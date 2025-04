Pourquoi les techniciens fibre vont adorer la nouvelle Livebox S d’Orange

La nouvelle Livebox S d’Orange embarque une innovation : le crayon optique. Une technologie qui simplifie la connexion à la fibre, pour les clients comme pour les techniciens.

Livebox S // Source : Cassim Montilla/Frandroid

Si vous aimez regardé les techniciens de fibre optique sur TikTok, vous connaissez un peu le rituel : après avoir utilisé un testeur de puissance optique (reflectomètre optique pour OTDR), le technicien branche un stylo optique (VFL – Visual Fault Locator), un appareil qui émet une lumière rouge visible pour repérer une cassure ou un défaut dans la fibre. La lumière est injectée dans la fibre, et si elle fuit à un endroit précis (par exemple, une fibre pliée ou cassée), le technicien peut voir le point lumineux.

Cela nécessite de se rendre chez l’abonné, pour ensuite aller au point de mutualisation (PM). La panne la plus courante : quelqu’un vous a débranché.

La Livebox S intègre un crayon optique

Orange vient de lancer sa toute nouvelle Livebox S, et elle arrive avec une surprise de taille : le crayon optique. Derrière ce nom un peu mystérieux se cache une innovation qui simplifie l’installation de la fibre optique, aussi bien pour vous que pour les techniciens.

Avant, un technicien devait brancher un crayon optique chez le client pour envoyer un signal lumineux jusqu’à l’armoire, puis retourner là-bas pour faire le raccordement.

Avec la Livebox S, Orange a intégré ce crayon optique directement dans la box. Dès que la box n’est pas connectée au réseau, elle émet un signal lumineux à travers son port fibre. Ce signal clignote jusqu’à l’armoire, et le technicien, en ouvrant le PM, voit tout de suite quelle ligne correspond à votre logement. Pas besoin de passer chez vous, pas besoin d’attendre des heures. C’est simple, rapide, et ça réduit les allers-retours pour tout le monde.

Moins d’erreurs, plus de confort

Mais ce n’est pas tout ! Le crayon optique ne se contente pas de faciliter l’installation. Il aide aussi à éviter les erreurs. Avec le crayon optique, si quelqu’un touche à votre ligne, le signal lumineux s’arrête, et le technicien voit tout de suite qu’il a débranché un client Orange. Résultat : moins de risques de pannes et un réseau plus stable sur le long terme.

Côté client, c’est le confort assuré. Vous branchez votre Livebox S, et le crayon optique s’active automatiquement s’il n’y a pas de connexion. Vous n’avez plus à accueillir un technicien chez vous pour l’installation initiale. Pour l’instant, il faut encore être là pour vérifier que tout fonctionne, mais Orange travaille sur une version encore plus autonome. À terme, vous pourrez brancher votre box, valider l’opération, et le technicien fera le reste à distance. Vous rentrez le soir, et hop, Internet est là, prêt à l’emploi.

