du contenu original à partir de messages oraux, écrits ou d’images en quelques instants ».

Avec son ISP Qualcomm Spectra, le Snapdragon 8s Gen 3 mise aussi beaucoup sur la photo. La puce sera en mesure de gérer des capteurs de 200 Mpx, mais aussi de tirer parti de l’IA embarquée pour améliorer sensiblement la qualité des photos et des vidéos capturées. Qualcomm évoque par ailleurs la prise en charge de la fonction Snapdragon Low Light Vision pour doper la qualité des photos en basse lumière. Reste maintenant à savoir ce que les constructeurs de smartphones réussiront à faire de ces capacités.

La nouvelle puce de Qualcomm promet également de solides performances en jeu, avec notamment une gestion du bouquet de fonctionnalités Snapdragon Elite Gaming, mais aussi avec le support des écrans jusqu’en QHD+ à 144 Hz. Les utilisateurs sensibles à la qualité audio de leurs smartphones apprécieront aussi l’ajout de technologies vouées à réduire la distorsion sur les haut-parleurs, mais aussi la prise en charge des standards aptX Lossless et LE Audio. Côté connectivité enfin, le Snapdragon 8s Gen 3 s’octroie un modem 5G Snapdragon X70 compatible avec le dispositif Qualcomm FastConnect 7800. De quoi atteindre, par exemple, des débits de 5,8 Gbps en Wi-Fi 7.