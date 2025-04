« Il y a les geeks, et il y a la vraie vie » : comment Orange justifie son choix d’un Wi-Fi 7 bridé

Orange, opérateur historique en France, nous a invité à prendre en main ses deux nouvelles box internet : la Livebox S et la Livebox 7 v2. Cette dernière a fait l’objet de critiques sur le choix du Wi-Fi 7 bi-bande, un point sur lequel nous avons pu nous entretenir avec les équipes d’Orange.

© Axel Savoye/Frandroid

Après Free et Bouygues Télécom, Orange propose à son tour du Wi-Fi 7 dans son offre internet, et ce par l’intermédiaire de deux nouvelles box internet. L’une est la Livebox S, un routeur totalement inédit, conçu par Arcadyan sous la supervision d’Orange qui embarque un processeur Broadcom BCM68370 ainsi qu’une technologie novatrice : un crayon optique intégré à la box. L’autre est une v2 de la Livebox 7 qui fonctionnait auparavant en Wi-Fi 6E et qui propose désormais du Wi-Fi 7. Le boîtier est ici construit par Sagemcom et le processeur est aussi de Broadcom : un BCM68881.

La nouvelle Livebox 7 a par ailleurs récolté çà et là des critiques sur les performances de son Wi-Fi, chose que nous avons voulu vérifier par nous-même avec l’opérateur. Orange a ainsi invité Frandroid dans ses locaux en banlieue parisienne à prendre main la Livebox S et la Livebox 7 v2 en réalisant des tests de performances du Wi-Fi. Nous avons également discuté de ces choix controversé entourant le Wi-Fi 7 bi-bande avec nos interlocuteurs sur place.

Wi-Fi 7 bi-bande : Orange choisit la « vraie vie »

« On savait qu’on allait perdre les journalistes spécialisés dessus », nous dit en souriant un directeur marketing d’Orange. C’est effectivement ce qui nous a le plus frustré sur cette v2 de la Livebox 7 : un Wi-Fi 7 bi-bande. Au lieu d’une bande des 6 GHz qui permettrait à un seul appareil d’atteindre des débits stratosphériques, Orange fait le choix d’une bande des 5 GHz optimisée.

Une décision qui interroge d’autant plus que les Livebox Wi-Fi 7 commercialisées en Espagne, Roumanie ou au Luxembourg s’appuient sur la bande des 6 GHz. Un choix assumé par Orange, en tant que leader sur le marché français, l’opérateur peut imposer ses codes et n’a pas peur de se confronter à la critique. Mais qu’est-ce que cela donne dans la pratique ? Voici d’abord ce que donnent les speedtests réalisés sur une Livebox Wi-Fi 7 v2 dans les locaux d’Orange, l’un près de la box, l’autre éloigné de plus de cinq mètres :

1572 Mb/s en descendant près de la Livebox Wi-Fi 7 v2 ;

1136 Mb/s à plus de 5m.

Loin de la Livebox 7 v2 Près de la Livebox 7 v2

Par comparaison, voici les benchmarks réalisés sur une Livebox 6 en Wi-Fi 6E dans notre rédaction :

1685 Mb/s en descendant près de la Livebox 6 ;

747 Mb/s à plus de 5m.

Loin de la Livebox 6 Près de la Livebox 6

Les résultats concordent avec le discours d’Orange. Le Wi-Fi 7 bi-bande est, certes, un peu moins bon près de la box mais est nettement plus efficace sur une plus longue portée. Et ce, d’un peu plus de 50 % en se basant sur ces speedtests. En outre, alors que la Freebox Ultra propose jusqu’à 6 Gb/s de débit sans-fil en partagé et que ce chiffre grimpe jusqu’à 7 Gb/s avec la Bbox ultym Wi-Fi 7, Orange nous assure faire mieux que la concurrence sur ce point.

On est loin des 2,8 Gb/s en descendant mesurés lors de notre test de la Bbox ultym Wi-Fi 7, mais Orange assume privilégier la couverture au détriment des débits. « Il y a les geeks, et il y a la vraie vie ». L’opérateur explique s’adresser d’abord à des clients qui préfèrent la stabilité, pour qui les 6 GHz et le « nec plus ultra » des débits n’ont aucune importance, plutôt qu’à ceux qui veulent des routeurs plus rapides et plus puissants à chaque génération. Une philosophie en rupture avec celle d’autres concurrents qui misent sur les performances, l’innovation et un Wi-Fi ultra paramétrable.

Le profil type du client a aussi toute son importance : 72 % des clients d’Orange sur le fixe vivent en maison, donc avec de la surface et plusieurs pièces à couvrir. De l’autre côté, seulement 5 % utilisent régulièrement la bande des 6 GHz, « alors que nous sommes les premiers à l’avoir lancée ».

Speedtest sur la Livebox 7 v2 avec un Google Pixel 9 Pro XL – © Axel Savoye/Frandroid

Un autre point plus technique explique aussi l’absence de la troisième « autoroute du réseau ». « On s’est rendus compte que la bande des 6 GHz bave sur celle des 5 GHz ». Traduction : le filtre séparant ces deux bandes de fréquences est inefficace, il n’empêche pas totalement les interférences et cela détériore les performances de la bande des 5 GHz. Sans les 6 GHz, et sans ces interférences, la bande des 5 GHz de la Livebox 7 v2 est donc meilleure que la bande 5 GHz d’une box internet en Wi-Fi 7 tri-bande.

Enfin, pour Orange, la bande des 5 GHz n’est actuellement pas saturée et n’a donc pas besoin de celle des 6 GHz pour la décongestionner. Le jour où cela arrivera et que les 6 GHz deviendront alors essentielle, peut-être qu’une Livebox 7 v3 avec du Wi-Fi 7 tri-bande verra le jour. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour pour le moment, car pour la dernière fois, les débits ne sont pas le plus important pour Orange.

« Qu’est-ce qui attire ? Une box qui fonctionne, une marque, un service client », nous résume l’opérateur historique qui préfère se concentrer sur les performances énergétiques, la sécurité (avec le WPA3), l’expérience client et le network-slicing.

Moins de bandes, mais des économies d’énergie

« Les journalistes s’arc-boutent sur les débits, nous on a bossé sur la conso ». Orange nous donne là une autre explication à l’absence de la bande des 6 GHz sur sa Livebox 7 v2 : réduire la consommation énergétique de ses équipements. L’année dernière, l’Arcep publiait une étude sur la consommation électrique colossale des box internet. Une box internet consomme en moyenne 9,5 W avec des écarts allant de 3,6 W à 25 W selon les modèles.

Le niveau de consommation électrique annuelle des box et décodeurs TV des quatre principaux opérateurs est inférieur de seulement 20 % à la consommation énergétique totale des réseaux fixes et mobile. Enquête annuelle pour un numérique soutenable, 3e édition, 2022 – Arcep

© Axel Savoye/Frandroid

Au repos, la Livebox 7 v2 consomme 8 W et grimpe jusqu’à 12 W en activité. Une réduction de 20 % par rapport à la v1 de la Livebox 7 qui pouvait consommer jusqu’à 15 W. Ce n’est pas un détail sachant que les box internet ont tendance à rester allumées 24 heures sur 24. Une box d’une puissance moyenne de 10 W consomme ainsi à l’année près de 88 kWh. Ça grimpe à 219 kWh pour une box d’une puissance de 25 W. « C’est plus qu’un frigo », compare Orange.

Pour réduire sa consommation, l’Arcep recommande de désactiver le Wi-Fi (certains modèles proposent de programmer des « pauses Wi-Fi ») ou d’éteindre carrément sa box internet lorsqu’elle n’est pas utilisée. L’Arcep rappelle toutefois que la phase d’utilisation de la box n’est pas la seule à avoir un impact environnemental, leur fabrication est aussi une source de gaz à effet de serre. Orange nous explique être parvenu à réduire ses émissions en recyclant toutes ses Livebox : de l’économie circulaire, tout simplement.

© Axel Savoye/Frandroid

Les coques des Livebox S et Livebox 7 v2 sont ainsi entièrement conçues en plastique recyclé. Cela a permis à la dernière Livebox 7 de réduire de 8 % son impact carbone par rapport à la v1, ce chiffre grimpe de 15 % pour la Livebox S par rapport à la Livebox 5. La petite dernière fait figure de box la plus « écolo » de l’opérateur historique. Cette démarche a été saluée par l’entreprise Bureau Véritas qui a attribué le label « Footprint Progress » à cette démarche d’éco-conception.

Le même système est appliqué aux décodeurs TV, le décodeur TV 6 a réduit son impact carbone de 40 % par rapport au décodeur TV UHD.

Les prix Orange : un gage de qualité

Aujourd’hui, la Livebox S est disponible dans le forfait Livebox Fibre d’Orange à 29,99 euros par mois pendant un an, puis à 42,99 euros par mois. La Livebox 7 v2 est quant à elle disponible dans deux offres distinctes : le forfait Livebox Up Fibre à 39,99 euros par mois pendant un an avant de grimper à 51,99 euros par mois, et le forfait Livebox Max Fibre à 47,99 euros par mois la première année puis 57,99 euros par mois ensuite.

Des tarifs que l’on peut juger élevés, voire excessifs, par rapport à la concurrence, mais pour Orange, c’est une garantie de qualité. Cela permet aussi à l’opérateur d’injecter plus d’argent dans ses infrastructures et assurer cette qualité de service qui lui est chère. « On est supérieur dans le réseau, le SAV, on a la meilleure 5 GHz, la meilleure couverture et on a une orientation client avec la simplicité d’usage de nos équipements ».

