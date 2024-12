Freebox Ultra vs Livebox 7 : laquelle de ces box à 8 Gb/s symétrique remporte le match ?

Après plusieurs mois de retard sur la concurrence, Orange a enfin renforcé les débits de sa Livebox 7 et se met au même niveau que SFR, Bouygues Telecom et Free. L’offre premium d’Orange a-t-elle les muscles pour rivaliser avec l’indétrônée Freebox Ultra ? C’est ce que nous allons voir.

Depuis la sortie de sa Freebox Ultra début 2024, Free mène le jeu sur le terrain de la fibre avec une box conçue pour durer dans les dix prochaines années. La Freebox Ultra est la première box à proposer un débit de 8 Gb/s symétrique, mais elle n’a pas tardé à être rattrapée par SFR, Bouygues Telecom, et enfin Orange qui vient de combler son retard.

De son côté, la Livebox 7 de l’offre Livebox Max Fibre est, selon le comparateur Zone ADSL&Fibre, la box préférée des français de l’année 2024. Les abonnés sondés sont notamment très satisfaits de la qualité du réseau et du rapport qualité-prix. Mais cela suffit-il pour la couronner d’or avant que le duel ait commencé ?

Car c’est bien le but de ce comparatif : savoir qui est le meilleur, le top du top, la crème de la crème, le nec plus ultra de la fibre ! Dans ce duel au sommet entre deux box internet haut de gamme, la Livebox 7 d’Orange se mesure à la Freebox Ultra. Laquelle mérite vos faveurs ?

Connectivité : Le Wi-Fi 7, atout de la Freebox Ultra

L’une des différences majeures entre la Freebox Ultra et la Livebox 7 est le Wi-Fi. La première est en Wi-Fi 7 tandis que sa rivale est en Wi-Fi 6E. Cette dernière propose un débit maximal de 9,6 Gb/s, trois bandes de fréquences et des canaux de 160 MHz de large grand max. Le Wi-Fi 7 annonce quant à lui un débit cinq fois plus rapide, une bande de fréquence supplémentaire et une largeur de bande deux fois plus élevée.

Toutefois, dans la pratique, nous avons surtout remarqué une portée de Wi-Fi plus faible chez la Freebox Ultra. Surtout, peu de personnes verraient une utilité de passer du Wi-Fi 6E au Wi-Fi 7. Ces deux normes sont déjà suffisamment performantes et dotées de la bande 6 GHz, la moins encombrée. Seuls les technophiles verraient une plus-value dans le Wi-Fi 7.

Il n’empêche que la Freebox Ultra est la seule box du marché à proposer le Wi-Fi 7, pour le moment… Une Livebox 7 compatible avec le Wi-Fi 7 serait sous peu commercialisée en Roumanie et devrait arriver en France courant 2025.

Quelle connectique retrouve-t-on sur la Freebox Ultra et la Livebox 7 ?

Voyons d’abord quels ports cache la Freebox Ultra :

Un port SFP Fibre optique

Un port SFP 10G LAN

Un port RJ11 (pour le téléphone fixe)

Quatre ports Ethernet 2,5 Gb/s

Un port USB-A 3.0

Puis la Livebox 7 d’Orange :

Un port SFP Fibre optique

Deux ports RJ11

Quatre ports Ethernet 1 Gb/s

Un port Ethernet 10 Gb/s

Un port USB-A 3.0

Nous avons quasiment la même proposition de chaque côté, hormis que les ports Ethernet de la Freebox Ultra autorisent un débit plus important et que les 10 Gb/s théoriques passent par un port RJ45 pour la Livebox 7 et par un port SFP pour la Freebox Ultra. Il n’y a pas de réelles différences à l’usage. Notez également que dans les deux cas, il n’y a pas de compatibilité avec l’ADSL, de toute manière vouée à disparaître.

Dans cette partie connectivité, nous préférons donner le point à la box de Free puisqu’elle reste encore en avance sur le plan technique avec sa Wi-Fi 7.

Un point pour la Freebox Ultra.

Freebox Ultra 1 – 0 Livebox 7

Débits : un match serré entre la Freebox Ultra et la Livebox 7

En passant à un débit de 8 Gb/s symétrique, la Livebox 7 tente de jouer des pieds et des coudes avec la Freebox Ultra. Rappelons qu’il s’agit de débits théoriques, les atteindre dans la pratique requiert d’être raccordé à la fibre 10G-EPON ou XGS-PON et d’investir dans du matériel très haut de gamme. Nous nous en sommes rendu compte lors de notre test des performances de la Freebox Ultra.

À l’heure actuelle, toute box proposant un débit symétrique de 8 Gb/s est en avance sur son temps, surtout pour les particuliers. Les streamers et professionnels du cloud ayant besoin de transférer régulièrement des fichiers volumineux y trouveront tout de même une utilité.

Le speedtest de la Freebox Ultra est impressionnant // Source : Frandroid

Enfin, nous ne prenons pas ici en compte les derniers résultats du baromètre nPerf des performances de l’Internet fixe. Selon l’édition 2023, Free propose un réseau plus performant que celui d’Orange. Ces résultats reflètent une réalité à l’échelle nationale, mais dans la pratique et à l’échelle locale (dans votre rue, quartier, village…), les résultats peuvent varier.

Un point partout.

Freebox Ultra 2 – 1 Livebox 7

Bouquet TV et SVoD : Free a tout compris

Il n’y a pas que sur le Wi-Fi que la Freebox Ultra a un train d’avance, mais aussi l’offre TV. Les deux opérateurs incluent un décodeur TV dans leur formule haut de gamme, le Player TV Free 4K chez Free et le Décodeur TV 6 chez Orange. Il y a une première différence notable entre ces deux décodeurs : celui d’Orange embarque plus de 190 chaînes, on grimpe à plus de 280 chaînes chez Free.

Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Le Player TV Free 4K et le Décodeur TV 6 sont tous deux compatibles avec la définition 4K et le son immersif Dolby Atmos. L’espace de stockage est aussi sensiblement le même. Le Décodeur TV 6 promet jusqu’à 300 heures d’enregistrement. C’est 320 heures sur le Player TV Free 4K avec possibilité de rajouter du stockage à 2 centimes mensuels par heure supplémentaire.

Le Décodeur TV 6 d’Orange // Source : Orange

Ce qui donne l’avantage à la Freebox Ultra ici, ce sont surtout les accès inclus à trois plateformes de SVoD : Netflix, Amazon Prime Video (avec tous les autres avantages de Prime) et Disney+. Notez qu’il s’agit toutefois des formules d’abonnement avec publicités, mais cumulé, le coût de ces abonnements reviendrait à quasiment 20 euros par mois. C’est ça d’économisé, surtout si on est un grand amateur de binge-watching.

La Freebox Ultra inclut aussi un accès à Canal+ en Live (sans replay) accessible depuis OQEE et pour lequel il faut manuellement souscrire à un abonnement dédié mais qui sera pris en charge par l’opérateur. Ce qui représente là aussi une économie de 15,99 euros par mois. Enfin, Max et Apple TV+ sont aussi disponibles en option.

Du côté de la Livebox 7, les principales plateformes de streaming (Netflix, Prime Video, Max, Disney+, Paramount+, DAZN…) sont elles aussi présentes, mais en option et à leur prix habituel. Rien n’est inclus, mais il arrive que des remises soient appliquées par Orange pour chaque abonnement à une plateforme.

Ici, il n’y a pas match. Un point pour la Freebox Ultra.

Freebox Ultra 3 – 1 Livebox 7

Services inclus avec la box : la Livebox 7 plus généreuse

Les offres Freebox Ultra et Livebox Max proposent d’inclure quasiment les mêmes accessoires et services, à savoir un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi ou un routeur Wi-Fi de poche par exemple.

Dans l’offre Freebox Ultra, l’opérateur peut inclure un répéteur Wi-Fi 7 sur demande et vous en fournir trois autres pour la somme de 20 euros chacun. Un Pocket Wi-Fi peut aussi être inclus, là aussi sur demande, moyennant un supplément de 10 euros. Ce routeur de poche met à disposition une certaine quantité de données mobiles en 4G : 200 Go par mois si vous n’êtes pas encore raccordé à la fibre de Free, puis 50 Go par mois. Enfin, un accès à Cafeyn est inclus, ce qui représente une autre économie de 9,99 euros par mois.

Du côté de l’abonnement Livebox Max avec la Livebox 7, Orange peut inclure jusqu’à trois répéteurs Wi-Fi 6 ainsi qu’une Airbox. Il s’agit là aussi d’un routeur de poche mais avec seulement 20 Go de data en 4G par mois. Un pack Orange Cybersecure est également proposé pour protéger jusqu’à 10 appareils de logiciels malveillants et autres dangers de la jungle numérique.

On peut enfin demander un second décodeur TV ainsi qu’une clé TV pour retrouver la TV d’Orange sur un deuxième téléviseur, dans sa chambre par exemple, ou lorsqu’on est en déplacement. L’inconvénient chez cet opérateur, c’est qu’il réclame 10 euros de frais d’activation pour chaque répéteur/routeur de poche/clé TV…

Malgré la mauvaise manie d’Orange de facturer des frais supplémentaires pour des accessoires soi-disant inclus dans l’abonnement, l’ex-France Télécom se montre plus généreux que Free sur les services supplémentaires. Surtout concernant le second décodeur, pratique si on a deux TV à la maison !

Ce qui nous pousse à donner un point à la Livebox 7.

Freebox Ultra 3 – 2 Livebox 7

Prix : avantage Livebox 7, mais…

La Freebox Ultra est réputée être l’offre fibre la plus onéreuse du marché. Pour en avoir le cœur net, nous appliquerons ici la même méthodologie que le comparateur Ariase utilise pour établir son baromètre du prix des box internet. C’est-à-dire que l’on estime un coût moyen mensuel sur deux ans en comptant le prix de l’abonnement, les frais d’activation et le décodeur TV. Voici ce qu’il en ressort :

Freebox Ultra Livebox 7 Coût abonnement sur 24 mois 49,99 €/mois pendant un an

+ 59,99 €/mois ensuite

= 1 319,76 € 34,99 €/mois pendant 6 mois

+ 57,99 €/mois ensuite

= 1 253,76 € Coût décodeur TV 0 € (Player TV Free 4K inclus) 0 € (Décodeur TV 6 inclus) Frais d’activation 49 € 40 € Total 1 368,76 € 1 293,76 € Coût mensuel moyen 57,03 €/mois 53,91 €/mois

La Livebox 7 est bien la box la moins chère, et malgré cela, nous hésitons à lui donner le point dans cette manche. L’écart mensuel moyen et d’un peu plus de trois euros, en partie parce qu’Orange applique un prix réduit pendant les six premiers mois de l’abonnement seulement, alors que cette remise dure un an chez Free. Mais n’oublions pas que la Freebox Ultra inclus un accès (même si c’est avec pubs) à trois plateformes de streaming : Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

S’abonner aux formules d’entrée de gamme de ces trois services revient à 18,97 euros par mois. Quasiment 19 euros que nous aurions pu déduire du coût mensuel moyen de la Freebox Ultra, sans compter l’accès inclus à Canal+ en Live, ou encore à Cafeyn.

Enfin, Orange exige une période d’engagement de 12 mois pour profiter de sa Livebox 7, tandis que la Freebox Ultra est sans engagement.

Un point partout.

Freebox Ultra 4 – 3 Livebox 7

Freebox Ultra ou Livebox 7 : laquelle choisir ?

Si vous avez lu ce duel jusqu’au bout, il est devenu à la longue évident que la Freebox Ultra sortait vainqueur avec un large avantage sur le plan technique. Quasiment un an après son lancement, la box ultime de Free est encore la seule à proposer la Wi-Fi 7 (même si elle ne sera plus la seule pour très longtemps) et à inclure sur toute la durée de l’abonnement un accès à plusieurs plateformes de SVoD. Elle était aussi la première à lancer la tendance des 8 Gb/s symétriques, faisant d’elle une véritable avant-gardiste du marché des box internet.

La Freebox Ultra n’est pas pour autant parfaite. Son principal défaut est sûrement d’être trop en avance sur son temps. Peu de personnes trouvent une plus-value dans le Wi-Fi 7 par rapport au Wi-Fi 6E et investissent dans un matériel qui pourrait leur permettre d’exploiter à fond le 8 Gb/s symétrique.

Pour cette raison, nous aurions pu vous diriger vers la Livebox 7, mais une offre TV moins complète, un tarif préférentiel de seulement six mois avec période d’engagement de 12 mois et des frais supplémentaires à la pelle ont finalement eu raison d’elle dans ce duel.