Le Wi-Fi 7 arrive : voici les promesses de cette nouvelle génération

MediaTek a promis une première démonstration du Wi-Fi 7 dès le CES 2022. La nouvelle génération de réseau Wi-Fi arrive.

Le rythme des générations de Wi-Fi semble s’accélérer. Après le Wi-Fi 6 et plus récemment le Wi-Fi 6E, l’industrie se prépare déjà à l’adoption du Wi-Fi 7. Le coup d’envoi devrait avoir lieu au CES 2022 qui ouvrira ses portes dès le 5 janvier 2022. L’événement est toujours très important pour l’industrie : il permet de découvrir les tendances de l’année dès le début du mois de janvier.

Lors d’une conférence visant les développeurs, le géant MediaTek a promis de faire une première démonstration d’un réseau Wi-Fi 7 lors du CES 2022.

2,4x plus rapide que le Wi-Fi 6 et 6E

MediaTek a beaucoup grossi en quelques années. La marque est désormais numéro 1 sur le marché du smartphone, du téléphone mobile, des enceintes connectées ou encore des routeurs et des téléviseurs en nombre d’unités vendues. On retrouve donc ses puces sur tout l’écosystème d’appareils connectés qui nous entoure.

Le gros chiffre que tout le monde va retenir, c’est la multiplication par 2,4x des débits promise en passant au Wi-Fi 7. Le plus intéressant sera peut-être dans les autres promesses, notamment une latence réduite significativement. Cela pourrait permettre de débloquer de nouveaux usages, notamment le cloud gaming qui reste parfois compliqué à mettre en place sur une connexion sans-fil. On pense aussi à la réalité virtuelle sans-fil liée à un PC.

Les interférences seraient également réduites entre les réseaux Wi-Fi 7. L’objectif serait de lutter contre la saturation des signaux en zone très dense.

Une norme qu’il faut encore définir

Comme on l’a dit, la présentation au CES permet de lancer une tendance. On est donc loin du produit commercialisable. La Wi-Fi Alliance n’a pas encore terminé les spécifications de cette nouvelle génération de Wi-Fi. La fin des travaux est prévue pour le courant de l’année 2022. Il faudra ensuite que les fabricants de puces et d’appareils s’emparent du sujet avoir de voir les premiers produits sur le marché.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.