Votre box internet montre des performances instables sur la bande des 5 GHz ? Voici l’explication technique

Quand on utilise un équipement en Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 7 bi-bande comme une box internet, il est possible que les performances soient aléatoires, instables et même en-dessous des attentes. Ces instabilités sont pourtant le signe que l’équipement est conforme avec les règles de l’ANFR.

Quand on lit « performances instables sur la bande des 5 GHz« , on peut penser à la dernière Livebox 7 d’Orange, en Wi-Fi 7 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz). À sa sortie il y a quelques semaines, de nombreux clients se sont plaints de performances en deçà de leurs attentes. On a surtout l’impression de performances aléatoires d’un exemplaire à l’autre, le speedtest réalisé de notre côté dans les locaux d’Orange affichait un débit au moins deux fois plus élevé que celui publié par Julien Jay (responsable communications & relations publiques chez OVHcloud) sur X :

Mais ces instabilités ne seraient pas à imputer entièrement à la Livebox 7 v2. Certes, l’absence de la bande des 6 GHz constitue une perte en débits mais les instabilités peuvent provenir de « colocataires » installés eux aussi sur la bande des 5 GHz et qui ont la primauté sur les équipements RLAN (Radio Local Area Network – ou Réseau Local Radioélectrique).

Il n’y a pas que votre box sur la bande des 5 GHz

La bande des 5 GHz compte plusieurs systèmes en plus des équipements RLAN grand public. On y retrouve également les radars météorologiques de Météo-France, des radars militaires, aéronautiques et d’autres systèmes de télécommunication par satellite. Certains de ces dispositifs sont protégés des brouillages puisqu’ils fonctionnent sur des canaux exclusifs, mais ce n’est pas le cas des radars météorologiques.

Radar Météo-France à Damblainville (14)/©Météo-France

Comme l’explique l’ANFR, un radar météo est capable de localiser une zone de précipitations dans un rayon de 100 km. Un équipement RLAN non-conforme peut altérer la collecte des données des radars dans cette portée et ainsi perturber les prévisions météorologiques. Par ailleurs, les cas de brouillage des radars météo sont rapportés à l’ANFR et les fautifs encourent jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

L’importance du DFS (gestion dynamique des fréquences)

Pour éviter ces brouillages, les équipements grand public fonctionnant sur la bande des 5 GHz, et plus précisément sur les bandes 5 250 – 5 350 MHz et 5 470 – 5 725 MHz, doivent être équipés d’un mécanisme de détection des radars non-modifiable par l’utilisateur. C’est le DFS (Dynamic Frequency Selection), un système dynamique de sélection des fréquences qui équipe en principe toutes les box internet fonctionnant sur la bande des 5 GHz, dont la Livebox 7 v2.

Lors d’un entretien, Orange nous a expliqué que la Livebox 7 scanne toutes les 30 minutes son environnement radio afin de décider quels canaux utiliser sur la bande des 5 GHz. Dans le meilleur des cas, tous les canaux à disposition sont libres et la box peut ainsi donner le meilleur d’elle-même en termes de débits. Si la Livebox détecte un signal radar sur un canal, l’accès à ce dernier est coupé, pouvant ainsi provoquer une instabilité ou une baisse des débits. Dans tous les cas, le désagrément est temporaire.

